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Эксперты объяснили преимущества и недостатки цифровизации права
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Цифровизация права должна упростить жизнь юристов и общества, но идеализировать IT нельзя, поскольку технология не способна полностью заменить право, сказал главный редактор журнала «Цифровое право» Максим Иноземцев в рамках ПМЭФ-2022.
«Я замечаю, что от цифровизации бывают завышенные и излишние ожидания. Даже иногда «фетишизация» IT-права. Цель этого процесса – сделать жизнь проще, но нам важно помнить, что технология не способна полностью заменить право», – сказал Иноземцев на сессии «Кадры – наше все: подготовка и развитие специалистов в сфере правового регулирования цифровой экономики и кибербезопасности», передает РАПСИ.
Он привел пример с человеческими ошибками при переводах средств и проверкой дееспособности субъекта, где нельзя полагаться только на технологию. Однако программы и сервисы позволяют создать юридические документы и даже написать текст для выступления в суде, говорит эксперт. Это увеличивает доступность правосудия, а цена юридических услуг снижается.
«Помните, как говорил футболист Андрей Аршавин: «Ваши ожидания – ваши проблемы»? Мы так не можем сказать бизнесу при подготовке юристов в цифровой сфере. Подбор курсов и кадровый состав должны соответствовать высокому уровню ожиданий будущих работодателей и клиентов», – сказал академический руководитель образовательной программы «Цифровое право» НИУ-ВШЭ Александр Савельев.
Проверка подготовленного специалиста должна проходить боем, считает эксперт. Цифровой юрист, по его словам, должен погрузиться в работу с командой других IT-специалистов и с помощью стресс-теста понять, есть ли у него базисные умения: фундаментальные знания, быстрота реакции и возможность адаптироваться.
«Я предлагаю тест: поместить кандидата в цифровые юристы в проектную команду с программистами, финансистами и дизайнерами. Если его заметят и его не захотят убить, а он вольется в обсуждение – залог успеха», – сказал спикер.
В свою очередь вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Елена Авакян заявила, что юристы не должны делиться на «цифровых» и «не цифровых», поскольку сейчас существует необходимость разбираться в современном праве хотя бы на минимальном уровне.
«Часто «цифру» воспринимают как что-то простое и игровое. Мало кто думает о цифровой гигиене – юристы должны разъяснять важность технологий и важность защиты персональных данных. Есть необходимость переводить эти якобы «несерьезные» отношения в жизненно важную сферу. Из этого следует, что юристы не должны делиться на «цифровых» и «не цифровых». Каждый должен разбираться в IT и объяснять руководству бизнеса базовые вещи», – заявила эксперт.
Также она заметила, что многие предприниматели и работники до сих пор не понимают термины, стараясь не замечать важность цифровизации. Юрист должен «переводить с IT-языка на человеческий» для клиента или работодателя, заметила Авакян.
Правоведы пока не договорились о фундаментальных категориях цифрового права и не понимают что выбрать: сохранить традиционное право с переобучением «старых» юристов под новые реалии или готовить новый тип правоведов под цифровую трансформацию, заявила директор центра цифровой экономики МГИМО РФ Элина Сидоренко.
«Многие традиционные юристы не могут признать существуют или нет важные юридические факты в цифровой сфере. Главный вопрос, на мой взгляд, готовить нового (специалиста) или переучивать старого?» – сказала Сидоренко.
Посол США отчитала представителя украинских властей
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Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «бездоказательными» заявления главы фракции «Слуга народа» Верховной рады Украины Давида Арахамии о том, что Тбилиси якобы позволяет Москве обходить санкции, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, Арахамия выдвинул «очень серьезные» обвинения, но при этом «не предъявил никаких доказательств». Она сказала, что «такого типа разговоры должны вестись между правительствами, на двустороннем уровне, по дипломатическим каналам, а не через СМИ».
