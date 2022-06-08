Российские ПВО сбили три «Точки-У» на окраине Херсона

В России высмеяли заявление Киева о нужном ВСУ количестве РСЗО

«Если бы все было так, как говорит Арестович, то ВСУ уже остановили бы продвижение российских войск имеющимися у них комплексами. Но этого не происходит», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ нужны 60 реактивных систем залпового огня, чтобы «остановить» продвижение российских войск.

«Арестович абсолютно не разбирается в военном деле, поэтому все его заявления – фантазии. Реактивных систем залпового огня на Украине и своих достаточно – это порядка 300 комплексов», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Имеющиеся у ВСУ комплексы были поставлены в том числе из Польши. Это аналоги комплекса БМ-21 «Град». Они замечены на поле боя, они работают, и по ним работают наши войска», – отметил эксперт.

«Кроме того, если ранее советник Зеленского фантазировал про «Байрактары» и «Джавелины», то теперь у него новая тема – РСЗО», – рассказал собеседник. «В таких вопросах лучше ориентироваться, например, на заявления командования армии Украины. Тот же главком ВСУ Залужный – действительно военный эксперт, профессионал. То, что он говорит, подкреплено какими-то реальными фактами», – отметил эксперт.

«Поэтому все сценарии Арестовича про 20, 40 и 60 РСЗО – это просто смешные выдумки, не подкрепленные военной экспертизой. Если бы все было так, как он говорит, то ВСУ уже остановили бы продвижение российских войск имеющимися у них комплексами. Но этого не происходит. Союзные войска спокойно продвигаются вперед, минимизируя потери среди мирного населения и личного состава», – подчеркнул Леонков.

«Арестович работает в области пропаганды, поэтому у него не может быть ни дня без перемоги. Если он вдруг не говорит про очередную перемогу, то народ начинает вопросы задавать. Поэтому ему приходится выдумывать истории про контратаки и контрудары по российским войскам. По сути – это его работа, за которую, наверное, ему и платят», – резюмировал эксперт.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для остановки продвижения российский войск Украине нужны 60 реактивных систем залпового огня. По его словам, РСЗО – «оружие, которое в корне изменит ситуацию». Получив 60 РСЗО, Киев добьется того, что «россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своем пути», утверждает Арестович.

Если Киев получит 40 систем, россияне «будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями», сказал он. «При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас», – заявил Арестович. Он посетовал на то, что Украина получает недостаточное количество РСЗО и призвал Запад поставлять в разы больше систем и с большей дальностью действия. Отметим, что Арестович просит больше РСЗО, чем сейчас обещают дать Великобритания и США.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.

Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил, что Вашингтон и Лондон избрали рискованный путь, решив поставлять Украине РСЗО. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».

В прошлую среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.

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