Поверенную в делах Норвегии вызвали в МИД из-за отказа Осло пускать грузы на Шпицберген

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Норвегии из-за отказа Осло пускать российские грузы на Шпицберген.

«29 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России Сольвейг Россебе, которой было заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» на архипелаге», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве добавили, что «в результате введения Норвегией в конце апреля текущего года ограничений на выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками на территории Норвегии на российско-норвежской границе заблокированы критически важные для обеспечения функционирования треста и генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств».

«Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса. Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», – указали в МИДе.

Напомним, норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».

Политолог Олег Барабанов заявил газете ВЗГЛЯД, что «если Норвегия продолжит не пропускать товары для наших шахтеров на Шпицбергене, то тут не получится организовать снабжение по морю, в отличие от Калининграда. Ситуация гораздо сложнее и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки на архипелаге».

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что власти Норвегии не продумали до конца все последствия отказа в пропуске грузов для российских поселений.