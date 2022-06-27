|
|
Байден заявил о повышении пошлины на треть на ряд российских товаров
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Администрация США приняла решение повысить ставку таможенной пошлины до 35% на ряд наименований российского импорта в связи с приостановкой нормальных торговых связей с Россией, следует из подписанной в понедельник президентом США Джо Байденом прокламации.
Это сделано после того, как американский Конгресс лишил Россию статуса участницы режима наибольшего благоприятствования в торговле. Байден после этого подписал документ о повышении ставок пошлины до 35% на некоторые «товары Российской Федерации, импорт которых еще не был запрещен, является обоснованным и соответствует внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», передает ТАСС.
Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты введут визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены санкции против «частных военных компаний», военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО
|
|
Президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.
«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Политик пояснил, что не имеет в виду расположение российских ядерных боеприпасов в Белоруссии «завтра», но с такими действиями НАТО «шутить нельзя».
Лукашенко добавил, что тренировки НАТО означают, что они что-то задумали. «Иначе зачем тренироваться?» – задался вопросом он.
Президент Белоруссии добавил, что уже поднимал этот вопрос раньше, и тему обсуждали в Минобороны России. «Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события», – добавил глава белорусского государства.
Путин считает, что сейчас нет необходимости отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО: «Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости». Однако, по его словам, «позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ, мы обязаны», передает ТАСС.
Путин указал, что США хранят в странах Европы 200 ядерных тактических боезапасов, «в основном это атомные бомбы, в шести европейских странах – членах Североатлантического блока НАТО», для их применения подготовлено 257 самолетов. Глава российского государства подчеркнул, что эти американские вооружения находятся за пределами США.
Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», которые, «как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», заявил президент России.
Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен назвал убыток России от запрета G7 на импорт российского золота
|
|
Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 млрд долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN.
«Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 млрд долларов, и большая часть из них приходится на страны «Семерки»», – цитирует его РИА «Новости».
Блинкен добавил, что лишить доступа к доходам примерно в 19 млрд долларов – это значительно.
Он также отметил, что США уверены, что эффект от санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине, со временем будет только усиливаться. «Уровень жизни россиян падает. Все это дает о себе знать. Но есть и накопительный эффект. Тысячи россиян среди наиболее образованных, работающих в некоторых из наиболее важных отраслей промышленности, уехали», – подчеркнул Блинкен.
Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
Во вторник сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт назвал способ прекратить поставки оружия Украине
Остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины, заявил член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Чтобы обрубить все поставки оружия, нужно вывести из строя все ключевые объекты железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь мосты. Уничтожается мост, разрушаются опоры, пролеты и обрушивается в реку. Чтобы это восстановить и запустить, потребуется много сил и времени. Это надежный и быстрый способ, чтобы железнодорожное сообщение встало месяца на три», – сказал Коротченко в беседе с Ura.ru.
В таком случае поставщикам или получателям останется «тащить на себе» вооружения из Польши или Румынии.
При этом Коротченко призвал готовиться к самым худшим вариантам развития событий, чтобы избежать их.
«Если оружием, о котором говорит [президент США Джо] Байден, начнет накачиваться Украина, у нас не останется другой альтернативы, кроме как обрушить мосты в Днепр и полностью прервать все железнодорожное сообщение между различными частями страны. Хотя американцы говорят, что они до 80 км будут поставлять боекомплекты, никому верить нельзя», – сказал эксперт.
Член совета добавил, что оружие из США, такое, как системы реактивного залпового огня, может поражать цели на дальней дистанции.
«Квадрат накрывается. И уничтожаются люди, техника, городские кварталы. По мирному городу если ударят, то последствия будут трагичными. Нужно пресекать это любыми способами. Если поставили оружие, могли поставить и боекомплект вместе с американским РСЗО, которые могут наносить удары на несколько сотен км», – заключил Коротченко.
Ранее в Белом доме заявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи в размере 450 млн долларов.
1 июня власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.
Жители Северной Америки потребовали не допускать Овечкина в НХЛ
|
|
Некоторые североамериканские болельщики считают, что российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вернувшийся в Москву, должен остаться в России, они потребовали не допускать его в НХЛ.
Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче «Динамо» – «Амкал» в Москве. Овечкин вывел «бело-голубых» на поле с капитанской повязкой, открыл счет в дебюте встречи, после чего был заменен. Хозяева победили со счетом 5:0. Крупное канадское спортивное издание Sportsnet опубликовало в соцсетях видеозапись гола Овечкина, передает РИА «Новости».
