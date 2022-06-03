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В ДНР заблокировали Viber
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Мессенджер Viber временно заблокировали в Донецкой народной республике, сообщило министерство информации ДНР.
«Мы были вынуждены ввести временные ограничения на работу на нашей территории одного из наиболее популярных у нас иностранного мессенджера Viber», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Решение о блокировке принято, поскольку посредством этого мессенджера распространяются вредоносные программы, с помощью которых «наносятся реальные удары по нашим людям и населенным пунктам и раскрывается местоположение критической гражданской и военной инфраструктуры».
До этого в пятницу аналогичное решение приняло руководство Луганской народной республики.
Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской военной хитростью
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк.
«Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
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Силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от путей снабжения
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Взят под контроль участок трассы, окончательно отрезавший украинскую группировку в Авдеевке от одного из двух имевшихся путей снабжения, сообщили в пресс-службе народной милиции Донецкой народной республики.
«Силы НМ ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», передает ДАН сообщение пресс-службы.
Уточняется, что речь идет о трассе Донецк – Авдеевка – Константиновка, которую украинские боевики многие годы использовали для снабжения и ротации своих войск.
Также в оборонном ведомстве информировали об окончательной зачистке села Новоселовка Вторая, примыкающего к трассе на Константиновку. «Противник оттеснен, но продолжает контролировать некоторые высоты в этом районе, принимая безуспешные попытки контратаковать, ВФУ продолжают обстреливать населенные пункты – в округе не осталось практически ни одного целого дома», – сообщает издание.
Ранее стало известно, что в селе Авдеевка на первых этажах жилых домов, в школе и в корпусах противотуберкулезного диспансера размещен личный состав ВСУ, а в подвальных помещениях силой удерживают мирных граждан.
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Посол ЛНР: Правда о потерях ВСУ вызовет взрыв возмущения на Украине
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«Зеленский вынужден сделать это заявление, чтобы не прослыть фейкометом и надавить на Запад с целью получить больше вооружений. При этом и правду он сказать не может, опасаясь недовольства граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 60-100 человек в сутки.
«Зеленский однозначно приуменьшает масштабы потерь с украинской стороны. Дело в том, что на фоне сдачи в плен восьми тысяч бойцов ВСУ и сообщениях о массовых похоронках и уведомлениях о без вести пропавших, продолжать говорить о таких цифрах просто невозможно», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, сама информация нацелена сразу на две целевых аудитории. «Во-первых, ему приходится признать большие потери, чтобы окончательно не прослыть фейкометом. Во-вторых, это попытка показать западной аудитории, что Киеву приходится сложно и им нужны дополнительные деньги и виды вооружений. Ну а правду он сказать не может, опасаясь взрыва возмущения со стороны украинцев», – пояснил собеседник.
Мирошник также обратил внимание на то, что Зеленский не стал говорить о стремительном увеличении случаев гибели украинских военных. «На фронт были отправлены батальоны территориальной батальоны. Фактически – это люди, которые только вчера взяли в руки оружие. И, как показывает практика, они гибнут массово, плюс морально-психологическая устойчивость оставляет желать лучшего. Они просто не умеют воевать и постоянно жалуются на нехватку оружия и медпомощи», – отмечает дипломат.
Вместе с тем у России есть шанс донести правдивую информацию и до Украины, и до Запада, уверен собеседник. «Медийное пространство сейчас закрыто для нас. Однако со временем люди начнут искать альтернативные источники информации. Нам же остается говорить правду, тщательно верифицируя каждую цифру», – заключил Мирошник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными. «Ситуация очень тяжелая», – добавил он. По словам Зеленского, украинские вооруженные формирования на востоке «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».
По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
Напомним, 18 апреля Министерство обороны России впервые опубликовало реальные задокументированные данные о безвозвратных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, оценив их на тот момент в 23 367 человек. При этом двумя днями ранее Зеленский заявлял, что в ходе российской военной спецоперации украинские вооруженные силы потеряли якобы до трех тысяч человек убитыми.
