Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку

|
5 июня, воскресенье | Последнее обновление — 09:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В США испугались последствий решения Байдена по Украине
Разделы
Судьба подарила мне шанс своими глазами наблюдать совсем иную жизнь и видеть, как реагирует общество, защищая себя. И на бытовом уровне, и на уровне культуры.
Подробности...
В современных экономических условиях перед железнодорожниками стоит задача нарастить экспорт – и одновременно не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность.
Подробности...
Война – этическая антинорма. Ее всеми силами нужно предотвращать. Но война – историческая норма. Смена войны и мира есть смена дня ночью. Она естественна и вечна, пока живут люди.
Подробности...
Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...
У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибром 155 мм, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.20 – н.п. Георгиевка – г. Донецк (пос. ш-ты Челюскинцев): выпущено 15 снарядов калибром 155 мм», – говорится в Telegram-канале представительства.
Напомним, ранее украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Второе судно прибыло в порт Мариуполя для загрузки металлопродукции
Второе судно для транспортировки металлопродукции находится в порту Мариуполя, сообщил представитель администрации порта.
«Судно пришло, стоит в порту», – передает ТАСС слова источника.
Отмечается, что судно будет загружено партией металла.
Ранее во вторник сообщалось, что российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» отправился в рейс, он стал первым вышедшим из порта судном после освобождения Мариуполя от украинских силовиков.
Напомним, первое с начала специальной военной операции России судно зашло в порт Мариуполя 28 мая.
Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что порт города будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники. По словам Пушилина, до конца мая планируется первая отгрузка продукции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Донецке обесточен водоузел из-за обстрела ВСУ
Водоузел в Петровском районе Донецка обесточен из-за обстрела украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Донецке обесточен Петровский водоузел», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Ураган» и 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».
Напомним, украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам ДНР. Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ повредили памятник Герою Советского Союза в Мариуполе
Украинские боевики повредили установленный на одной из главных улиц Мариуполя памятник Герою Советского Союза контр-адмиралу Николаю Лунину.
Во время контроля этой это части города украинскими боевиками памятник был обстрелян, два входных отверстия расположены на груди возле орденов. Как сообщает корреспондент РИА Новости, отсутствие других повреждений может говорить о том, что это не случайные попадания осколков, а прицельные выстрелы: националисты пытались попасть в звезду Героя Советского Союза, сообщает РИА «Новости».
Напомним, 9 мая памятник разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке во Владивостоке был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя местная жительница. Суд заключил женщину под стражу, она пройдет психиатрическую экспертизу. Позднее статья с «вандализма» была переквалифицирована на «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», она предусматривает до шести лет лишения свободы.
В ДНР из-за обстрелов загорелся Всехсвятский скит Святогорской Лавры
Мощный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).
«Четвертого июня 2022 года в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что информации о погибших и пострадавших нет.
Согласно данным сайта, деревянный храм Всех Святых с семнадцатью куполами был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 году одноименного храма в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков.
Ранее сообщалось, что водоузел в Петровском районе Донецка обесточен из-за обстрела украинскими войсками.
В Донецке 20 тыс. абонентов остались без света после обстрела ВСУ
После обстрела украинскими военными Петровского района Донецка 20 тыс. абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев остались без энергоснабжения, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка обесточено 20 трансформаторных подстанций. «Без энергоснабжения 20 тыс. абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Ранее стало известно, что украинские войска 62 раза обстреляли населенные пункты ДНР за сутки, выпустив 463 единицы боеприпасов. Было повреждено 60 домостроений в Петровском, Калининском, Буденновском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке (пос. ш-ты им. Ленина, пос. Комарова, пос. ш-ты Кочегарка), Александровке, Сигнальном, Макеевке и Ясиноватой, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ясли, школы и жилые дома повреждены в Донецке при обстреле ВСУ
Ясли, две школы, лицей и гимназия повреждены в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. Кроме того, серьезные повреждения из-за обстрела получили несколько жилых домов.
«По уточненной информации, в результате обстрела Ворошиловского района зафиксированы разрушения [на таких объектах]: многопрофильный лицей № 5 имени Н. П. Бойко города Донецка, школа № 22, Классическая гуманитарная гимназия, ясли-сад комбинированного типа № 13, школа «Логос». Разрушения пока не определены из-за опасности обстрела», – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района было повреждено остекление МБДОУ «ясли-сад комбинированного типа № 294 города Донецка» по ул. 50-летия СССР, 151А.
Кроме того, как минимум несколько жилых домов получили серьезные повреждения из-за обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Выбиты стекла на первом и втором этажах зданий, на дорогах разбросаны осколки. В одном из жилых домов пострадал вход в подъезд, рядом видно несколько разбитых легковых автомобилей, припаркованных вдоль дороги. Сгорело как минимум пять машин, среди них два микроавтобуса. На месте много машин скоро помощи, работают пожарные расчеты, передает ТАСС.
Напомним, в субботу вечером украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Были выпущены десятки ракет. По предварительной информации, пострадали как минимум десять человек. Кроме того, в субботу днем украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ выпустили по Донецку 25 ракет и 20 снарядов за пять минут
Украинские военные за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14.45 – н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 25 ракет из БМ-21 «Град»; 14.50 – н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Ураган» и 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».
Напомним, украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам ДНР. Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Увеличилось число пострадавших в Донецке от обстрелов ВСУ
Число пострадавших в Донецке в результате вечернего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 13 человек, в их числе ребенок, сообщил Минздрав ДНР.
«По уточненным данным, в результате обстрела Ворошиловского района Донецка пострадали 13 человек, из которых один ребенок», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Как сообщается, девять человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один пациент в тяжелом состоянии. На местах обстрелов работают 11 бригад скорой помощи.
Напомним, в субботу вечером украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Были выпущены десятки ракет. Как сообщалось, пострадали как минимум десять человек. Кроме того, серьезные повреждения из-за обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины получили несколько жилых домов, а также ясли, две школы, лицей и гимназия.
Кроме того, в субботу днем украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль 226 населенных пунктов с начала спецоперации
Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных взяли под контроль 226 населенных пунктов на территории ДНР с начала спецоперации, включая Брусовку и Сосновое, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 4 июня 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 226 населенными пунктами, включая Брусовку и Сосновое в Краснолиманском районе [на севере ДНР]. Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска», – сообщается в Telegram-канале.
Накануне сообщалось об освобождении и установлении полного контроля над 224 населенными пунктами, включая Яровую и Щурово, идут бои за Святогорск.
В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из «Урагана» и 40 ракет из «Града»
Украинские военные выпустили по Донецку в Донецкой народной республике шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Ураган» и 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению города Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-27 «Ураган», 40 ракет из БМ-21 «Град», 28 снарядов калибром 122 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Ранее сообщалось, что украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам ДНР. Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жертвами обстрелов ВСУ в ДНР за день стали пять человек
В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу погибли пять мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), еще 20 получили ранения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В течение 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В частности, в Петровском районе Донецка жертвами обстрелов ВСУ стали две женщины 1944 и 1952 годов рождения и мужчина 1955 года рождения. Кроме того, в Ясиноватском районе погибли два человека – мужчина 1952 года рождения и женщина 1954 года рождения.
Напомним, в субботу вечером украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Были выпущены десятки ракет. Как сообщалось, пострадали как минимум десять человек. Кроме того, серьезные повреждения из-за обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины получили несколько жилых домов, а также ясли, две школы, лицей и гимназия.
Кроме того, в субботу днем украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали десять человек
В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили десять человек, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела ВСУ в Донецке число раненых возросло до десяти человек», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Напомним, в субботу вечером в Донецке прогремели взрывы. Как сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».
Кроме того, в субботу днем украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
«За текущие сутки противник выпустил более четырехсот шестидесяти снарядов и мин из реактивных систем залпового огня «Град» 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм минометов», – сообщается в Telegram-канале НМ ДНР.
Отмечается, что «были обстреляны районы тринадцати населенных пунктов». Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения.
Ранее стало известно, что украинские войска 62 раза обстреляли населенные пункты ДНР за сутки. Было повреждено 60 домостроений в Петровском, Калининском, Буденновском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке (пос. ш-ты им. Ленина, пос. Комарова, пос. ш-ты Кочегарка), Александровке, Сигнальном, Макеевке и Ясиноватой, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ за 15 минут выпустили восемь снарядов калибром 122 мм по Макеевке
Украинские военные в 14.55 выпустили пять снарядов калибром 122 мм по Макеевке в ДНР, а через 15 минут выпустили еще три таких же снаряда, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.55 – н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», – сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Далее уже в 15.10 было выпущено еще три снаряда калибром 122 ми по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 - населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра», – говорится в заявлении.
В результате обстрелов была повреждена Городская больница №14.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Случевск в Брянской области, загорелось два дома, один человек пострадал.
Следственный комитет завел два дела на украинских силовиков за обстрелы Донбасса
Российские следователи возбудили два новых уголовных дела на украинских силовиков за преступления на Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства.
«В СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны)», – говорится в Telegram-канале СК России.
Уголовное дело возбуждено в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады украинских войск. По данным ведомства, они в период с 1 по 2 июня за сутки провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по Донецку, Макеевке, Горловке и населенных пунктах Минеральное, Новомайорское ДНР, а также в Первомайске и Северодонецке ЛНР.
В результате инцидента погибли двое мирных жителей, 17 мирных жителей получили ранения, повреждены 31 дом и объект гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что после обстрела украинскими военными Петровского района Донецка 20 тыс. абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев остались без энергоснабжения.
|
|