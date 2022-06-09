Кремль анонсировал встречу Путина с новым президентом Туркмении

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9 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса

Всемирный банк делает Россию виноватой в экономических проблемах США и ЕС REUTERS/Kai Pfaffenbach/Illustration
Всемирный банк прямо винит Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет. Однако Запад явно льстит российской – шестой в мире экономике, которая якобы положила на лопатки в том числе американскую экономику. На самом деле США и ЕС используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы найти крайнего в неизбежном кризисе, запущенном американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля этого года. Подробности...
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Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
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Как Петр Великий победил европейское презрение к «русским варварам»

Петр был великим и на полях сражений Владимир Вдовин/РИА Новости
9 июня исполняется 350 лет со дня рождения одного из самых выдающихся правителей России – императора Петра I. По справедливости он вошел в историю под почетным именем «Великий». Главные достижения Петра общеизвестны, но одно из них, не столь часто упоминаемое, в текущей международной обстановке особенно актуально.  Подробности...
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Как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь

На фронтах Донбасса ВСУ особенно быстро утрачивают свою живую силу и технику Станислав Красильников/ТАСС
Киев утаивает от Вашингтона реальные цифры потерь своих войск, сообщила The New York Times. Американские эксперты подозревают, что число выбывших из строя украинских солдат достигло астрономической цифры в 200 тысяч человек. Основные потери ВСУ несут сейчас в Донбассе и под Николаевом. И, как признают в украинском парламенте, главную угрозу для них представляет российская дальнобойная артиллерия.  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Зачем Москва снова соглашается на переговоры с Зеленским

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российские власти позитивно ответили на предложение Украины возобновить переговорный процесс. На первый взгляд, это огромная ошибка. На второй же – грамотная стратегия, позволяющая либо слить эти переговоры, либо использовать их для демонтажа украинской государственности. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Русский человек вне Родины перестает быть талантливым

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В марте из России уехала суперзвезда Максим Галкин с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса да стендапы в клубах попроще. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Как защитить русских во всем мире

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Нужны особые усилия для защиты интересов русских, попавших под репрессии за рубежом. Возможно, особые структуры, особые люди. Особая пропаганда и особая дипломатия. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Болгария: перелом в пользу России

Новая база Китая и риски для России

Будущее границы России с Украиной

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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
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  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
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    Кремль анонсировал встречу Путина с новым президентом Туркмении

    9 июня 2022, 13:08

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в пятницу 10 июня проведет переговоры с новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, который прибудет в Россию с визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В ходе переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    Отмечается также, что на встрече «состоится подписание декларации об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном».

    Накануне в Кремле сообщали, что Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их укрепление.


    Блинкен пожаловался на «шантаж» со стороны России
    		    7 июня 2022, 01:26
    Фото: Al Drago/CNP/Consolidated News
    Photos/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия якобы препятствует поставкам продовольствия, хотя Москва уже неоднократно указывала на несоответствие подобных заявлений действительности.

    Блинкен заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия». По версии США, Путин хочет, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». Как утверждает Блинкен, «если выражаться попросту, это шантаж», передает ТАСС.

    Он заявил, что якобы «из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения». Блинкен сказал, что «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы».

    В пятницу Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.

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    Меркель рассказала случай с собакой на встрече с Путиным
    		    8 июня 2022, 06:16
    Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2007 году президент России Владимир Путин в ходе их первой встречи в Кремле подарил лидеру ФРГ игрушечного пса.

    «В ходе первого визита в Кремль, он был перед визитом в Сочи, было так, что Путин мне сказал: «Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?». И у него была для меня такая большая игрушечная собака», – приводит РИА «Новости» слова Меркель, сказанные экс-канцлером ФРГ в ходе интервью телеканалу Phoenix.

    Меркель пошутила под смех и аплодисменты зала о том, что «смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки». Она уточнила, что «такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так».

    На встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.

    В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.

    Напомним также, в декабре 2019 года воспоминаниями о знакомстве с собакой Путина поделился бывший руководитель МИД Италии Франко Фраттини.

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    Путин присвоил Конашенкову звание генерал-лейтенанта
    		    7 июня 2022, 13:23
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю Минобороны России Игорю Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта.

    «Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу», – говорится в президентском указе, текст которого передает ТАСС.

    В Кремле подтвердили факт указа, однако воздержались от дальнейших комментариев.

    Игорь Конашенков родился 15 мая 1966 года в городе Кишиневе Молдавской ССР. Окончил с отличием инженерный факультет Житомирского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО (1988), Военную академию ПВО (1998), Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2006).

    Службу проходил в войсках ракетно-космической обороны, в управлении главного командования ПВО страны.

    С 1998 года – старший офицер, начальник группы, заместитель начальника отдела по взаимодействию с российскими и зарубежными СМИ пресс-службы Министерства обороны РФ.

    С 2003 года – начальник пресс-службы – помощник командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.

    С 2005 года – начальник пресс-службы Сухопутных войск – помощник главнокомандующего Сухопутными войсками.

    С 2009 года – заместитель начальника Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации.

    В августе 2011 года указом президента России назначен начальником Управления пресс-службы и информации Министерства обороны.

    В феврале 2013 года указом президента России присвоено воинское звание «генерал-майор».

    В марте 2017 года указом президента назначен руководителем Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

    Возглавлял подразделения информационного обеспечения объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, коллективных сил по поддержанию мира (КСПМ) в зоне грузино-абхазского конфликта, миротворческих сил в зоне грузино-южноосетинского конфликта.

    Награжден семью орденами («За заслуги перед Отечеством» III, IV степени, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, Дружбы, ) и 17 медалями. Имеет звание «Мастер спорта СССР».

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    В США указали на «серьезный провал» Запада в отношении России

    9 июня 2022, 06:01

    Текст: Антон Никитин

    Отказ ряда стран Африки, Латинской Америки и Азии критиковать действия России на Украине стали результатом «провала» США и «серьезной ошибки» Запада, говорится в редакционной статье Bloomberg.

    Как напоминают авторы материала, ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине, что, по их мнению, стало «серьезной ошибкой» Запада. По мнению авторов статьи, «попросту обескураживающая терпимость» Глобального Юга к действиям России – это «провал США и их друзей», который надо «исправлять», передает РИА «Новости».

    Так, во время голосования в Генассамблее ООН по российской спецоперации от ее «осуждения» воздержались 35 стран, включая Китай, Индию, ЮАР и ряд других, напоминается в статье. По мнению авторов статьи, сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и «пренебрежения со стороны США» внушило многим странам, что союз с Америкой «бесперспективен».

    При этом авторы материала пришли к выводу, что это стало мировой тенденцией. Так, Саммит Америк привел к новым трениям: лидеры региона сопротивляются «стремлению США приглашать страны по своему усмотрению». А в мае «оглушительное фиаско» потерпел саммит США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Вашингтоне.

    «Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека», – говорится в статье.

    В прошлую субботу в США назвали дипломатической победой Владимира Путина тот факт, что целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву, приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию.

    Днем ранее президент Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Россия выведет Африку из-под влияния Запада.

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    Депутат: Экономика России развивается, несмотря на санкции и давление Запада
    		    7 июня 2022, 21:24
    Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    «Из кризиса, вызванного санкциями, Россия выйдет в экспортном плане более сильной и влиятельной. Это уже совершенно очевидно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Нифантьев, комментируя итоги совещания по экономическим вопросам под председательством Владимира Путина.

    «Данные, которые были озвучены на совещании президента с участием премьера Михаила Мишустина и членов правительства показали – экономика России продолжает развиваться, несмотря на санкции и давление Запада из-за проведения специальной военной операции», – отметил депутат Госдумы, член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

    Парламентарий напомнил, что любая экономика растет в том числе благодаря экспортной активности. «Санкции повлияли на российский экспорт, однако рост цен на основные российские экспортные товары нивелирует эти потери. Уже можно говорить о том, что из кризиса, вызванного санкциями, Россия выйдет в экспортном плане более сильной и влиятельной. Это уже совершенно очевидно», – полагает собеседник.

    Вместе с тем, добавил Нифантьев, внутренний экономический рост зависит от потребительской активности, а с этим сейчас у России наблюдаются определенные сложности. «Снизилась потребительская активность, упали располагаемые доходы граждан, – констатировал депутат. – Президент и правительство фактически моментально отреагировали: были приняты меры по увеличению минимального уровня оплаты труда, по индексации пенсий. Прилагаются усилия для увеличения внутренней деловой активности».