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Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство
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Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил о намерении оформить российское гражданство для себя и своей семьи.
«На сегодняшний момент люди (жители Херсона) себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали», – передает РИА «Новости» его слова.
Кузьменко рассказал, как украинские офицеры «обрекли его необученных бойцов на смерть», прикрывая собственное отступление.
По его словам, в первый день российской спецоперации украинский командир связался с ним и заверил, что на херсонском направлении ничего не происходит, а российская армия якобы не станет двигаться в сторону Херсона. При этом он уточнил, что все украинские военнослужащие и сотрудники силовых структур бежали из города в первые два дня после начала российской операции.
Экс-командир рассказал, что 25 февраля он получил приказ раздать оружие личному составу и распустить всех по домам. «Если бы мы тогда раздали оружие тем, кто у нас был, мы бы половины уже не собрали. Из тех людей, что у нас были, только 20–25 явились на сборный пункт. На собрании командования я выступил с просьбой вывести вообще всех из Херсона, так как никакой подготовки и установок по обороне у нас не было. Мне было строго отказано и приказано оставаться на местах», – вспоминает он.
Кузьменко рассказал, что он приказал занять позиции на окраине Херсона и рассредоточиться. При этом до начала боя один из местных жителей предупредил его, что российские военные уже находятся в городе, и смысла в действиях его бойцов нет, добавил он.
Экс-командир теробороны сообщил, что позднее начался бой, начала работать минометная артиллерия, а украинские военные и силовики к тому моменту уже покинули город.
«После выехала БМП и начинала тоже работать по нам. Бойцы побросали оружие и легли на землю. Командир дал команду отходить. Мы не видели, что там были раненые, было понятно, что уже они все трупы лежат. Со мной приехало около 43 человек, осталось на поле боя около 18–20 человек», – сообщил он.
По утверждению Кузьменко, он не отдавал своим бойцам приказа стрелять по российским военнослужащим, а сам не успел применить оружие в попытках сохранить жизни оставшихся людей. Так получилось, что большая часть спутников Кузьменко не слышала приказы и не могла оказывать какое-либо сопротивление из-за полного отсутствия военной подготовки, добавил он.
Украинские силовики бежали из Херсона, прикрыв свой тыл батальоном из числа мобилизованного в ряды территориальной обороны гражданского мужского населения, резюмировал экс-командир теробороны.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль
и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили
о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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Российские «Ураганы» уничтожили замаскированную технику ВСУ
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Минобороны опубликовало кадры того, как реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили замаскированную технику украинских войск по данным, полученным от беспилотника «Орлан».
Военное ведомство выложило запись, на которой виден запуск «Орлана» с механической катапульты, а также развертывание и подготовка «Ураганов» к стрельбе. После показаны кадры залпового огня РСЗО и попадание реактивных снарядов по украинским позициям.
«Батарея РСЗО «Ураган» от операторов БПЛА «Орлан-10» получила координаты разведанных укрепленных позиций ВСУ. После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по разведанным беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что в результате удара уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения украинских подразделений. После выполнения задачи расчеты сменили огневую позицию и перезарядили «Ураганы».
Подобные ракетные системы стремятся получить и на Украине. Так, президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
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Кадыров после встречи с Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине
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Определены новые задачи для проведения спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.
«Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он пообещал передать слова благодарности от министра чеченским бойцам «за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований».
«Я поблагодарил Сергея Кужугетовича за высокую оценку работы наших спецподразделений. Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», – отметил Кадыров.
Ранее Кадыров объявил о завершении зачистки Северодонецка и о загнанных боевиками «Айдара» на завод Северодонецка сотнях мирных жителей.
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Эксперт раскрыл возможные детали новой тактики ВС России на Украине
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«В заявлениях о новой тактике, на мой взгляд, речь идет не только о самих военных действиях, но и о политических, социальных и экономических вопросах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине.
