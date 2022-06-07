Пискарев: Законопроект об иноагентах создает механизм исключения из реестра Минюста

Депутаты Госдумы рассмотрят сегодня в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», сообщил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, соавтор законопроекта Василий Пискарев.

По словам парламентария, один из пунктов предусматривает до этого четко не отрегулированный в законодательстве механизм исключения лиц и организаций из реестра иноагентов Минюста. «На сегодняшний день из реестров Минюста уже исключены шесть СМИ и 144 НКО, ранее признанные в нашей стране иноагентами. Мы видим, что этот процесс обратим», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

Пискарев уточнил, что впервые принимается комплексный документ, направленный на систематизацию законодательства о деятельности физлиц и организаций, признанных в России иностранными агентами. «Сейчас эта деятельность регулируется разрозненными положениями нескольких законов», – отметил председатель Комиссии.

Законопроектом устанавливаются основания для исключения некоммерческой организации из реестра иностранных агентов. Для этого она либо должна прекратить получать денежные средства от иностранных источников, либо прекратить политическую деятельность, или будут выполнены оба эти условия одновременно. «В таких случаях организация исключается из реестра», – пояснил Пискарев.

Председатель комиссии также отметил, что законопроектом предусмотрен упрощенный порядок выхода из реестра впервые включенных в него физических лиц.

«Такое физическое лицо вправе подать заявление в свободной форме и приложить документы, подтверждающие прекращение обстоятельств, послуживших основанием для включения в реестр. Решение по данному заявлению будет принимать министр юстиции или его заместитель», – сказал он.

По словам Пискарева, в законопроекте также содержатся новые нормы, которые запрещают иноагентам вести просветительскую, преподавательскую и воспитательную работу с детьми, изготавливать для них информационную продукцию, а также получать гранты от государства.

«Комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучен ряд просветительских материалов, подготовленных НКО-иноагентами и ориентированных на детей и подростков. В них, в частности, оправдывается наркопотребление, пропагандируются нетрадиционные семейные отношения. Есть попытки вовлечь детей в несанкционированные акции», – сказал председатель комиссии.

Он подчеркнул, что «очевидно, таким материалам и гражданам, их продвигающим, не место в школе».

«Мы не запрещаем заниматься политической деятельность в России на иностранные деньги или получая иную зарубежную поддержку при соблюдении нашего законодательства и выполнении всех его требований о том, что эта деятельность должна быть открытой и прозрачной. Но влиять на подрастающее поколение, навязывая чуждые нам ценности, а порой и просто подвергая детей опасности, – недопустимо», – резюмировал Пискарев.