«Власти Грузии ответили на эти обвинения, – сказала Келли Дегнан. – В целом такая напряженная риторика между Грузией и Украиной на руку только России. Не время сейчас для противостояния Украины и Грузии, им нужно объединиться против «общего оккупанта».
Ранее вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал «оскорбительным вмешательством во внутренние дела» его страны заявления Арахамии.
«Это лживые и несерьезные, не подкрепленные фактами заявления. Они абсолютно безответственны, и это оскорбительное вмешательство в дела грузинского государства», – заявил зампред правительства Грузии на брифинге в понедельник.
«Такое вмешательство политика другой страны, думаю, неприемлемо и оскорбительно для всех наших граждан», – сказал он.
Арахамия не впервые выступает с неподтвержденными обвинениями в адрес Грузии. На этот раз он заявил, что грузинские министры и депутаты осуществляют транзакции за рубеж, помогая российской стороне обходить санкции, а бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили помогает странам, спонсирующим терроризм.
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США перехватили вышедший из России танкер
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Власти США не дали нефтяному танкеру из России дойти до города Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщают СМИ.
По данным газеты The Wall Street Journal, танкер принадлежит греческой компании TMS Tankers Ltd, он был зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol.
Танкер, груженный мазутом и вакуумным газойлем, вышел из порта на Таманском полуострове в Черном море (Краснодарский край) в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Американские власти не позволили разгрузить танкер. Сейчас корабль проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США.
Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (ТПК) является самым современным морским терминалом в российской акватории Азово-Черноморского бассейна, на территории полуострова Тамань. Его построили в 2012 году.
ТПК способен перегружать на морские суда до 160 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе: мазут и вакуумный газойль, газовый конденсат и сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также светлые нефтепродукты.
Если необходимо, то порт может переориентироваться на хранение и перевалку нефтепродуктов.
США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Но позже в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США.
При этом, вводя санкции, США увеличивают зависимость не только от российской нефти, но и от российского дизельного топлива, закупая рекордные объемы.
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Шольц посмеялся над вопросом про гарантии безопасности Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, следует из видеозаписи, опубликованной немецким изданием Die Welt.
Журналистка спросила канцлера Германии, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации, передает РИА «Новости».
«Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь.
При этом он выдержал длительную паузу между словами.
Участники пресс-конференции также рассмеялись после ответа главы правительства. «Это все», – усмехаясь добавил Шольц после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
Напомним, во вторник Шольц на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут оставаться в силе.
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Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о Калининграде «поведением баранов-провокаторов»
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Решение Литвы о запрете транзита грузов в Калининградскую область и заявление ряда политиков этой страны, а также Польши по данной проблеме сравнимы с действиями «баранов-провокаторов», обслуживающих англосаксонские интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия-24».
«Есть такое понятие, может быть, очень бытовое, но я приведу его, потому что это очень показательно в данном случае: есть такой баран-провокатор в каждой отаре. Это такие провокаторы, которые действуют абсолютно вне даже единично конструктивной, сохраняющей свои интересы европейской повестки, позволяя себе подобные выступления и высказывания», – передает ТАСС ее слова.
Захарова отметила, что действующие и бывшие политики стран Прибалтики и Польши, которые делают подобные заявления, выполняют заказ Вашингтона и «обсуживают англосаксонские интересы».
«Они так говорят, не потому что так думают, а потому что есть определенный политический заказ. Этот заказ, очевидно, обсуживает не европейские интересы, а это ветер, который дует с Атлантики», – сказала она.
Дипломат также обратила внимание на противоречивые заявления и отсутствие единства в Евросоюзе по принятию решений относительно транзита в Калининград, подчеркнув, что Москва вырабатывает ответные меры по данному вопросу.
«Конечно, Европейской комиссии и всем тем, кто представляет некое единство ЕС, придется выработать свою позицию. Это безусловно», – резюмировала она.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Премьер Болгарии заявил о высылке 70 российских дипломатов
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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже», сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
«Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», – заявил Петков, сообщает РИА «Новости».
Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
Он отметил, что этот акт «не является агрессией по отношению к российскому народу». Петков сообщил также, что подготовлен самолет, который до 3 июля отправит сотрудников посольства России в Москву.
Напомним, что народное собрание Болгарии 22 июня проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116.
В понедельник Петков внес в парламент страны заявление об отставке правительства. Такое заявление – обязательный формальный акт, после того как парламент проголосовал за вотум недоверия. Коалиционное правительство Петкова обвиняли в провале финансовой и экономической политики.
Премьер-министр уже заявил о готовности сформировать новое правительство, для чего ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 121 депутата парламента.
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В G7 заявили о создании нового «плана Маршалла» для восстановления Украины
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В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый «план Маршалла», заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы также уже обсудили... восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное – что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и... ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен «план Маршалла» для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит», – приводит его слова РИА «Новости».
Также Шольц заявил, что события на Украине продемонстрировали зависимость от российских энергоносителей, Запад будет ее снижать.
«Все мы согласны, в чем будущее. А именно – не в газе», – сказал он. По его словам, этот энергоресурс нужен на переходный период и поэтому есть смысл в отдельных инвестициях. Шольц напомнил, что к 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности, сообщает ТАСС.
Напомним, «Большая семерка» (G7) будет координировать санкции против России на беспрецедентном уровне так долго, как потребуется, говорится в итоговом коммюнике, распространенном по итогам саммита «семерки» в Баварии.
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Депутат Гурулев рассказал о подвиге генерал-майора Ясникова при защите острова Змеиный
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Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, как генерал-майор Михаил Ясников лично доставил на остров Змеиный зенитно-ракетопушеченый комплекс «Панцирь-С» под огнем ВСУ.
«Рассказываю о подвиге небольшой группы военнослужащих и особенно генерал-майора Михаила Ясникова. Они, рискуя своими жизнями, обеспечили защиту острова Змеиный от вражеских нападений с воздуха. Написал, как это все происходило в течение нескольких дней. (…) Здесь готовый сюжет для фильма, даже придумывать ничего не надо, жизнь и наши герои все сделали уже», – написал Гурулев в своем Telegram.
По его словам, заместитель командующего флотом по МТО, генерал-майор Ясников «лично прибыл к месту жительства одного из крановщиков и убедил его в жизненно важной необходимости в выполнении данной задачи».
«Сначала вертолетом, а затем катером они вместе прибыли на плавучий кран. Крановщик начал перегрузку ЗРПК «Панцирь-С» на десантный катер. Однако из-за большой массы ЗРПК десантный катер дал крен», – продолжил Гурулев.
Депутат рассказал, что Ясников принял решение закрепить борта катера стропами крана. Угрозу опрокидывания сняли.
«Чтобы доставить «Панцирь», другую военную технику и материальные средства технического обеспечения на Змеиный, оставался один вариант – идти на кране. 9 из 12 гражданских членов экипажа отказались из-за отсутствия социальных гарантий, в том числе единственный крановщик. Генерал-майор Ясников в течение часа прошел обучение работе на крановой установке, взял всю материальную ответственность на себя», – написал Гурулев.
На подходе к острову Змеиный судно прикрывалось с применением зенитных ракетных комплексов, размещенных на судах обеспечения, при реальном ракетном воздействии подобная система была применена впервые.
«В ходе выгрузки враг атаковал остров «Точкой-У», к счастью ракета поразила участок острова вдали от места выгрузки и никто не пострадал. Через 20 минут зенитно-ракетопушеченый комплекс был выгружен на пирс лично генерал-майором Ясниковым», – рассказал депутат.
Еще через 20 минут на «Панцире» заработала радиолокационная станция, комплекс заступил на боевое дежурство. Уже через несколько мгновений было выпущено три зенитных управляемых ракеты, которые на мгновение опередили разрыв еще одной вражеской «Точки-У». Позже «Панцирь» сбил ракету над поверхностью воды. Это была предположительно противокорабельная ракета «Нептун», которая направлялась на плавучий кран.
