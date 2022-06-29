Москва сочла неуместным присутствие флага Польши на мемориальных комплексах России

Присутствие польского флага на российских мемориальных комплексах на фоне русофобской политики Варшавы неуместно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В текущей ситуации, когда официальная Варшава занимает откровенно враждебную по отношению к России позицию, а польские официальные лица не стесняясь соревнуются между собой в русофобии, причем делают это все публично, кто кого переорет, присутствие флага Польши на территории российских государственных учреждений неуместно», – передает ТАСС ее комментарий о снятии польского флага с российских мемориальных комплексов «Катынь» и «Медное».

Захарова отметила, что ввиду политики Варшавы Москва отказывается принимать претензии польских властей на этот счет.

Она также обратила внимание, что размещение польского флага в Катыни и Медном являлось «исключительно жестом доброй воли со стороны России и не было продиктовано какими-либо обязательствами».

«Я специально уточняла у наших экспертов, есть ли какие-то документы, по которым мы обязаны это делать. Нет, таких документов нет. Еще раз подчеркну: это был жест доброй воли», – добавила представитель российского МИД.

При этом, по словам Захаровой, в Польше целенаправленно проводится кампания по уничтожению мемориального наследия России, несмотря на соглашение между правительствами от 22 февраля 1994 года, предусматривающее обязательства сторон по содержанию мест памяти, обеспечение сохранности захоронений, надгробий, памятников, других мемориальных сооружений и поддержание их в надлежащем порядке.

«А вот это, хотела бы обратить ваше внимание, это были обязательства польской стороны, которые она нарушала, и мы неоднократно обращали внимание по дипломатическим каналам, по линии наших посольств, в ходе переговоров, публично были вынуждены этой теме уделять значительное внимание, что эти обязательства проистекают из документов, которые имеют обязательный с точки зрения права характер», – сказала она.

Дипломат подчеркнула, что несмотря на провокации Варшавы, захоронения польских граждан в России и впредь будут находится под опекой.

Ранее с Мемориального комплекса «Катынь» Смоленской области был снят польский флаг – руководство комплекса приняло такое решение из-за враждебных действий Варшавы. В МИД Польши выразили протест, связали произошедшее со спецоперацией на Украине и даже обвинили Россию в нецивилизованности. В Москве в ответ призвали снести вообще все польские памятники.

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