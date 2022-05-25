Путин призвал увеличить выплаты принимающим в спецоперации военнослужащим

Стала известна первая модель, которую выпустит АвтоВАЗ после простоя

Первой моделью АвтоВАЗа после длительного простоя станет Lada Granta в упрощенной версии, поступление в салоны ожидается во второй половине июня, заявили автодилеры.

По словам председателя совета директоров «БН–Моторс» Алексея Подщеколдина, точной информации о комплектациях пока нет. Скорее всего, эти машины будут предлагаться без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки ЭРА–ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников, пишут «Ведомости».

Также сообщается, что покупателям будет предложено две комплектации. В самом простом исполнении не будет ничего того, что уже упомянул Подщеколдин, а в версии «побогаче» добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Обе комплектации будут без экологической прошивки Евро–5, говорит собеседник издания. Двигатель – безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с.

Источник в федеральном автодилерском холдинге заявил, что в самой «голой» машине не будет ни ABS, ни ЭРА–ГЛОНАСС, ни электростеклоподъемников, ни электроусилителя руля, ни подушек безопасности. Стоимость новинки сейчас неизвестна, но, вероятно, она будет дороже 600 000 руб.

Сейчас минимальная стоимость Granta в комплектации «Стандарт» составляет 727 900 руб., следует из прайс-листа на сайте АвтоВАЗа. В этой машине есть одна подушка безопасности, система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС и ABS.

«Выпуск машин на АвтоВАЗе возобновится «буквально в начале следующего месяца», – пообещал новый гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом завода, передает «Интерфакс».

По его словам, АвтоВАЗ должен постепенно восстановить производство в полном объеме. В 2021 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), компания продала в России 350 714 (+2% к 2020 г.) автомобилей. Еще 35 800 машин (+9%) было отправлено на экспорт.

Автоконцерн почти без перерыва находится в простое из–за дефицита компонентов с 4 апреля. Тогда «АвтоВАЗ» ушел на три недели в корпоративный отпуск. Затем, пособирав машины несколько дней, остановил производство на майские праздники, но и после длинных выходных не смог полноценно перезапустить конвейеры. Текущий простой действует на заводе до 27 мая.

Ранее стало известно, что Renault разрешила АвтоВАЗу производить автомобили на действующей платформе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин.