В России запущен портал по сбору помощи военнослужащим Донбасса

С помощью нового портала россияне, желающие поддержать военнослужащих Донбасса, могут получить информацию о том, как это сделать, а также узнать, на что потрачены привлеченные средства, рассказали представители Народного фронта.

«Народный фронт с первых дней осуществляет гуманитарную миссию, и чем дальше мы продвигаемся по освобожденным территориям, тем больше понимаем, какая помощь нужна бойцам. Несколько дней назад мы презентовали акцию по сбору средств для помощи военным Донбасса. За это время мы получили сотни предложений поддержки, нам принесли десятки коптеров и других необходимых вещей, часть мы уже доставили на передовую», – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, его слова приводятся на сайте ОНФ.

В рамках проекта Народный фронт систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные товары, предоставляет складские помещения и информационную поддержку, организует логистические цепочки, помощь в безопасности финансовых проводок. Прозрачность денежных потоков обеспечивает партнер проекта банк ПСБ.

«Нужны коптеры, нужны «тепляки». Потому что это расходники. Особенно коптеры, потому что они ломаются, теряются и их сшибают. Но, самое главное, что хочу сказать, мораль – это очень важный аспект в военной операции. Требуем моральной поддержки», – заявила певица Юлия Чичерина.

Боксер, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев отметил, что помогать российским военным – это его жизненная позиция, которую разделяют его коллеги из мира спорта.

«Часто люди готовы помогать, но относятся к этому с недоверием. А теперь благодаря сайту pobeda.onf.ru можно легко проверить и отследить, что и куда пошло – это очень важно. Цель и задача у нас одна – завершить начатое. Нам нужна Победа!» – сказал он.

«Есть люди, которые с начала спецоперации не дожидались взаимодействия с различными официальными инстанциями и пытались проезжать на своем транспорте через границу на минивэнах, на газелях, чтобы доставить гуманитарную помощь, везти ее «вручную» на личном энтузиазме. И я очень благодарен Народному фронту, к которому и я отношусь, за то, что он возглавляет систематизацию этой помощи», – сказал член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов.

Портал также позволяет помочь мирному населению Донбасса: людям нужны продуктовые, хозяйственно-бытовые, детские наборы, медикаменты. Можно выбрать какую форму помощи поддержать и в какой город ее направить.

«Я рад, что появилось конкретное место, куда могут обращаться люди, желающие помочь. Некоторые думают: «У меня маленькая зарплата, чем я могу помочь?» Можно хотя бы 500 рублей отправить на помощь нашим ребятам. Страна у нас гигантская!», – сказал народный артист Дмитрий Певцов.