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Путин призвал увеличить выплаты принимающим в спецоперации военнослужащим
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Необходимо в короткие сроки и в полном решать вопросы социальной поддержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации России на Украине, заявил президент Владимир Путин.
«Конечно, нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих, [участвующих в СВО] в целом, тем более тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей, своевременно, в полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что уже договорился с премьер-министром Михаилом Мишустиным о том, что будет сделан «некоторый пересчет».
«Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящихся за границей, их нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно это все-таки пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», – сказал глава государства.
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Стала известна первая модель, которую выпустит АвтоВАЗ после простоя
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Первой моделью АвтоВАЗа после длительного простоя станет Lada Granta в упрощенной версии, поступление в салоны ожидается во второй половине июня, заявили автодилеры.
По словам председателя совета директоров «БН–Моторс» Алексея Подщеколдина, точной информации о комплектациях пока нет. Скорее всего, эти машины будут предлагаться без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки ЭРА–ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников, пишут «Ведомости».
Также сообщается, что покупателям будет предложено две комплектации. В самом простом исполнении не будет ничего того, что уже упомянул Подщеколдин, а в версии «побогаче» добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Обе комплектации будут без экологической прошивки Евро–5, говорит собеседник издания. Двигатель – безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с.
Источник в федеральном автодилерском холдинге заявил, что в самой «голой» машине не будет ни ABS, ни ЭРА–ГЛОНАСС, ни электростеклоподъемников, ни электроусилителя руля, ни подушек безопасности. Стоимость новинки сейчас неизвестна, но, вероятно, она будет дороже 600 000 руб.
Сейчас минимальная стоимость Granta в комплектации «Стандарт» составляет 727 900 руб., следует из прайс-листа на сайте АвтоВАЗа. В этой машине есть одна подушка безопасности, система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС и ABS.
«Выпуск машин на АвтоВАЗе возобновится «буквально в начале следующего месяца», – пообещал новый гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом завода, передает «Интерфакс».
По его словам, АвтоВАЗ должен постепенно восстановить производство в полном объеме. В 2021 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), компания продала в России 350 714 (+2% к 2020 г.) автомобилей. Еще 35 800 машин (+9%) было отправлено на экспорт.
Автоконцерн почти без перерыва находится в простое из–за дефицита компонентов с 4 апреля. Тогда «АвтоВАЗ» ушел на три недели в корпоративный отпуск. Затем, пособирав машины несколько дней, остановил производство на майские праздники, но и после длинных выходных не смог полноценно перезапустить конвейеры. Текущий простой действует на заводе до 27 мая.
Ранее стало известно, что Renault разрешила АвтоВАЗу производить автомобили на действующей платформе.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.
100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».
Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин.
В России решили повысить пенсии и МРОТ на 10%
Правительство согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%, сообщили два близких к кабмину источника.
Окончательное решение по этому вопросу примет президент Владимир Путин, так как в ходе обсуждения об уровне индексации высказывались разные мнения, пишут «Ведомости».
В апреле помощник президента России Максим Орешкин заявил, что власти России готовят внеплановую индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат.
Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема индексации социальных выплат и МРОТ является важной для президента Владимира Путина, она постоянно на повестке дня.
Кудрин объяснил нынешнее укрепление рубля
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Укрепление рубля сегодня связано в том числе с отменой бюджетного правила на этот год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.
«На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Кудрина, «даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты – все это влияет на курсовую политику страны».
«Основным инструментом для создания бюджетного правила является очень изменчивые, конъюнктурные доходы от нефти, у нас они могут различаться от 120 – доходило до 147 долларов за баррель – и падения до 30-36 долларов в течение полугода», – сказал Кудрин.
«Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле», – объяснил глава Счетной палаты.
«Вот, для того чтобы эти изменения и конъюнктурные особенности снизить, создано бюджетное правило, оно разделяется ключевыми ведущими экономистами, оно утверждено в составе законодательства, в том числе бюджетного кодекса, я считаю его целесообразным. Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране», – заключил Кудрин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что усиление рубля к доллару постоянно обсуждается на совещаниях у президента и в правительстве.
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Путин упростил получение гражданства России жителями Херсонской и Запорожской областей
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Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в указ президента РФ от 29 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке»... следующие изменения: в пункте 1 слова «на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики» заменить словами «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины»; б) в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 слова «на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики» заменить словами «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины», – говорится в указе.