«Решительность и смелость Михаила Ясникова взять на себя всю ответственность, повести людей за собой, отвага и героизм всех членов экипажа и боцманской команды позволили спасти всех военнослужащих, которые охраняют остров Змеиный. Контроль над этим островом нам необходим, это стратегически важный объект», – заключил депутат.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
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МИД рассказал об ответе Украине на введение визового режима для россиян
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Москва примет решение об ответе на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», – передает РИА «Новости» его слова.
Полищук пояснил, что «в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян». Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.
«Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. <...> Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», – подчеркнул Полищук.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
До этого он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
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Лавров разъяснил цель удара по Кременчугу
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В торговом центре в украинском Кременчуге произошел пожар из-за детонирования боеприпасов на стоящем рядом армейском складе, по которому нанесли удар российские военные, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», – передает его слова ТАСС.
Лавров отметил, что «чем больше будет поставляться оружия, которое призвано продлить конфликт, тем больше задач мы будем выполнять на земле».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что причиной пожара в ТЦ в Кременчуге стал ракетный обстрел. Украинские СМИ сообщали о 18 погибших и десятках раненых.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами.
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Норвегия отказала России в пропуске грузов для поселений на Шпицбергене
Норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщили в МИД страны.
«Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», – сообщило телеканалу NRK министерство, передает РИА «Новости».
В апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска Стурскуг на границе. Также было решено ввести запрет для захода судов из России в порты, кроме рыболовных.
Сейчас на КПП Стурскуг находится около 20 тонн российских товаров, которые должны отправить на Шпицберген.
Ранее российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы на архипелаг.
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Силы ЛНР задержали под Лисичанском иностранных наемников
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Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники. Они также принимали участие в [боях] в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали», – приводит слова Киселева ТАСС.
«Что дальше с ними [наемниками] будет? С ними проведут следственные мероприятия, будут работать наши специалисты. У наемников статуса военнопленного не будет», – сказал помощник министра внутренних дел ЛНР.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в ночь на вторник несколько колонн ВСУ были уничтожены при попытке покинуть Лисичанск. Кроме того, по имеющимся у него данным, значительная часть украинских войск уже покинула Приволье – город, входящий в состав Лисичанского горсовета. «Все прекрасно понимают, что дни осады или дни борьбы за Лисичанск уже сочтены», – констатировал Мирошник, отметив при этом, что за город еще придется серьезно побороться. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему падение Лисичанска ускорит развал линии обороны ВСУ.
В понедельник вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Вечером понедельника украинские вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ. Во вторник боевики ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск. В ДНР оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
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Лавров: Россию мало интересует, если Зеленский будет ходить «где-то сбоку» на саммите G20
Москву будет мало интересовать тот факт, если приглашенный на саммит «Большой двадцатки» президент Украины Владимир Зеленский будет «ходить там где-то сбоку», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Каждый раз страна-хозяйка приглашает тех или иных представителей, которые не входят в «Группу двадцати». Ну и сейчас, как говорится, без Зеленского нигде не обходится, они такие навязчивые, назойливые. Видимо, в промежутках между получением команд из Вашингтона у него остается свободное время, поэтому он в любой формат рад вписаться и что-нибудь произнести со слезами на глазах. Но нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите в Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки «Двадцатки», – передает его слова РИА «Новости».
Лавров отметил, что Россия подходит «к работе «Группы двадцати» исходя из тех основополагающих принципов, на которых она была создана».
«Это прежде всего обеспечение координации деятельности ведущих мировых держав в сфере экономики и международных финансов с тем, чтобы обеспечивать устойчивость мирового хозяйства, не допускать перекосов, не допускать кризисов и другие конкретные вещи, связанные именно с поддержанием стабильности в сфере мировой экономики», – сказал Лавров.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
Стало известно о новом роде занятий украинского боевика Волыны
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В Сети появилось фото командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына), который ранее сдался в плен и был этапирован в Россию. По снимку понятно, что известный ранее боевик перешел к созидательному труду.
