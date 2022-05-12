Путин: Россия успешно справляется с санкциями Путин поручил увеличить возможности бизнеса и регионов Путин заявил о лучшей динамике рубля среди всех валют мира 12 мая 2022, 13:54 Текст: Елизавета Булкина

Рубль в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты. В текущем году курс рубля демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира», – передает его слова ТАСС. Он также отметил, что инфляция в России постепенно замедляется. «За прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента – это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции», – отметил глава государства и подчеркнул, что страна уверенно справляется с внешними вызовами. Глава государства добавил, что в этом году в России ожидается рекордный урожай. «В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки, сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы», – передает его слова РИА «Новости». «Если так произойдет, а мы будет рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», – подчеркнул Путин.

Полковник ФСБ объяснил интонации Путина во время речи на Красной площади 9 мая 2022, 18:30

Фото: Сергей Гунеев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Изменение в интонации президента Владимира Путина во время его речи на Красной площади по случаю празднования 77-й годовщины со Дня Победы можно объяснить наплывом эмоций, считает полковник ФСБ в запасе сотрудник группы «Альфа» центра специального назначения ФСБ Виталий Демидкин. Как сообщает «Царьград», экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько в прямом эфире, посвященном празднованию Дня Победы, обратил внимание, что у президента России Владимира Путина в конце его речи на главном параде в Москве слегка дрогнул голос. Это произошло в момент, когда лидер страны говорил: «За Россию, за Победу, ура!» Демидкин в свою очередь признался, что, когда думает о тех спецоперациях, в которых ему приходилось участвовать, в памяти нередко всплывают картины гибели детей, женщин и стариков. После появления этих образов бывает трудно сдержать эмоции. «Поэтому я прекрасно его понимаю. Он один из тех людей, которые видели, испытали многое, которые ставили на кон свою жизнь ради государства. Это просто человечище. Владимир Владимирович – человек с большой буквы», – сказал он. Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Путин назвал действия 15-й Александрийской бригады образцом выполнения воинского долга 11 мая 2022, 19:10 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал образцом выполнения воинского долга умелые действия 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе специальной военной операции на Украине. «Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля. Он выразил убежденность, что солдаты и офицеры, гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России. Глава государства пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов. 15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада - единственная миротворческая бригада в ВС России. Входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Дислоцируется в Самарской области. В 2018 году указом Путина бригаде было присвоено почетное наименование «Александрийская» в честь 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка. Военнослужащие бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС. В частности, бригада выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года, сейчас военнослужащие соединения несут службу в Нагорном Карабахе. Ранее Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование гвардейской. Путин поручил создать рабочую группу по выработке механизмов валютного регулирования 9 мая 2022, 16:56 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах. «Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что рабочую группу возглавит помощник президента России Максим Орешкин. Ранее в Кремле сообщили, что до 1 сентября 2022 года обязательства по валютным вкладам в подсанкционных банках России могут исполняться в рублевом эквиваленте по актуальному курсу. Путин поздравил Маркоса с победой на выборах президента Филиппин 12 мая 2022, 11:25

Фото: Aaron Favila/AP/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Фердинанду Маркосу-младшему с победой на выборах президента Филиппин, выразив надежду на продолжение дружеских отношений между странами. «Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-филиппинского сотрудничества в различных сферах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Ранее в четверг стало известно, что Фердинанд Маркос-младший фактически победил на выборах президента Филиппин, согласно данным после подсчета 98,34% бюллетеней, тогда как его главная соперница – нынешний вице-президент Филиппин Лени Робредо – только около 14,8 млн голосов в свою поддержку. Путин: СССР победил фашистов в том числе за счет экономики 12 мая 2022, 14:05

