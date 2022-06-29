Эксперты объяснили преимущества и недостатки цифровизации права

Цифровизация права должна упростить жизнь юристов и общества, но идеализировать IT нельзя, поскольку технология не способна полностью заменить право, сказал главный редактор журнала «Цифровое право» Максим Иноземцев в рамках ПМЭФ-2022.

«Я замечаю, что от цифровизации бывают завышенные и излишние ожидания. Даже иногда «фетишизация» IT-права. Цель этого процесса – сделать жизнь проще, но нам важно помнить, что технология не способна полностью заменить право», – сказал Иноземцев на сессии «Кадры – наше все: подготовка и развитие специалистов в сфере правового регулирования цифровой экономики и кибербезопасности», передает РАПСИ.

Он привел пример с человеческими ошибками при переводах средств и проверкой дееспособности субъекта, где нельзя полагаться только на технологию. Однако программы и сервисы позволяют создать юридические документы и даже написать текст для выступления в суде, говорит эксперт. Это увеличивает доступность правосудия, а цена юридических услуг снижается.

«Помните, как говорил футболист Андрей Аршавин: «Ваши ожидания – ваши проблемы»? Мы так не можем сказать бизнесу при подготовке юристов в цифровой сфере. Подбор курсов и кадровый состав должны соответствовать высокому уровню ожиданий будущих работодателей и клиентов», – сказал академический руководитель образовательной программы «Цифровое право» НИУ-ВШЭ Александр Савельев.

Проверка подготовленного специалиста должна проходить боем, считает эксперт. Цифровой юрист, по его словам, должен погрузиться в работу с командой других IT-специалистов и с помощью стресс-теста понять, есть ли у него базисные умения: фундаментальные знания, быстрота реакции и возможность адаптироваться.

«Я предлагаю тест: поместить кандидата в цифровые юристы в проектную команду с программистами, финансистами и дизайнерами. Если его заметят и его не захотят убить, а он вольется в обсуждение – залог успеха», – сказал спикер.

В свою очередь вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Елена Авакян заявила, что юристы не должны делиться на «цифровых» и «не цифровых», поскольку сейчас существует необходимость разбираться в современном праве хотя бы на минимальном уровне.

«Часто «цифру» воспринимают как что-то простое и игровое. Мало кто думает о цифровой гигиене – юристы должны разъяснять важность технологий и важность защиты персональных данных. Есть необходимость переводить эти якобы «несерьезные» отношения в жизненно важную сферу. Из этого следует, что юристы не должны делиться на «цифровых» и «не цифровых». Каждый должен разбираться в IT и объяснять руководству бизнеса базовые вещи», – заявила эксперт.

Также она заметила, что многие предприниматели и работники до сих пор не понимают термины, стараясь не замечать важность цифровизации. Юрист должен «переводить с IT-языка на человеческий» для клиента или работодателя, заметила Авакян.

Правоведы пока не договорились о фундаментальных категориях цифрового права и не понимают что выбрать: сохранить традиционное право с переобучением «старых» юристов под новые реалии или готовить новый тип правоведов под цифровую трансформацию, заявила директор центра цифровой экономики МГИМО РФ Элина Сидоренко.

«Многие традиционные юристы не могут признать существуют или нет важные юридические факты в цифровой сфере. Главный вопрос, на мой взгляд, готовить нового (специалиста) или переучивать старого?» – сказала Сидоренко.