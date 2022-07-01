Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун продолжил поддерживать Путина

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что не жалеет о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, несмотря на нападки на Западе за поддержку российского лидера.

«Я не жалею о своих чувствах к нему (Путину). Он не тот человек, каким его изображают. Я поддерживаю его. Насколько я понимаю, он хороший парень. Я не знаю, о чем он думал, но, надеюсь, он не планировал того, что случилось на самом деле. Я был бы удивлен, если бы дело обстояло так», – цитирует Экклстоуна TalkTV, передает РИА «Новости».

Ранее он заявил, что Путин первоклассный человек, за которого он готов «схватить пулю», а также раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского. Позже «Формула-1» заявила, что слова Экклстоуна «являются его личным мнением и резко контрастируют с позицией современных ценностей спорта».

Ранее сообщалось, что «Формула-1» объявила о расторжении соглашения с «Матч-ТВ» о показе соревнований по формальному признаку.