«Я думаю, мы увидим много сюрпризов для вооруженных сил Украины и много нестандартных действий, которых они не ожидают», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Конечно, конкретики никто пока раскрывать не будет. Но у нас есть серьезный козырь – это маневры. Старая русская пословица гласит: «Ерунда война, главное – маневры». И всегда наша армия побеждала именно маневренностью», – отметил эксперт.
«Александр Суворов в своей книге «Наука побеждать» так и писал: каждый солдат должен знать свой маневр. Все в войне решают время и натиск. Несмотря на нестандартность ситуаций, и именно суворовские принципы должны стать основой достижения победы», – полагает собеседник.
Перенджиев считает, что нужно, прогнозируя развитие событий, прибегать и к анализу прошлого. «Надо вспомнить контртеррористическую операцию в Чечне, как мы там достигали победы. Это ведь происходило не только путем применения военной силы», – сказал он. «Достичь победы нам позволил в том числе и приход Ахмата Кадырова к власти. Это было политической тактикой», – отмечает эксперт.
«В результате это привело к тому, что Чечня стала мирным регионом, который активно проявляет себя в защите национальных интересов России. Но если кто-то нечто подобное сказал в 1996 году – ему никто бы не поверил. Сейчас все это реализовано на практике», – подчеркнул собеседник.
«Я допускаю, что в ситуации с Украиной мы будем двигаться по подобному сценарию. В этом ключе символична встреча Сергея Шойгу с Рамзаном Кадыровым. И заявление о новой тактике перекликается с тем, что происходило в Чечне», – отметил Перенджиев.
«Думаю, что в ситуации с Украиной речь идет не только о военных действиях, но и о работе по другим сферам: в экономике, в социалке, в вопросах права и культуры. Все это, вместе с решительными военными маневрами, даст необходимый результат», – полагает собеседник.
«Стоит отметить, что как раз о политической стороне вопроса свидетельствует и работа секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака на освобожденных территориях. Там открывают МФЦ, социальные объекты и многое другое. Это явный пример такой тактики. Турчак, кстати, один из первых и заявил, что Россия оттуда не уйдет», – сказал эксперт.
«Мягкая, политическая работа на освобожденных территория идет активно. И помимо суворовских маневров, мы будем, конечно же, продолжать вести политическую работу с населением. Будем помогать развиваться на Украине здоровым силам, которые нормально относятся к России, к русским, к культуре и языку», – почеркнул собеседник.
В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве сообщил об изменении тактики спецоперации на Украине. «Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты».
Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца».
При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.
Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза».
Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.
Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».
По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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МИД: Бесполезно обсуждать обещания Зеленского о неприменении ракет США для ударов по России
Нельзя обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по территории России – это бесполезно, должны быть реальные данные, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, в конце прошлого года Россия требовала письменных гарантий безопасности, потому что ни на какие слова Зеленского и западных лидеров «больше никто не ориентируется». «Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности, Зеленского обсуждать нельзя и бесполезно», – передает РИА «Новости» ее слова в эфире «Соловьев Live».
Захарова отметила, что чисто политически – «оценка одна». «Эти все истории относительно каких-то там договоренностей, перепевки этого в западных СМИ – это не повод для того, чтобы делать заявления и это обсуждать, должны быть реальные данные, реальное понимание того, что там происходит, и соответствующая реакция нашего силового блока», – добавила представитель МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, добавив, что для доверия «нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались». Он привел в пример ход событий после главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины.
Накануне власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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Медведев объяснил формат спецоперации на Украине
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты». Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца». При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.
Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза». Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.
Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».