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам с напоминания о том, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи. «Мы недавно отмечали наш главный праздник – День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили», – передает РИА «Новости» слова Путина. Путин: Общими усилиями суверенитет ЛНР получится отстоять 12 мая 2022, 09:29 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с национальным праздником, выразив уверенность, что общими усилиями получится отстоять суверенитет и территориальную целостность республики. «Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надежной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами», – говорится в послании Путина на сайте Кремля. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в обращении по случаю Дня республики заявил, что решение о провозглашении республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией. Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль анонсировал посвященное пожарам в регионах совещание Путина 9 мая 2022, 15:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин 10 мая, в режиме видеоконференции проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов, сообщила пресс-служба Кремля. С докладами о текущей обстановке выступят врио главы МЧС Александр Чуприян, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков, передает ТАСС сообщение пресс-службы. Ранее в Минздраве Красноярского края сообщали, что в ходе масштабных лесных пожаров в регионе пострадали минимум 17 человек. Также пожары охватили Омскую область, они уничтожили более 200 жилых домов. Из-за массовых пожаров, которые активно распространяются благодаря сильному порывистому ветру, в области введен режим ЧС. Так, накануне, в пятницу, произошел пожар в городе Называевске в Омской области, огонь уничтожил 88 строений. Причиной стало возгорание на электроподстанции, перешедшее на сухую траву и затем на жилые дома. В Кузбассе в одном из частных домов нашли тела трех погибших в результате пожара. Возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что погибли четыре человека. Путин дал поручение по борьбе с лесными пожарами 10 мая 2022, 12:38 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин поручил при необходимости принять дополнительные решения для снятия остроты проблем, связанных с пожарами. Масштабные пожары подрывают все усилия России по сохранению климата, заявил глава государства. «Сейчас ряд регионов борется с пожарами, возникшими в населенных пунктах. Причем значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан», – приводит его слова ТАСС. «По предварительной оценке, 700 жилых строений нужно восстанавливать, которые были уничтожены пожаром и которые использовались людьми для постоянного проживания. Я уже не говорю о дачных участках…, это отдельная тема», – сказал Путин. Нельзя допустить повторения ситуации 2021 года, когда лесные пожары стали самыми интенсивными и продолжительными за последние годы, подчеркнул Путин. «Все и так это прекрасно понимают. Это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата», – сказал Путин, указав, что это принципиальный вопрос для всего мира и для России. Президент подчеркнул, что нельзя замалчивать проблемы, если ситуация с пожарами в регионах начинает выходить из-под контроля. Путин напомнил участникам совещания по борьбе с пожарами, что в законах детально прописана ответственность в связи с пожарами. «Хочу подчеркнуть, все необходимые решения для эффективной борьбы с лесными пожарами, я только что об этом сказал, в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий – по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда», – сказал российский лидер. Кроме того в законодательстве урегулированы и вопросы так называемых ландшафтных пожаров, которые нередко распространяются потом и на лесные участки: с 1 января этого года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти, напомнил президент. Путин также отметил, что в рамках нацпроекта «Экология» в регионах проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования. «Сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, что предотвращать лесные пожары», – подчеркнул Путин. «Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать, как эффективность этой работы, так и конкретные результаты, а именно сокращение площади лесных пожаров, для каждого субъекта и в целом по стране. Предлагаю зафиксировать такой показатель в указе президента России, который должен быть подготовлен по итогам сегодняшнего совещания», – приводит его слова РИА «Новости». «Обращаю внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего МЧС. Должна быть отлажена адекватная система реагирования на лесные пожары, а привлечение дополнительных средств, техники, сил – не строиться только на формальных признаках. Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать немедленно, а не по каким-то условным нормативам», – сказал Путин. «Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и разворачивать силы там, где они нужнее всего», – добавил он. Путин: Партнеры России из стран ШОС заинтересованы в развитии связей с «Сириусом» 11 мая 2022, 16:32 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин сообщил о заинтересованности партнеров Москвы из стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в развитии сотрудничества с центром «Сириус» по линии своих научных и образовательных организаций. «С большим интересом к площадке «Сириуса» относятся и те, кто хочет развивать с нами отношения. Имею в виду, прежде всего, страны ШОС, БРИКС», – передает ТАСС его слова во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех». Глава государства отметил, что «некоторые коллеги находятся под впечатлением от того, что здесь увидели, и хотят развивать контакты с «Сириусом» по линии своих министерств, ведомств, конкретных школ, университетов, научных центров». Он также обратил внимание на то, что страны, входящие в ШОС и БРИКС, – это огромные государства с миллиардным населением и достижениями мирового уровня в очень многих областях. «Мне кажется, что все это нужно использовать наилучшим образом», – резюмировал Путин. Ранее президент счел необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» занялся поддержкой развития талантов у детей в Донецкой и Луганской народных республиках. До этого в ходе посещения образовательного центра «Сириус» Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно. Путин назвал важным укрепление технологического суверенитета России 11 мая 2022, 15:36 Текст: Ольга Иванова

Укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно, заявил президент России Владимир Путин в среду в ходе посещения образовательного центра «Сириус». «Прежде всего «Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Это важно всегда, но особенно сейчас, я сейчас не буду говорить, по каким причинам», – сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», сообщает ТАСС. Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. В частности, сообщалось, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале госуслуг. Путин поздравил Гаглоева с избранием президентом Южной Осетии 10 мая 2022, 15:06 Текст: Антон Никитин

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление избранному президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву, в котором выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами. «Уважаемый Алан Эдуардович, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Южная Осетия», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин рассчитывает, что деятельность Гаглоева на этом высоком посту будет способствовать «дальнейшему упрочнению отношений между [двумя] странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства». «Россия со своей стороны будет и впредь оказывать югоосетинским друзьям всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности», – говорится в документе. Напомним, выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися. Кандидат от партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидировал во втором туре выборов. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение. Путин: Россия успешно справляется с санкциями 12 мая 2022, 13:49 Текст: Елизавета Булкина

Антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис, однако сама Россия с ними успешно справляется, заявил президент Владимир Путин. Он пояснил, что продолжение санкционной одержимости запада приведет к сложнейшим последствиям для граждан других стран. «Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что ряд стран сталкивается с угрозой голода, и вина за это полностью лежит на западных элитах. «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе», – цитирует президента РИА «Новости». По словам Путина, в некоторых странах она вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%. Путин поручил «Сириусу» создать модули по кибербезопасности для технических вузов 11 мая 2022, 16:04 Текст: Ольга Иванова

Образовательный центр «Сириус» совместно с партнерами должен разработать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов, чтобы будущие инженеры и конструкторы обладали компетенциями и в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», который является создателем «Сириуса». «Прошу «Сириус» совместно с партнерами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов. Речь идет о том, чтобы будущие инженеры и конструкторы, независимо от направлений деятельности, имели сильные компетенции по защите нашей критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем», – распорядился глава государства, сообщает ТАСС. Ранее Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно. Путин поручил создать в «Сириусе» международный экологический центр 11 мая 2022, 16:42 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поручил создать на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае международный центр в области экологии и вопросов изменения климата. «Необходимо приступить к формированию здесь международного центра в области экологии и вопросов изменения климата», – сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех». Также Путин дал ряд поручений касательно развития медицины на федеральной территории. «Чтобы расширить возможности исследований в сфере наук о жизни, предлагаю ускорить строительство в «Сириусе» и университетской клиники», – передает его слова ТАСС. Президент добавил, что «нужно разобраться <…>, где – университетская клиника, подготовка кадров и наука, а где – непосредственно обслуживание тех, кто проживает в «Сириусе». Как считает президент «понятно, что и университетская клиника этим может заниматься». «Но надо разграничить сферы деятельности – непосредственно медицинского учреждения для обслуживания [населения] и науки, образования», – указал Путин. По его словам, одним из ключевых направлений исследований в «Сириусе» является создание передовых решений, направленных на улучшение качества жизни. «Здесь, прежде всего, речь идет, конечно, о таких областях, как генетика, медицина, фармацевтика, охрана окружающей среды. Одна из лабораторий как раз, по-моему, посвящена именно генетике», – сказал глава государства. Ранее Путин поручил «Сириусу» создать модули по кибербезопасности для технических вузов. Путин поручил «Сириусу» заняться поддержкой развития талантов у детей Донбасса 11 мая 2022, 15:53 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин счел необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» занялся поддержкой развития талантов у детей в Донецкой и Луганской народных республиках. «Используя накопленный опыт и компетенции, просил бы «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей в Донецкой и Луганской областях, разработать специальные программы подготовки педагогов», – передает ТАСС его слова во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», который является создателем «Сириуса». Ранее в ходе посещения образовательного центра «Сириус» Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД