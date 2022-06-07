Путин оценил экономическую ситуацию в России

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7 июня, вторник | Последнее обновление — 14:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стали известны подробности взрыва в кафе Херсона
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Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас.
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Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному.
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Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин оценил экономическую ситуацию в России
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Ситуация в валютной сфере в России сейчас стабильная, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что со второй половины мая рост цен остановился, инфляция в России в настоящее время на нуле.
«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», – приводит его заявление ТАСС.
По словам российского лидера, позитивная динамика наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве страны.
Кроме того, Путин отметил, что промпроизводство в России за первые четыре месяца выросло на 3,9%, но в апреле зафиксирован спад, в том числе в автопроме и ряде других отраслей.
Ранее глава государства отмечал, что «доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется». Путин подчеркивал, что рубль в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.
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Путин предупредил о последствиях поставок Украине ракет большого радиуса действия
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В случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Ракеты тогда нужны, да. Да, но если они будут и будут поставляться, – из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим»,– цитирует его РИА «Новости».
Российский лидер добавил, что поставки Киеву американских РСЗО связаны с восполнением потерь украинской боевой техники. «А есть и заявки на поставку, скажем, артиллерии – здесь ну примерно то же самое – судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий», – отметил он.
Путин уточнил, что на момент начала российской спецоперации в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены, однако часть была восстановлена или взята из запасов, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Во вторник стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.
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Блинкен пожаловался на «шантаж» со стороны России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия якобы препятствует поставкам продовольствия, хотя Москва уже неоднократно указывала на несоответствие подобных заявлений действительности.
Блинкен заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия». По версии США, Путин хочет, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». Как утверждает Блинкен, «если выражаться попросту, это шантаж», передает ТАСС.
Он заявил, что якобы «из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения». Блинкен сказал, что «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы».
В пятницу Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.
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Власти Швейцарии оценили эффективность санкций против России
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен указал, что цель санкций против России «до сих пор не достигнута», если их ввели, добиваясь «скорейшего прекращения» российской военной спецоперации на Украине.
Пармелен подчеркнул, что эффективность санкций во многом зависит от того, полностью ли они выполняются, а также дополняют ли их другие инструменты – политические, дипломатические и юридические, передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick.
Министр считает, что новые санкции могут привести к очередному повышению цен на энергоносители. Он признал, что «можно попытаться диверсифицировать энергоснабжение, но ни у кого в Европе нет готового решения на данный момент».
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.
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Лавров предупредил европейцев о нищете из-за санкций против России
Европейские жители сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введенных санкций против России, многим из них грозит нищета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
«В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета», – цитирует ТАСС Лаврова.
Между тем, отметил Лавров, десятки миллиардов долларов и евро идут на вооружение Украины.
«Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжелые периоды роста цен, а выделить 100 млрд долларов на милитаризацию своей страны. Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить ее в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно», – отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия уже давно утратила веру в договороспособность и надежность западных стран. Лавров обратил внимание, что после введенных в 2014 году санкций Россия начала полагаться на свои силы и контакты с надежными партнерами.
Ранее Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире.
До этого в МИДе предсказали саморазрушительный эффект для ЕС от шестого пакета санкций.
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ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России
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Работа над седьмым пакетом санкций против России уже ведется в Европейском союзе (ЕС), новые ограничения коснутся газовых поставок из России и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю, прежде всего, о Газпромбанке», – цитирует ТАСС Яблоньского.
По его словам, необходимо эмбарго на технологии, которые по- прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности. Кроме того, помимо санкций также необходима конфискация, а не только заморозка российских активов в Европе.
«Работа в этом направлении уже ведется», – указал замминистра.
Касаясь вопроса обхода санкций разными субъектами, Яблоньский признал, что это остается пока большой проблемой.
«Большая часть субъектов делает многое, чтобы обойти санкции, найти креативные способы их избежать. Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в Газпромбанке, чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли», – отметил он.
