Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку

Второе судно прибыло в порт Мариуполя для загрузки металлопродукции

Второе судно для транспортировки металлопродукции находится в порту Мариуполя, сообщил представитель администрации порта.

«Судно пришло, стоит в порту», – передает ТАСС слова источника.

Отмечается, что судно будет загружено партией металла.

Ранее во вторник сообщалось, что российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» отправился в рейс, он стал первым вышедшим из порта судном после освобождения Мариуполя от украинских силовиков.

Напомним, первое с начала специальной военной операции России судно зашло в порт Мариуполя 28 мая.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что порт города будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники. По словам Пушилина, до конца мая планируется первая отгрузка продукции.

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