Снимок-сравнение «до» и «после» опубликовал в Telegram-канале блогер Сергей Колясников. «У героя Азовстали Волыны (слева на парном снимке – прим. ВЗГЛЯД) все хорошо, даже подружка есть. Спецоперация «экстракшон» СБУ, ГУР и лично Зеленского продолжается», – написал он.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России.
Волына рассказал о последних днях на «Азовстали». Он также подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.
Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
В ДНР оценили шансы бегущих ВСУ зацепиться за Северск
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«ВСУ, конечно, могут попытаться организовать укрепрайон в Северске, но там нет крупных промзон. Кроме того, в данном районе расположена наша серьезнейшая группировка контрактников», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что боевики ВСУ бегут из освобождаемого союзными силами Лисичанска в Северск, расположенный в 30 километрах к западу.
«Попытки бежать в Северск – истерические припадки ВСУ. На этом направлении сейчас перекрыты все трассы, так что им приходится идти по полям и лесам. Но ранее сами ВСУ заминировали эти территории. Очевидно, что добраться удастся далеко не всем. Так что эта «эвакуация из Лисичанска» – последний этап освобождения Луганской народной республики», – сказал депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
«Таким образом, фактически Киев признает, что полностью утратил контроль над территорией ЛНР. Так что все силы теперь будут сосредоточены на территории ДНР. Сейчас, как мне кажется, вернутся части наших подразделений, которые пока еще помогают луганским формированиям, и здесь начнется активное движение», – уверен собеседник.
При этом Бердичевский выразил сомнения в том, что ВСУ удастся сформировать укрепрайон в месте новой дислокации. «Там нет таких больших промзон, как, например, в Северодонецке или Мариуполе. Так что шансы на длительное удержание просто мизерные», – отметил собеседник.
«Также стоит учитывать, что в районе Северска стоит наша мощнейшая группировка. Она состоит в основном из контрактников, а луганских и донецких мобилизованных ребят там нет. Это серьезные боевые подразделения и части, так что украинским боевикам тягаться с ними почти невозможно», – заключил Бердичевский. Союзные силы контролируют левый берег Северского Донца, менее чем в 10 километрах от расположенного на другом берегу Северска.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Утром во вторник посол ЛНР в России Родион Мирошник со ссылкой на сообщения местных жителей проинформировал о начале отхода украинских формирований из Лисичанска, который занимают союзные силы ВС России и Народной милиции ЛНР. Группы бойцов ВСУ пытаются пробиться в Северск, расположенный примерно в 30 километрах к западу от Лисичанска, на той части территории ДНР, которую сейчас контролирует Украина. «По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5–7 тысяч украинских боевиков из вооруженных подразделений», – отметил Мирошник в своем Telegram-канале.
В комментарии газете ВЗГЛЯД посол ЛНР рассказал: жители Северска сообщают о концентрации сил ВСУ в городе. «Туда, по нашим данным, была совершена переброска какой-то группы войск ВСУ со стороны Славянска», – сообщил Мирошник.
В понедельник украинские формирования пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС несколько колонн потеряли, в свою очередь сообщил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
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Экс-мэр Херсона Колыхаев задержан комендатурой
Комендатура Херсона задержала бывшего мэра Игоря Колыхаева, руководившего городом при украинской власти, сообщила замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева.
«Подтверждаю, что Колыхаев задержан комендатурой, подробности позже», – передает ТАСС со ссылкой на ее сообщение.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что бывшие чиновники, работавшие при украинской власти, продолжают пытаться оказать влияние на процессы, происходящие в регионе.
После увольнения Колыхаева в апреле градоначальником Херсона был назначен депутат городского совета Александр Кобец.