Напомним, послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
В МИД России заявили, что шестой пакет антироссийских санкций будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза.
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В Польше предупредили о грядущей экологической катастрофе из-за санкций против России
Введенные Польшей санкции в отношении России грозят экологической катастрофой для Балтийского моря, заявил польским СМИ сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек.
По данным издания Onet.pl, польское МВД в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в якобы связях с российским капиталом. В их число также попала компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, работающая в области очистки и транспортировки канализационных стоков, услугами которой пользуются сотни польских организаций.
Как рассказал порталу Дудек, на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий установленное оборудование безостановочно работает уже более десяти лет, а его внезапный выход из строя грозит загрязнением Балтийского моря.
«[При поломке] неочищенные сточные воды сбрасываются в приемник, то есть в реку, озеро или море», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом сотрудники компании не смогут устранить эту проблему в случае ее возникновения. Дудек указал, что у фирмы заблокированы топливные карты, автомобили забрала лизинговая компания, а телефоны скоро отключат из-за неуплаты.
«Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет. Близится экологическая катастрофа», – подчеркнул представитель Sulzer Pumps Wastewater Poland.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Между тем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей.
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Лавров заявил об увеличении продажи российской нефти на альтернативные рынки
Москва увеличивает продажи на альтернативные рынки, и, учитывая цены на нефть, потерь для бюджета России не будет, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
«Что касается нас, «шестого пакета», ограничений поставок углеводородов по морю. Нефть, по большому счету, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам». У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, потерь бюджета не будет из-за уровня цен, который установился в результате политики Запада.
«Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», – добавил министр.
В пятницу Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, включающий поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти. К концу года ЕС рассчитывает отказаться от 92% российской нефти. На этом фоне стоимость барреля нефти Brent превысила 121 доллар.
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Путин прокомментировал решение США направить Украине новые вооружения
Вооружения на Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки, заявил президент России Владимир Путин в интервью «Россия1».
«Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», – цитирует РИА «Новости» президента.
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
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Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских БПЛА
Российские ЗРК «Бук», «Тор» и «Панцирь» в высшей степени эффективно работают против украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.
«Беспилотные летательные аппараты – их, как известно, несколько типов. Первый – это ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. «Буки», «Торы», «Панцири» – работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их (беспилотники) наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки», – сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что существуют и другие типы – разведывательные на поле боя. «Их полно там летает и сейчас, и с самого начала летали, и с самого начала поставляются – они все иностранного производства», – добавил Путин.
Также президент добавил, что есть и третий тип – это разведывательные беспилотные летательные аппараты стратегического характера, которые летают на высоте 8, 10, 11 километров.
«Они использовались всегда, до начала операции – над Черным морем летали, над территорией Украины, к нам не залетали, правда. Но используются сейчас и использовались раньше. Зачем их передавать Украине – мне не очень понятно... Если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу», – сказал Путин.
Ранее сработала российская ЗРК С-300, которая сбила беспилотник «Байрактар» в Николаевской области.
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Внешний госдолг России снизился более чем на 2,5 млрд долларов
За первый квартал 2022 года внешний госдолг России снизился на 2,558 млрд долларов, сообщила Счетная палата.
В оперативном докладе об исполнении бюджета за первый квартал указывается, что к 1 апреля долг составил 57,1 млрд долларов (80,8% верхнего предела в 70,7 млрд). Если сравнивать с уровнем на 1 января (более 59 млрд), долг снизился на 4,3 %, передает ТАСС.
«При этом в рублевом эквиваленте государственный внешний долг увеличился с начала года на 369470,1 млн рублей, или на 8,3%, и на 1 апреля 2022 года составил 4804890 млн рублей», – сообщила Счетная палата. В докладе говорится, что в первом квартале расходы на обслуживание внешнего госдолга выросли на 11, 4 млрд рублей (на 41,2%), в долларовом эквиваленте на 24,6 млн долларов (на 6,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Рост связан с увеличением курсов иностранных валют и выплатой в марте дисконта и накопленного купонного дохода в ходе частичного выкупа евробондов «Россия–2022».
Напомним, Минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая. Минфин России сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ США продлевать лицензию. Механизм расчетов с держателями российских еврооблигаций будет аналогичен механизму оплаты российского газа в рублях.
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Путин указал на причину дефицита продовольствия в мире
Санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия, заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер в понедельник поздравил организаторов Петербургского международного экономического форума с 25-летием со дня основания ПМЭФ. «Сердечно поздравляю с этим знаменательным юбилеем организаторов форума и всех, кто принимал и принимает участие в его работе», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
«Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия», – отметил глава государства.
Ранее Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире.
Москалькова выразила Путину обеспокоенность ситуацией с российскими военнопленными на Украине
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала президенту России Владимиру Путину о работе с беженцами из ДНР, ЛНР и с Украины, а также о теме возвращения из плена российских военнослужащих, сообщила пресс-служба Кремля.
«Не могу не воспользоваться случаем и не сказать, что большую обеспокоенность вызывает то, что Международный комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал нас о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации», – передает ТАСС слова Москальковой в ходе доклада Путину.
Она также сообщила, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. «Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила родственникам об их судьбе. Очень важно, чтобы гуманитарная составляющая по нашей линии, уполномоченных по правам человека, работала», – рассказала омбудсмен.
Кроме того, по ее словам, «на начало специальной военной операции многие гражданские лица, которые находились на Украине, оказались как бы заложниками, и им препятствовали в возвращении на родину».
«К нам обратилось огромное количество дальнобойщиков, моряков, людей, которые выполняли трудовые отношения. На сегодняшний день в результате диалога, который ведется с украинской стороной, возвращено 45 дальнобойщиков, 36 моряков, членов экипажей четырех кораблей, возвращены сотрудники предприятия Росатома, и очень важно, чтобы эта ситуация разрешилась», – доложила она.
По ее словам, также ведется работа с эвакуированными в пунктах временного размещения, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации «ежедневно выходят к этим людям, чтобы понять, чем можно помочь, а помочь нужно многим».
«Вы имеете в виду с беженцами?» – уточнил Путин.
«Да, конечно. Эвакуированные почему-то не любят себя называть беженцами, получают, как правило, статус временного убежища, а не беженцев. Это дает им возможность трудоустраиваться. Сейчас это одна из приоритетных задач по работе с этими людьми», – ответила Москалькова.
Омбудсмен поблагодарила Путина «от этих людей за то, что обеспечили безопасность, предоставили все необходимое, для того чтобы сохранить их жизни». «Мы сегодня решаем много вопросов и бытовых, и гуманитарных вместе с волонтерами, с российским Красным Крестом», – добавила она.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложил ООН и представителям Международного Красного Креста посмотреть, как содержатся военнопленные Украины и пообщаться с беженцами из Мариуполя.
Новая Зеландия ввела санкции против Газпрома
Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении Газпрома и ряда других российских государственных предприятий и оборонных структур, сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.
«Компании, [в отношении которых вводятся санкции], контролируются правительством [президента РФ] [Владимира] Путина и имеют стратегическое значение для России», – указала Махута в заявлении, отметив, что в новый санкционный список включены 38 российских и шесть белорусских организаций, передает ТАСС.
Министр отметила, что под новые ограничения подпадает «крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов России от продажи газа – компания «Газпром». «Мы также ввели санкции против организаций, которые производят оружие и создают военные и оборонные технологии, являясь частью военно-промышленного комплекса России», – уточнила она.
К настоящему моменту Новая Зеландия ввела санкции против более чем 650 российских граждан, включая президента Владимира Путина и депутатов Госдумы России, а также в отношении 93 крупнейших предприятий и организаций страны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей.
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Россия вошла в десятку стран с доступной электроэнергией
Россия заняла восьмое место в рейтинге по доступности электроэнергии: россияне на среднемесячную зарплату могут приобрести порядка 13,4 тыс. киловатт-часов.
«Рост цен на оптовом рынке перекинулся и на розничный рынок, хотя в некоторых странах тарифы в той или иной степени регулируются. В связи с этим динамика цен на электроэнергию в разных странах Европы была неодинаковой, но преимущественно положительной», – говорится в пояснительной записке к исследованию, передает РИА «Новости».
Эксперты отмечают, что доступность электроэнергии зависит не только от ее стоимости, но и от доходов граждан. В основе составленного рейтинга лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран.
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Исландия, жители которой могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты, одни из самых высоких в Европе, более 29 тысяч киловатт-часов. На втором месте – Лихтенштейн, жители которого могут приобрести 25,7 тыс. киловатт-часов на среднемесячную зарплату. На третьем – Нидерланды (более 23 тысяч).
Россия при этом улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом, поднявшись на два места. Жители России на среднемесячную зарплату могут приобрести порядка 13,4 тыс. киловатт-часов. Эксперты отмечают, что цены на электричество выросли почти во всех странах. Для оценки стоимости все цены проанализированы в пересчете на рубли.
Замыкает рейтинг Румыния, жители которой могут приобрести только 4,1 тыс. киловатт-часов, что в семь раз меньше показателя Исландии. На предпоследнем месте – Молдавия (4,7 тыс.), на третьем месте с конца – Латвия (почти 5 тысяч).
Самая дешевая электроэнергия в Казахстане, киловатт-час здесь стоит два рубля. На втором месте Турция (3,3 рубля за киловатт-час).
Россия занимает третье место, средняя цена электроэнергии – 3,7 рубля за киловатт-час. На четвертом месте Белоруссия (около 5 рублей). Далее идут в основном страны Балканского полуострова и Восточной Европы, имеющие относительно низкие тарифы на электричество.
Самая высокая стоимость электроэнергии – в Дании (21,2 рубля). В Германии, Бельгии, Ирландии и Испании стоимость превышает 17 рублей.
«При сравнении с прошлым годом почти во всех европейских государствах отмечается увеличение цен на электроэнергию. Подорожание произошло в 33 странах из 39, участвующих в рейтинге. Примечательно, что наибольший рост был в тех государствах, которые сильно зависимы от возобновляемых источников электроэнергии, либо у которых большая доля газовой генерации. Это обусловлено тем, что произошло резкое увеличение цены на газ, о чем говорилось выше, а также тем, что в 2021 году из-за низкой ветрености существенно сократилось производство на ветряных электростанциях», – отмечают эксперты.
Наибольший рост тарифов на электроэнергию отмечается в Норвегии, Эстонии и Швеции. А всего более чем на 20% цены выросли в девяти странах. В России рост цен составил 4,2%, что ниже инфляции.
По оценкам аналитиков, в 2022 году тарифы на электричество в Европе, скорее всего, опять вырастут, так как ситуация на рынке энергоносителей остается сложной, а среднегодовая цена газа, скорее всего, будет значительно выше, чем в 2021 году, а это значит, что доступность электроэнергии для жителей некоторых государств может снизиться.
В России при этом рост тарифов должен быть на уровне 5%, таким образом, при сохранении текущего роста зарплат доступность электричества для граждан не снизится, заключают эксперты.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам.
Анонсированы переговоры Путина с лидером Туркменистана в Москве
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет в Москве лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также проведет совещание по экономическим вопросам.
Как сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», у президента пройдет серия рабочих встреч. Также глава государства планирует вручить звезды Героя труда.
Ранее Путин в поздравлении лидеру Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 30-летия установления дипотношений стран отметил уверенность в совместном наращивании партнерских связей на всех направлениях.
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