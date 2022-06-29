Россиян предупредили об угрозах заражения на пляжах и в водоемах

Не следует купаться в водоемах, в которых обитают утки, поскольку есть риск заразиться паразитами и кишечными инфекциями, также инфекции можно подхватить и на самом пляже, заявила кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко.

Самая распространенная проблема у таких водоемов – цекариоз, «зуд купальщика», он возникает, когда на кожу попадают личинки паразитов водоплавающих птиц, заявила Терещенко в беседе с «Газетой.Ru».

«Сыпь и зуд начинаются уже через 30-40 минут после заражения. Через несколько часов образуются красные пятна и волдыри, повышается температура. Поэтому остерегайтесь водоемов, в которых плавают утки. Кроме того, в воде можно встретить кишечных паразитов и энтеровирусные инфекции, гепатит А. У воды неспроста иногда стоят указатели, что купаться запрещено. Если есть такой знак, место правда небезопасно», – предупредила специалист.

Деревянный настил и пол в душевой – это излюбленное место грибка, поражающего стопы и ногти, указала Терещенко. Для заражения достаточно простого контакта с поверхностью.

Для исключения таких ситуаций следует пользоваться индивидуальной обувью, а после пляжей нужно тщательно обрабатывать ноги с мылом.

В песке же посетителей пляжей поджидают как грибок, так и гельминты с кишечными инфекциями.

«В экзотических странах в песке поджидает особенная угроза. Перед дальним путешествием уточните заранее, не обитают ли в песке насекомые, опасные для человека. Например, на популярных курортах Таиланда часто встречается LarvaMigrans – паразит, мигрирующая личинка, которая живет в песке и ждет, пока рядом окажется человек или животное, чтобы проникнуть под кожу и поселиться там с комфортом», – сказала Терещенко.

Посещать следует только специально оборудованные пляжи, прошедшие проверку на безопасность, это снижает риски заражений.