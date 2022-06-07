В правительстве поддержали идею «Новых людей» о создании экологического кодекса России

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7 июня, вторник | Последнее обновление — 14:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стали известны подробности взрыва в кафе Херсона
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Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас.
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Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному.
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Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В правительстве поддержали идею «Новых людей» о создании экологического кодекса России
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Глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов поддержал инициативу фракции «Новые люди» о создании экологического кодекса страны, заявил депутат фракции, зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.
«Александр Козлов поддержал инициативу Новых людей по незамедлительному началу совместной работы над созданием экологического кодекса России», – сказал Арапов.
Он отметил также, что экологический кодекс объединит все лучшие существующие нормативные практики, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Это не должны быть многочисленные приложения, которые включат всю экологическую повестку. Кодекс будет закладывать понятную каждому основу для регулирования всех природоохранных сфер. Главная задача его создания – гармонизация всего экологического законодательства», – подчеркнул депутат.
По мнению Арапова, директивное введение нового документа не имеет смысла. Нужно поэтапно создавать совместно общий свод законопроектов, который продолжит защищать экологию в будущем.
Заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева в ходе встречи предложила министру начать разработку кодекса незамедлительно.
«Сейчас переломный момент, когда мы можем положить природу на алтарь экономики. Пора задуматься, что мы оставим будущим поколениям. Эксперты Российского экологического общества указывают, что в хитросплетениях текущего законодательства сложно разобраться: там и закон об охране природы, и об атмосферном воздухе, Водный кодекс, Лесной – все имеют одинаковый статус. Настоящая экологизация законодательства – это работа не одного года, большой титанический труд, и начинать его нужно сейчас», – считает Авксентьева.
Министр природных ресурсов и экологии поддержал инициативу, предложив создать рабочую группу по разработке документа.
«Экологический кодекс может стать одним из самых важных документов в новейшей истории страны. Мы сегодня обсудили с «Новыми людьми» его создание и поняли, что он должен вобрать в себя все самое лучшее из текущего законодательства. В нем нужно понятным человеческим языком написать, как регулируются вопросы, связанные с водой, землей, воздухом. Мы готовы работать по этому вопросу с коллегами в рамках рабочих групп, на площадке Госдумы и министерств. Будем стремиться, чтобы люди ценили этот кодекс и использовали его в своей обычной хозяйственной деятельности», – заявил Козлов.
Вопрос о создании Экологического кодекса в Госдуме Георгий Арапов поднял еще в начале года.
Вучич предложил Европе попробовать сорвать визит Лаврова в Турцию
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Над Белградом издеваются те, кто «ничего не может сделать России», пусть попробуют помешать главе МИД России Сергею Лаврову посетить Турцию, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич «не удивлен тем, что визит» Лаврова в Сербию «отложен». «Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД России. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего – в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидения Сербии.
Глава государства заявил, что «такой истерики и организованной кампании нападок на одну малую страну давно не видел». По его словам, накануне визита в Белград съехалась масса западных СМИ, чтобы представить визит Лаврова в невыгодном для Сербии свете. При этом Вучич собирался «спросить Лаврова» о поставках противопожарного вертолета Ка-32, так как «будет горячее лето».
«И в чем проблема – теперь не могу спросить? Не смею спросить? Как это Вучич – злодей, которому нужно оторвать голову, о чем читаю во всех в соцсетях, а хотите ли это сказать завтра члену НАТО Турции, ведь Лавров летит в Анкару?» – заявил он, добавив, что «некоторым европейским лидерам разрешено ездить с визитом к Путину, а Сербия не может разговаривать».
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
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Блинкен пожаловался на «шантаж» со стороны России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия якобы препятствует поставкам продовольствия, хотя Москва уже неоднократно указывала на несоответствие подобных заявлений действительности.
Блинкен заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия». По версии США, Путин хочет, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». Как утверждает Блинкен, «если выражаться попросту, это шантаж», передает ТАСС.
Он заявил, что якобы «из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения». Блинкен сказал, что «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы».
В пятницу Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.
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В парламенте Черногории потребовали объяснить инцидент с самолетом Лаврова
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МИД Черногории должен обосновать правомочность отказа предоставить воздушный коридор самолету главы МИД России Сергея Лаврова, заявил руководитель комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Миодраг Лекич.
Лекич отметил, что «до сих пор нет сообщения о последнем случае». Он поинтересовался, «на каком заседании» МИД Черногории «решил запретить пролет» и «был ли такой запрет». «Возникает вопрос, принимают ли черногорские власти свои решения самостоятельно, консультируясь с Евросоюзом и НАТО, или получают указания от третьих сторон?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Dan.
Он пригрозил вызвать несущих ответственность за сложившуюся ситуацию функционеров на слушания в парламентский комитет, если не будут даны ответы. Лекич сказал, что население должно получать информацию о решениях властей по любым вопросам, особенно когда это связано с Украиной. Лекич не исключил, что власти вместо урегулирования ситуации «соревнуются в антироссийской пропаганде». Он призвал заниматься реформами, а не русофобией, чтобы Черногория стала членом ЕС.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Байден объявил режим ЧС из-за риска дефицита электромощностей
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Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в связи с возможной угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.
В прокламации, распространенной Белым домом, Байден констатирует наличие «множества факторов», которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос со стороны потребителей, передает РИА «Новости».
«Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США... настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», – говорится в документе.
Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года «определенные солнечные элементы и модули», импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в энергетической сфере. Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
Напомним, что британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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Глава МИД Венгрии поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поддержал спикера парламента страны Ласло Кевера, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.
Сийярто отметил, что «в последние месяцы десятки тысяч людей в Венгрии работают ради того, чтобы помочь Украине и украинскому народу». При этом «украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне», «провоцируют» Будапешт, «выдумывают ложь» и «пытаются очернить» Венгрию, «ни разу не выразив благодарность», сказал министр. «Исходя из этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если это огорчает украинцев», –приводит ТАСС слова руководителя внешнеполитического ведомства Венгрии.
Напомним, Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер. МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
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Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли Невзорову гражданство Украины
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Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что не помнит, подписал ли указ о предоставлении гражданства Украины журналисту Александру Невзорову (признан иноагентом в России).
Зеленский заявил, что журналист «точно обращался» за получением гражданства. «Но я не помню физически, потому что у меня есть большие списки, мне подавались большие списки», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».
Как заявил президент страны, в списках «есть разные граждане, которые в очереди стоят, и граждане Белоруссии, и Грузии, и других республик». По словам Зеленского, Невзоров (признан иноагентом в России) «хотел оставить свое гражданство из-за того, что он поддерживает Украину». «Я действительно могу вам сказать, что мы начали этот разговор, – отметил Зеленский. – Если есть такая возможность, то почему нет?».
Напомним, СМИ сообщали, что журналист уже получил гражданство Украины, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что процедура еще не закончена. В начале мая Невзоров (признан иноагентом в России) был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы. СК возбудил уголовное дело против него за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали.
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Компания VK сообщила о гибели двух топ-менеджеров
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Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия, сообщили представители компании.
«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Уточняется, что два туриста, пересекавшие реку на вездеходах недалеко от села Шойна в Ненецком автономном округе, пропали без вести после того, как их транспорт опрокинулся и его потащило в море. Еще два человека смогли выбраться. Позднее Ненецкий союз оленеводов назвал имена пропавших.
Напомним, Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group (прежнее название VK) с 2005 года. В 2019 году он стал первым заместителем генерального директора VK. В марте текущего года Габриелян вошел в совет директоров компании, пишет «Интерфакс».
Ходаковский оценил боеспособность частей ВСУ
Около трети украинских кадровых частей сейчас находятся в небоеспособном состоянии, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Способных активно действовать в обороне и проводить штурмы украинских частей становится меньше, заявил Ходаковский, передает «Царьград».
«По численному составу их количество сохраняется такое же, никто свое знамя у них еще не опустил», – добавил он.
При этом порядка 30% кадровых украинских частей, которые участвовали в боевых действиях, «уже на сегодняшний день небоеспособны», говорит Ходаковский.
По его словам, для ВСУ просматривается негативная тенденция. Ходаковский предположил, что в скором времени в ВСУ будет большинство тех, кто «едва умеет держать автомат».
Ранее Ходаковский заявил, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
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Британская пресса «похоронила» Джонсона
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Британская пресса описывает ситуацию в Консервативной партии, лидерство в которой сохранил Борис Джонсон, через образы тяжело раненного зверя и слетающихся стервятников, цареубийства и мятежа.
Financial Times указала, что свыше 40% депутатов партии Джонсона не хотят видеть его во главе консерваторов. По мнению издания, мятеж оказался куда серьезнее, чем ожидали на Даунинг-стрит. Один из оппонентов премьера заявил, что ожидает партизанской тактики от противников Джонсона – они будут саботировать голосования в парламенте: «Если он (Джонсон) будет цепляться за власть, он втянет мятежников в партизанскую войну, так как они знают, что им нужно будет убить его, а не ранить», передает ТАСС.
Spectator не исключил, что правила партии могут пересмотреть и Джонсона лишат иммунитета от второго за год вотума о доверии, если последует разгром консерваторов на довыборах в двух парламентских округах в конце июня. Уровень доверия к Джонсону среди тори сейчас ниже, чем у Терезы Мэй, Джона Мейджора и Маргарет Тэтчер после аналогичных голосований. Только Мейджор после подобного испытания продержался на посту достаточно долго, чтобы повести партию на следующие парламентские выборы, но закончились они для тори крупнейшим поражением столетия.
Бывший лидер Консервативной партии Уильям Хейг в колонке в Times посоветовал Джонсону уйти «таким образом, чтобы спасти партию и страну от агонии и неопределенности».
Авторы газетных материалов раз за разом прибегают к образу тяжело раненного зверя, разносящего запах смерти, и слетающихся стервятников с остро наточенными ножами. Daily Telegraph пишет, что Джонсон не станет по своей воле начинать среди консерваторов междоусобную войну, в которой не сможет выиграть. В его пользу играет то, что среди тори нет ярких политиков. Британские обозреватели припомнили цитату Хейга, который сравнил устройство Консервативной партии с «абсолютной монархией, ограничиваемой посредством цареубийства».
Guardian пишет, что «вотум о доверии лидеру партии тори 2022 года принес победу не Джонсону», который «ранен смертельно», а «оппозиционным партиям: лейбористам, либеральным демократам, «зеленым» и националистам». Комментируя положение самого Джонсона, ответственный редактор газеты Мартин Кеттл заявил, что «политики после такого не выживают».
Напомним, состоялось голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону. Для сохранения своего поста Джонсону необходимо было набрать как минимум 180 голосов. Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сохранив посты лидера Консервативной партии и премьера. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.
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Индия намерена удвоить импорт российской нефти
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Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти за счет поставок от компании «Роснефть», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО «Роснефть», поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства.
Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что государственные компании коллективно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Грузы запрашиваются на условиях поставки от Роснефти, а продавец будет заниматься вопросами транспортировки и страхования. При этом объемы нефти и цены еще обсуждаются, а индийские банки намерены полностью финансировать все поставки.
В число государственных нефтеперерабатывающих компаний входят Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а частными переработчиками являются Reliance Industries и Nayara Energy, которая частично принадлежит российской компании.
Сообщается, что Индия закупила более 40 млн баррелей российской нефти в период с конца февраля по начало мая, что примерно на 20% превышает объем поставок за весь 2021 год.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва увеличивает продажи на альтернативные рынки, и, учитывая цены на нефть, потерь для бюджета России не будет.
Напомним, Россия предложила Индии платить за импорт энергоносителей по двойной схеме: за нефть – в долларах или евро, за остальное – в рупиях и рублях через альтернативную SWIFT российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
Газета ВЗГЛЯД писала, как провалилась попытка США натравить Индию на Россию.
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Премьер Эстонии: Призывы к миру на Украине нежелательны
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Призывы к перемирию или миру на Украине являются преждевременными и нежелательными, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Плохо достигнутый мир для Украины означает плохой мир для всех нас», – заявила Каллас в понедельник в Лондоне на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
Премьер заключила, что Киеву нужно отправлять оружие, а не призывать его к миру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Небензя отказался слушать главу Евросовета в СБ ООН и покинул зал
Во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал.
Мишель обвинил российских военнослужащих в сексуальных преступлениях, а затем заявил, что Москва якобы несет ответственность за глобальный продовольственный кризис. После этого Небензя покинул зал. «Вы можете выйти из зала, но, может быть, легче выслушать правду», – приводит слова Мишеля ТАСС.
Позднее на это заявление ответил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский: «Мы пришли, чтобы услышать правду. Но Евросоюзу это явно не нужно». Полянский подчеркнул, что Россия «услышала только ложь и неподкрепленные ничем заявления, многие из которых уже были опровергнуты». По его словам, «больно видеть такие низкие профессиональные стандарты и отсутствие манер от ключевых функционеров ЕС».
Напомним, Небензя указал, что украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова бездоказательно врала всему миру о якобы совершаемых военнослужащими России сексуальных преступлениях и изнасилованиях детей на оккупированных территориях. В конце мая депутаты от партии Зеленского уволили Денисову за многочисленные фейки о преступлениях, которые якобы совершили российские военные на Украине.
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Зеленский впервые признал сдачу в плен 2,5 тыс. украинских военных с «Азовстали»
Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По словам главы государства, обменом пленных занимается главное управление разведки Минобороны Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
«На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ», – заявил Зеленский.
Напомним, 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Минобороны показало уничтожение танков ВСУ «Краснополем»
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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских военных, готовившихся к контратаке.
«Артиллеристы применили высокоточные 152-мм артиллерийские боеприпасы «Краснополь». Сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции вскрыли расчеты беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Огнем артиллерийской батареи танки ВСУ были уничтожены, подготовка к атаке противника сорвана.
Напомним, Минобороны Британии сообщило о том, что украинские войска якобы провели успешные контратаки в Северодонецке. Схожую информацию публикует и The Wall Street Journal: «Украинским силам удалось отбить часть города Северодонецка в ходе контратаки, пытаясь сдержать российское наступление на востоке Украины».
В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой бойцы спецподразделения «Ахмат» едут по центру Северодонецка в ЛНР. Кадыров в соцсети «ВКонтакте» отметил, что «не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка».
Посол ЛНР в России Родион Мирошник опроверг данные о контратаке ВСУ в Северодонецке
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В Приднестровье сообщили о диверсии против миротворцев
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В районе дислокации миротворческого контингента Приднестровья произошла диверсия, сообщил приднестровский следственный комитет.
«На территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, предположительно, гранаты РГД-5. Пострадавших и разрушений нет», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявлял, что правоохранительные органы Молдавии причастны к теракту 13 мая в Тирасполе – попытке поджога военкомата.
Следственный комитет Приднестровья сообщал о задержании жителя Кишинева, который рассказал на допросе, что был завербован сотрудником спецслужб Молдавии по имени Ион. Ион выступил заказчиком преступления.
Сейчас в Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Ее основные задачи – миротворческая миссия и охрана складов.
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