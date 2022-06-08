В Северной Македонии экс-премьера приговорили к шести годам заключения

В США сравнили ущерб от санкций для России и Запада

Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.

Как отметил профессор, антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – «изменения поведения» Москвы, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о цене этих санкций для США, ЕС и всего мира, Ханке отметил, что по этому вопросу есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций, таких как МВФ, и различных НПО. «Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер – лишь верхушка айсберга, они указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», – подчеркнул профессор.

По его словам, хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они «меркнут» по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся те, кто находятся за пределами России. «С точки зрения масштабов: ЕС понесет (огромные) расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», – предупредил профессор.

Как указал Ханке, запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут «очень негативное и серьезное» влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.

«США не останутся невредимыми. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными, а нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае», – добавил он.

При этом профессор подверг критике заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в Соединенных Штатах якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».

Ранее в Китае предсказали, что проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и КНР отбросит человечество в «темные века».

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.

Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.

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