    Политик также отметил, что глава государства и правительство в этой непростой для страны ситуации выбрали абсолютно точную и верную тактику полной открытости. «Проблемы не замалчиваются, а, напротив, делаются публичными. Тем самым у исполнителей не остается шансов каким-либо образом откладывать их решение. Мы видим, что работа правительства крайне интенсивная, четкая, ответственная. Также крайне важно, что ведется она с привлечением представителей отраслевых сообществ. Это позволяет в кратчайшие сроки находить максимально эффективные решения», – заявил Нифантьев.

    «Мы должны понимать, что определяющим временем для российской экономики будет осень, – добавил депутат. – То, как повлияли санкции на страну, станет ясно в октябре-ноябре. Не хочу заниматься шапкозакидательством, но я почти уверен, что по итогам года сокращение ВВП России будет минимальным, а то и не будет вовсе».

    Во вторник Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. «Прежде всего хочу сказать о динамике в промышленности, – отметил президент. – Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось. Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например, черная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе».

    При этом Путин констатировал, что властям удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, а со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Также, по словам российского лидера, позитивная динамика наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве страны. Глава государства также подчеркнул: нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы. 

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    Путин: Надо разобраться, почему не все компании взяли отсрочку по уплате страховых взносов

    7 июня 2022, 15:29

    Текст: Александра Юдина

    Далеко не все предприятия воспользовались правом на отсрочку по уплате страховых взносов, необходимо разобраться в причинах, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Для компаний ряда отраслей экономики предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов за второй квартал текущего года. Однако, судя по бюджетной статистике – мы совсем недавно говорили об этом с председателем правительства, – далеко не все предприятия в мае воспользовались такой возможностью», – передает РИА «Новости» его слова.

    Путин добавил, что предприятия выбрали менее половины средств, предусмотренных на эту льготу в федеральном бюджете. «Было 350 млрд у нас предусмотрено, а 137 (млрд рублей) взяли только», – пояснил глава государства.

    «Давайте сегодня тоже разберемся, в чем здесь причина. Но в любом случае прошу правительство, регионы, наши ведущие деловые объединения плотнее работать с бизнесом и детально доносить информацию до компаний на местах о том, кто имеет право на отсрочку по страховым взносам, как реализовать это право и так далее», – распорядился Путин.

    Напомним, в России запущен навигатор по мерам поддержки в условиях санкций, который помогает россиянам сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки на фоне внешних ограничений.

    Для предпринимателей доступны сведения о действующем в России моратории на проверки бизнеса, отсрочке по уплате страховых взносов, льготных кредитах и грантах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.

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    Путин обратил внимание на спад производства автомашин и нефтепереработки

    7 июня 2022, 14:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    В апреле автомобильное производство и нефтепереработка в России испытывали спад, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Если в целом за первые четыре месяца промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось. Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Напомним, АвтоВАЗ почти без перерыва находится в простое из-за дефицита компонентов с 4 апреля. Тогда предприятие ушло на три недели в корпоративный отпуск. Затем производство было остановлено на майские праздники, но и после длинных выходных оно не возобновилось.

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    Путин оценил экономическую ситуацию в России

    7 июня 2022, 14:08

    Текст: Антон Никитин

    Ситуация в валютной сфере в России сейчас стабильная, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что со второй половины мая рост цен остановился, инфляция в России в настоящее время на нуле.

    «Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», – приводит его заявление ТАСС.

    По словам российского лидера, позитивная динамика наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве страны.

    Кроме того, Путин отметил, что промпроизводство в России за первые четыре месяца выросло на 3,9%, но в апреле зафиксирован спад, в том числе в автопроме и ряде других отраслей.

    Ранее глава государства отмечал, что «доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется». Путин подчеркивал, что рубль в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

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    В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Зеленского

    8 июня 2022, 14:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    На данный момент нет возможности проведения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Наша позиция хорошо известна: любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и она должна быть хорошо подготовлена», – цитирует Пескова ТАСС.

    «Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах», – пояснил он.

    Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только при возобновлении переговорного процесса.

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    Путин и президент Ирана договорились развивать экономические проекты

    8 июня 2022, 15:44

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их укрепление, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-иранских отношений. Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области», – говорится на сайте Кремля.

    Отмечается, что стороны также обсудили проблематику обеспечения региональной стабильности и безопасности. Подчеркивается, что, в частности, была подтверждена приверженность дальнейшей работе в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

    Также Путин выразил Раиси соболезнования в связи с крушением поезда, в котором 21 человек погиб, более 80 – пострадали.

    Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов утром в иранской провинции Южный Хорасан, погибли 13 человек и 50 пострадали.

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    Путин указал на минимальный уровень безработицы в России

    7 июня 2022, 14:46

    Текст: Вера Басилая

    Уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за все время наблюдений, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Отмечу низкую безработицу. В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за все время наблюдений», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее в Госдуме заявили о способности страны справиться с возможной безработицей. Одной из мер называлась поддержка работодателей, которая напрямую влияет на сохранение рабочих мест и в целом формирование рынка труда и товаров.

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    Путин рассказал о начале работы над федеральным бюджетом на ближайшую трехлетку

    7 июня 2022, 14:38

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил о начале работы над федеральным бюджетом на ближайшие три года.

    «Уже началась работа над федеральным бюджетом на ближайшую трехлетку. Здесь важным, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, «очевидно, что здесь нужны гибкие подходы и корректировки».

    «Прошу правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля», – подчеркнул Путин.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам, он также подчеркнул, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается. 

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    Песков ответил на вопрос о сроках «Прямой линии» Путина

    8 июня 2022, 14:52

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ежегодная «прямая линия» президента Владимира Путина с россиянами состоится не раньше июля, в ближайший месяц проводить это мероприятие не планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «В том, что вы сказали, все неправда», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, действительно ли во время прямой линии, которая якобы может состояться уже в этом месяце, Путин пообщается также и с жителями Донбасса – и с гражданскими, и с военными.

    «Прямая линия не может состояться в этом месяце. И, соответственно, также не может случиться и вторая часть сказанного вами», – пояснил представитель Кремля. Он уточнил, что сроки проведения мероприятия «пока не определены», но «рутинная подготовка ведется».

    «И с технической, и с содержательной точки зрения. Это очень сложное, объемное мероприятие. Поэтому рутинная подготовка ведется, но в завершающую стадию она вступит после того, как будут определены сроки», – подытожил Песков, не став называть возможные временные рамки.

    Ранее Песков сообщал, что «прямая линия» с главой российского государства Владимиром Путиным состоится после Петербургского экономического форума.

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    Путин поручил правительству помочь отраслям в преодолении трудностей

    7 июня 2022, 14:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    Правительству предстоит помогать отраслям экономики в преодолении возникших трудностей, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    Ряд отраслей, включая черную металлургию, сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе, заявил глава государства на совещании, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что не все предприятия воспользовались правом на отсрочку по уплате страховых взносов. Правительству предстоит разобраться в причинах этого, сказал Путин.

    «Предлагаю проанализировать тенденции в ключевых отраслях и в целом текущие макроэкономичексие показатели. И конечно, обсудим результаты принятых уже мер, а также возможные дополнительные решения для поддержки доходов граждан и для стимулирования деловой активности», – добавил президент.

    Ранее глава государства заявлял, что 2020-е годы для России «станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы».

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    Кремль: Путин встретится с молодыми предпринимателями на ВДНХ

    8 июня 2022, 15:59

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин 9 июня на ВДНХ встретится с молодыми предпринимателями, обсудит перспективы развития глобальной и российской экономики, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Девятого июня в Москве на ВДНХ в преддверии Петербургского международного экономического форума состоится встреча президента России Владимира Путина с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Также отмечается, что в ходе встречи будут обсуждаться перспективы развития молодежного предпринимательства, глобальной и российской экономики, социальной сферы и технологий. Особое внимание предполагается уделить вопросам вовлечения молодежи в разработку решений глобальных вызовов.

    Ранее сообщалось, что началась вторая волна отбора конкурса «Студенческий стартап», в рамках которого участники – молодые ученые – смогут получить 1 млн рублей на реализацию собственного стартапа.

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