Ранее сообщалось, что Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России.
До этого глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.
В МИДе назвали цель санкций США на поставку российских углеводородов
Вашингтон стремится занять нишу России на внешних рынках, вводя санкции против поставок углеводородов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это происходит на фоне откровенного двуличия Вашингтона, который прибегает к методам недобросовестной конкуренции и стремится занять нишу, в частности, нашей страны на внешних рынках. Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Ранее министр торговли США Джина Раймондо на экономическом форуме в Давосе заявила, что введенные против России экспортные ограничения останутся в силе надолго, любое обсуждение возможности нормализации отношений с российской стороной преждевременно.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».
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Путин навестил раненых на Украине в военном госпитале в Москве
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Президент России Владимир Путин приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин пообщался с бойцами. Президентский график «позволил лично съездить и ознакомиться [с условиями] и, главное, пообщаться с [российскими] военными», передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства собирается навестить раненых, «постоянно интересуется и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе специальной военной операции».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня
Президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня, кроме того, он предложил увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.
«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», – заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Также Путин заявил, что с 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей.
Кроме того, президент предложил проводить в России политику опережающего роста зарплат относительно расходов.
Ранее правительство согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%.
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Депутат: Транспортная инфраструктура позволила РФ перенаправить экспорт на азиатские рынки
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«В перспективе нас ждет развитие Северного морского пути как нового мирового партнерского проекта – его сопряжение с проектами КНР и других стран Тихоокеанского региона», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Станислав Наумов, комментируя итоги совещания по развитию транспортной инфраструктуры, которое провел президент России.
«Подобные совещания с участием президента позволяют своевременно подготовить долгосрочные решения на ближайшие 10 и даже на 30 лет. Путин развеял сомнения относительно рентабельности грузовых и пассажирских перевозок», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). По оценке депутата, своевременные решения направлять государственные инвестиции в развитие транспорта позволили «спокойно перенаправить экспорт своих товаров с рынка Евросоюза на рынки Тихоокеанского региона».
В ходе совещания глава государства неслучайно сделал акцент на развитии водного транспорта, отметил депутат. «Речь шла, к примеру, о Волго-Каспийском проекте. Но в перспективе нас ждет развитие Северного морского пути как нового мирового партнерского проекта – его сопряжение с проектами КНР и других стран Тихоокеанского региона», – указал Наумов.
«Наша огромная территория будет использована в качестве фактора нашего геоэкономического преимущества. Важно проанализировать перспективы развития реального судоходства на всех великих русских реках. Появляются также новые транспортные конструкции, связанные с коридором Север – Юг, он включает в себя Каспий и логистику в Центральной Азии», – добавил депутат.
При этом необходимо избегать волокиты с реализацией новых проектов, что поможет быстро создавать рабочие места по обслуживанию логистических центров, считает парламентарий. «В регулировании любого транзита и логистических проектов нужно в первую очередь не ускорять движение самих поездов, а упрощать процедуры прохождения таможни. Вагоны должны находиться в безостановочном движении, а не стоять где-то на запасных путях. По всей территории страны нужно создавать современные логистические центры», – убежден Наумов.
Депутат напомнил, что многие аэропорты на Юге страны остаются закрытыми. «Я сам задаю себе вопрос, как поеду в августе на отдых с семьей на Черное море: надо брать билеты, либо добираться на машине? Уверен, что в сжатые сроки будет налажен необходимый объем пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам», – сказал Наумов.
«Нужно вовлекать туристический бизнес, чтобы все не ехали в один Адлер и в итоге установили там рекорд по количеству гостей. РДЖ имеет хороший опыт и эта задача решаема. Можно перекинуть поезда с менее востребованных маршрутов. Когда мы проводили Чемпионат мира по футболу, то как раз находили такие решения. Кроме того, нужно повысить сервис, чтобы не было недовольных пассажиров. Для вокзалов и других железнодорожных проектов это все будет хороший импульс для развития», – подытожил Наумов.
В ближайшие годы нужно форсировать развитие инфраструктуры как одного из основных драйверов экономики, заявил президент Владимир Путин во вторник, выступая на совещании по развитию транспортного комплекса. «В последние месяцы стратегическая значимость этой работы заметно возросла. Действия некоторых стран, их желание закрыться от России – не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе – показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что российский бизнес адаптируется к изменениям, перестраивает производственные и логистические цепочки и активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами.
«Таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и наши планы по развитию транспортной инфраструктуры, по расшивке так называемых узких мест. Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах: необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», – предупредил президент.
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Equinor отдала «Роснефти» доли в совместных предприятиях
Норвежское нефтегазовое предприятие Equinor (бывшая Statoil) передало «Роснефти» доли в совместных проектах и подписало соглашение о выходе из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП), заявили в компании.
«Equinor в настоящее время передала свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях «Роснефти», освободившись от будущих обязательств. Также подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта», – цитирует сообщение ТАСС.
Выход из совместных проектов завершился в соответствии с санкционными законами Норвегии и ЕС против России.
Equinor работала в России более 30 лет. Норвежская компания владела 49% в СП с Роснефтью «Красгеонац», такая же доля была у Equinor в проекте с «Роснефтью» по разработке доманиковых отложений в Самарской области, 33,33% — в проекте «Севкомнефтегаз» по разработке Северо-Комсомольского месторождения в Западной Сибири. Кроме того, компания владела 30% в СРП по разработке Харьягинского месторождения в Тимано-Печоре.
Напомним, в феврале Equinor приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в страну.
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Минфин заявил о намерении продолжать платить по внешнему долгу в рублях
Россия будет производить выплаты по внешнему долгу в рублях, сообщила пресс-служба министерства финансов после отказа Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание.
«Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте Российской Федерации с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в качестве платежного агента», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Минфине подчеркнули, что отказ в продлении лицензии ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.
«Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», – отметил глава ведомства Антон Силуанов.
Напомним, Минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
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Кудрин: Отказ США принимать оплату Россией госдолга нельзя считать дефолтом
Россия располагает ресурсами для оплаты внешнего госдолга, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
«У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с Российской Федерацией, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», – цитирует ТАСС Кудрина.
По мнению Кудрина, сложившуюся ситуацию «формально нельзя отнести к объявлению дефолта».
Ранее Минфин России сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание, выплаты будут производиться в рублях.
Напомним, Минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
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Глава минторга США исключила снятие экспортных ограничений против России
Введенные против России экспортные ограничения останутся в силе надолго, любое обсуждение возможности нормализации отношений с российской стороной преждевременно, заявила министр торговли США Джина Раймондо на экономическом форуме в Давосе.
Американский министр также призвала мировое сообщество «надолго лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка».
«Что касается этих мер экспортного контроля, то в ближнесрочной перспективе они сняты не будут», – цитирует РИА «Новости» Раймондо.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран.
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ЕС заморозил активы российских бизнесменов на 10 млрд евро
Европейский союз в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро, сообщило агентство DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии.
По данным издания, на фоне проведения спецоперации на Украине российские предприниматели потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму чуть менее 10 млрд евро. При этом уточняется, что по состоянию на 8 апреля эта цифра все еще составляла 6,7 млрд евро, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
Тем временем Австрия на фоне европейских санкций против России заморозила активы россиян в размере 254 млн евро на 97 счетах.
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Кремль анонсировал посещение Путиным в госпитале раненных в Донбассе и на Украине
Президент Владимир Путин в среду посетит в одном из московских госпиталей бойцов, раненных в ходе спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Посетит их, пообщается с ними», – передает ТАСС слова Пескова, заметившего, что «раньше так бывало неоднократно».
Отвечая на вопрос, означает ли решение Путина посетить раненых в госпитале, некий «новый момент, новый этап» в спецоперации, Песков сказал: «Нет, никаких новых моментов, новых этапов. Президент постоянно интересуется и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе специальной военной операции. Он постоянно занимается этой темой. Здесь просто график позволил лично съездить и ознакомиться и, главное, пообщаться с нашими военными».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Путин: Ко всем участникам спецоперации на Украине нужно относиться как к героям
Необходимо быстро и в полном объеме решать вопросы соцподдержки военных, участвующих в спецоперации России на Украине, заявил президент Владимир Путин.
«Вне зависимости от того, какие у них (участников СВО – прим. ВЗГЛЯД) будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. Они все герои, именно так: каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так, как к героям», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
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