В Калининграде решили выпускать аналог Tesla

Электромобили калининградского производителя «Автотор», пилотную партию которых планируют выпустить в 2023 году, будут дешевле Tesla, производитель постарается сделать их доступными широкому кругу потребителей в России, сообщил председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов.

«Могу сказать, что цена будет намного ниже, чем Tesla и другие подобные автомобили. Стремимся сложить экономику этого производства таким образом, чтобы электромобиль был доступным для различных категорий потребителей – как частных, так и корпоративных заказчиков для каршеринга, такси», – цитирует ТАСС Горбунова.

По его словам, пилотную серию российских электрокаров производства калининградского завода «Автотор» представят модели с кузовом седан и кроссовер.

«В первую очередь мы планируем реализовать кузов седана и кроссовера, но не и исключаем в будущем и хетчбеки, и в перспективе минивэны. Целевые габариты – класса B и С по европейской классификации. Хотя наше оборудование позволяет размещать и D-класс», – сказал Горбунов.

Он добавил, что «Автотор», который в 2023 году планирует выпустить пилотную партию электромобилей, локализует на территории России производство всех ключевых компонентов для них.

«Задача, которую мы решаем сегодня, – локализовать все ключевые компоненты силовой установки электромобиля и ряд других. Это тяговый электродвигатель, система управления, батарея и другое. Все они, конечно же, не должны зависеть от импортных комплектующих. Задача достаточно сложная, но решаемая», – сказал Горбунов.

Он добавил, что часть автокомпонентов холдинг намерен производить сам, а также максимально использовать продукцию отечественных производителей. «Литий-ионные аккумуляторные ячейки тоже будут местного, калининградского производства. Их мы будем получать с предприятия Росатома, которое создается сейчас в Калининградской области – у нас подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. Это полностью отечественная разработка и полностью отечественное производство, сырье и, что не менее важно, отечественное программное обеспечение, поскольку каждая батарея должна управляться своим блоком, обеспечивать соответствующие режимы зарядки и работы батареи и постоянный температурный режим», – сказал он.

Председатель совета директоров холдинга добавил, что на электромобилях будут и другие части российского производства. «На протяжении нескольких лет на наш завод поставляют свою продукцию предприятия из 22 регионов России, выпускающие аккумуляторные батареи, колесные диски, стекла, шины, противоподкатные устройства, шумоизоляцию, различные технические жидкости и лакокрасочные материалы и другие. И эта номенклатура будет расширяться. Ускоренное импортозамещение сейчас не просто актуально, оно является необходимостью», – сказал Горбунов.

Ранее Горбунов рассказал, что «Автотор» намерен производить автомобили на водороде как с зарубежными, так и с российскими партнерами.