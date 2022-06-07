В правительстве поддержали идею «Новых людей» о создании экологического кодекса России

Глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов поддержал инициативу фракции «Новые люди» о создании экологического кодекса страны, заявил депутат фракции, зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

«Александр Козлов поддержал инициативу Новых людей по незамедлительному началу совместной работы над созданием экологического кодекса России», – сказал Арапов.

Он отметил также, что экологический кодекс объединит все лучшие существующие нормативные практики, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Это не должны быть многочисленные приложения, которые включат всю экологическую повестку. Кодекс будет закладывать понятную каждому основу для регулирования всех природоохранных сфер. Главная задача его создания – гармонизация всего экологического законодательства», – подчеркнул депутат.

По мнению Арапова, директивное введение нового документа не имеет смысла. Нужно поэтапно создавать совместно общий свод законопроектов, который продолжит защищать экологию в будущем.

Заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева в ходе встречи предложила министру начать разработку кодекса незамедлительно.

«Сейчас переломный момент, когда мы можем положить природу на алтарь экономики. Пора задуматься, что мы оставим будущим поколениям. Эксперты Российского экологического общества указывают, что в хитросплетениях текущего законодательства сложно разобраться: там и закон об охране природы, и об атмосферном воздухе, Водный кодекс, Лесной – все имеют одинаковый статус. Настоящая экологизация законодательства – это работа не одного года, большой титанический труд, и начинать его нужно сейчас», – считает Авксентьева.

Министр природных ресурсов и экологии поддержал инициативу, предложив создать рабочую группу по разработке документа.

«Экологический кодекс может стать одним из самых важных документов в новейшей истории страны. Мы сегодня обсудили с «Новыми людьми» его создание и поняли, что он должен вобрать в себя все самое лучшее из текущего законодательства. В нем нужно понятным человеческим языком написать, как регулируются вопросы, связанные с водой, землей, воздухом. Мы готовы работать по этому вопросу с коллегами в рамках рабочих групп, на площадке Госдумы и министерств. Будем стремиться, чтобы люди ценили этот кодекс и использовали его в своей обычной хозяйственной деятельности», – заявил Козлов.

Вопрос о создании Экологического кодекса в Госдуме Георгий Арапов поднял еще в начале года.