По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Народная милиция ЛНР сравнила бомбоубежища «Азовстали» и «Азота»
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В бомбоубежищах химического завода «Азот» в Северодонецке украинские силовики удерживают мирных жителей, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко на стриме RT сообщил, что «народ под различными предлогами заманивался на территорию предприятия», жителям «под угрозами запрещают выходить из этих бомбоубежищ», украинские военные «буквально минируют выходы». Факт нахождения мирных жителей на территории завода признали представители украинских властей, сообщалось о 800 мирных жителях, передает ТАСС.
По словам Марочко, бомбоубежище такое же укрепленное, как на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, но имеет только один «ярус». При этом «Азот» – «завод химической промышленности», что «осложняет операцию», так как нельзя «наносить удары средствами поражения». На территории предприятия «находится большое количество химикатов – взрывоопасных веществ, отравляющих веществ», поэтому «нужно действовать аккуратно, ювелирно», сказал он.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного данные о том, что боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию предприятия порядка 300 мирных жителей, которых, вероятно, они могут использовать в качестве живого щита.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ подорвали на химкомбинате «Азот» в Северодонецке емкость с химикатами, территория завода контролируется украинскими вооруженными формированиями.
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Силы ДНР и России отразили атаку ВСУ под Докучаевском
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Военнослужащие Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских боевиков в нескольких километрах к северо-западу от Докучаевска, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе поселка Сладкое с направления села Новомихайловка», – передает ДАН его слова.
Ранее стало известно, что сводные отряды НМ ДНР и ВС России уничтожили боевую машину пехоты (БМП), погибло до 15 человек личного состава. Также «мощным огневым воздействием» подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка.
В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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В ДНР заявили об отражении попытки наступления ВСУ в районе Угледара
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что отразила попытку наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи села Павловка рядом с городом Угледаром, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе населенного пункта Павловка с направления населенного пункта Угледар», – приводит его слова ТАСС.
По сведениям Басурина, в ходе отражения попытки наступления ВСУ были уничтожены танк Т-64, два БМП, потери личного состава украинских войск составили до 50 человек. Огневым воздействием были подавлены три огневые точки украинских силовиков в районе населенного пункта Новомихайловка. Части ВСУ отступили, понеся значительные потери, заявил Басурин.
Ранее сообщалось, что силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от путей снабжения.
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Ходаковский: Поставки западного оружия Украине ситуацию кардинально не изменят
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Вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Ходаковский признал, что изначально недооценивал эффективность комплексов Javelin и турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», позволяя себе «более легкомысленное» к ним отношение. Об этом комбат написал в своем Telegram-канале.
«А теперь, когда я покаялся, задам риторический вопрос: это глобально повлияло на ход событий? Да, это нанесло нам дополнительный урон, но гораздо меньший, чем наша первоначальная некомпетентность. И с другими системами вооружений будет точно так же: они создадут нам дополнительные проблемы, увеличат количество потерь, но кардинально ситуации не поменяют», – пояснил он.
Ходаковский добавил, что действующая тактика была избрана с учетом текущих возможностей, и эта тактика позволяет «идти к результату пусть и не семимильными шагами», но все же идти.
«При такой тактике урон от воздействия натовского оружия будет не таким высоким, как они ожидают», – заключил комбат.
Ранее Турция передала Литве в дар беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», деньги на который собрали жители Литвы и который Вильнюс намерен направить Украине.
Также Минобороны Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.
На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса
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На стены здания посольства Соединенных Штатов в Москве общественные активисты спроецировали видео, рассказывающее о роли американских военных в гибели детей Донбасса.
Устроившие акцию активисты приурочили ее к Международному дню защиты детей и объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса, пишет РИА «Новости».
В конце мая в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы, находившиеся там восемь лет, готовили наступление.
До этого в Рубежном нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Россия опередила действия ВСУ, начав военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Слуцкий назвал сроки проведения референдума о вхождении Донбасса и Херсонской области в Россию
Глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
«Не исключаю, что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле», – сообщил Слуцкий РИА «Новости».
Также он положительно ответил на вопрос корреспондента агентства о том, хватит ли у России на это ресурсов.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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