Один из комментаторов заявил, что действия Овечкина «просто отвратительны», он «потерял» к хоккеисту «всякое уважение». Другой заявил, что нельзя «поддерживать что-то связанное с Россией сейчас». «Итак, Овечкин снова в России. Отлично. Он может там остаться. Пожалуйста, никаких россиян и белорусов в новом сезоне НХЛ», – считает третий. Комментаторы призвали «проверить его и дать билет в Сибирь в один конец», они заявили, что «Овечкин должен остаться в России, потому что он не имеет ничего общего с цивилизованной демократией».
Напомним, в апреле клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» решил провести перед игрой церемонию чествования Овечкина. До этого Овечкину в США усилили охрану из-за ситуации с Украиной.
В США заявили о «нескольких часах» до дефолта России
Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты Россией около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям, и, если деньги не поступят на счета, инвесторы могут зафиксировать технический «отказ от выполнения обязательств».
Как сообщает агентство, Россия не будет объявлять о дефолте сама. Эта ситуация называется уникальной, поскольку у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность, сообщает РИА «Новости».
«Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году», – отмечается в статье.
Ранее минфин США заявил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
В конце апреля Минфин России заявлял, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине
США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита «Большой семерки».
«Как я уже сказал, и президент (США – Джо) Байден, и канцлер ФРГ (Олаф) Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с президентом (Владимиром) Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау, заявил, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома прошли в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудили прежде всего ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США выступили против досмотра Россией украинских судов в районе Одессы
Власти США против того, чтобы Россия инспектировала суда Украины, приходящие в порт Одессы, на предмет поставок оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Что касается инспекций, то по какому праву и по какой логике Россия настаивает на досмотре принадлежащих Украине судов, покидающих украинские порты и направляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла», – сказал в ходе пресс-конференции Блинкен, находящийся с визитом в Германии, где пройдет саммит G7, передает РИА «Новости».
По его словам, ООН активно работает над тем, чтобы содействовать вывозу украинского зерна, и США всецело поддерживают эти усилия. «Они стремятся сблизить Россию и Украину, в этот процесс также вовлечена Турция, которая выступает в поддержку этих усилий. Если они смогут достичь какого-то соглашения, это станет очень положительным событием», – добавил Блинкен.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова оказать помощь не только в разминировании подходов к украинским портам, но и в вопросе страхования судов, которые будут выходить из них.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для экспорта украинского зерна.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны с вопросом о деталях состоявшихся переговоров делегаций оборонных ведомств России и Турции по вывозу украинского зерна.
Украинок предупредили о подводных камнях «знакомств для брака» в США
Журналистка Юлия Витязева призвала украинок остерегаться знакомств с американцами с целью создания семьи, чтобы не стать «бесплатной домработницей».
Большинство из девушек не ждет ничего хорошего, так как американцы в принципе не склонны видеть ни в ком личность, а обеспеченные мужчины стремятся к браку со славянкой, чтобы заполучить в дом бесплатную домработницу. Ее будут постоянно попрекать за то, что ее «взяли» без всего, а в случае недовольства благоверного могут выставить за дверь, да еще и детей отберут, – передает ФАН слова журналистки.
Витязева отметила, что в ее ближайшем окружении есть пример, который убеждает, что брак с американцем может сложиться счастливо, только если женщина готова многие годы бороться за свое право учиться, работать, делать карьеру или заниматься бизнесом.
«Не у каждой найдутся силы для того, чтобы этому всему противостоять. <...> Каждый день доказывать, что вы сильнее, выше, быстрее, потому что у вас есть талант. В противном случае просто вас поработят и придется продолжать стоять на кухне: босая, беременная, как говорится, и вот просто выслушивать каждый божий день, кому и насколько вы обязаны», – высказала свое мнение журналистка.
Она утверждает, что украинки едут в США, надеясь, что все будет хорошо, пока в их родной стране «абсолютный тупик, из которого нет выхода», поэтому многим хочется начать жизнь заново в чужом краю. Однако даже со знанием английского языка и хорошим образованием без влиятельных родственников и связей в США таким иммигранткам не «светит» ничего хорошего, считает Витязева.
«Я считаю, что, если вы не подготовлены, если вы не акула, которая готова буквально землю грызть, чтобы добиться определенных преференций, которые соответствуют вашему статусу, вашему образованию, вашим способностям, лучше туда не ехать», – подытожила Юлия Витязева.
Ранее на YouTube-канале одного из американских сервисов знакомств появилась реклама, призывающая мужчин в США жениться на украинках: «Берите то, что принадлежит вам», – заканчивалось видеообращение.
В качестве аргументов за межнациональный брак звучало, что украинки и славянки в целом «воспитаны в уважении к традиционным и семейным ценностям», а также «не обращают внимания на возраст».
Напомним, в Германии KFC выпустила рекламу с приглашением украинок в постель. Украинцев крайне возмутила фотография рекламы сети ресторанов, на которой «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже размещена надпись: «Цып с Украины очень ждут в Германии». При этом ряд пользователей отметили, что «место, отведенное Украине западным сознанием, указано очень четко».
В апреле в эстонском парламенте заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией в ЕС. В том же месяце российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Украинки достигли интимного слияния с Европой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о помогающей Украине «сети коммандос и шпионов» НАТО
|
|
Помощь Украине оказывает «скрытая сеть коммандос и шпионов» США и их союзников, сообщают американские и европейские чиновники.
Как пишет New York Times, украинские войска зависят от помощи стран НАТО, которые предоставляют оружие и разведданные, а также проводят обучение военных. Газета указывает, что большая часть этой работы выполняется за пределами Украины – например, на базах в Германии, Франции и Великобритании, передает РИА «Новости».
Однако и на территории самой Украины, как пишет NYT, есть спецназовцы из Великобритании, Франции, Канады и Литвы, а также сотрудники ЦРУ, которые занимаются вопросами поставок вооружений и подготовкой украинских войск. Западные специалисты не находятся близко к линии фронта и осуществляют поддержку из штабов, передает ТАСС.
Как пояснило издание, сотрудники ЦРУ «продолжают тайно действовать в стране, в основном в столице, Киеве». Они участвуют в передаче украинской стороне «большей части огромных объемов разведданных», которыми США делятся с Украиной. При этом США отозвали своих 150 военных инструкторов еще до начала российской спецоперации в феврале, зато «несколько десятков коммандос» из других стран НАТО либо остались на Украине, либо с тех пор уезжали и приезжали обратно.
New York Times пишет, что структура работы построена на основе опыта НАТО в Афганистане. В частности, деятельность направлена на то, чтобы координировать движение конвоев с вооружением западных стран на Украину.
Напомним, на Украине воюют наемники из западных стран, включая США. Так, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, в ДНР ынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и еще четыре страны создали новый альянс в Тихом океане
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония создали новый альянс в Тихоокеанском регионе Partners in the Blue Pacific (PBP), направленный на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона,говорится в совместном заявлении стран.
«Наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм – партнерство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов. Эта новая инициатива основана на нашей давней приверженности региону, <…> на тесных связях и давнем партнерстве с тихоокеанскими островными странами. Мы едины в решимости поддерживать регион <...> в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Стороны планируют наращивать поддержку «тихоокеанских приоритетов» в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов до 2050 года. Эта стратегия будет приниматься на предстоящем саммите лидеров стран организации.
«Мы составим карту действующих проектов и спланируем будущие инициативы так, чтобы привлечь больше ресурсов [для их реализации]. Параллельно каждая из стран продолжит наращивать индивидуальные усилия для поддержки региона», – говорится в документе
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты являются «индо-тихоокеанской державой».
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о готовности НАТО сдвинуть линию обороны к Южно-Китайскому морю.
В США назвали слова Байдена о «путинских ценах» ложью
Заявления президента США Джо Байдена об ответственности Владимира Путина за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в США ложны и вредны для экономики, заявил обозреватель The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.
По словам автора статьи, 55% нынешнего роста цен на топливо в Штата пришлись на период с декабря по конец февраля, когда спецоперации России еще не было.
«Значит, происходит что-то другое, и это что-то – нормальная адаптация к аномальному событию: двухлетней пандемии, которая пошатнула спрос на бензин. Это привело к остановке десятков нефтеперерабатывающих заводов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Дженкинс.
Он указал на ошибку Байдена обвинять во всем Кремль.
«Постоянное упоминание Джо Байденом «путинского повышения цен» трижды ложно: оно в значительной степени неверно объясняет причину роста цен на газ, преувеличивает рычаги влияния Путина и преувеличивает мужество западного ответа», – указал автор публикации.
Проблемы в экономике США – это результат рентоориентированности, которая стремится манипулировать законодательством и экономическими условиями, а не налаживать производство продуктов, считает эксперт.
Ранее глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
Экс-разведчик США призвал к трибуналу над американскими разработчиками биооружия
ООН должна собрать международный трибунал над американскими разработчиками биологического оружия, организовавшими лаборатории на Украине, заявил офицер военной разведки США в отставке Скотт Беннетт.
Беннетт со ссылкой на добытые Россией свидетельства указал, что за работой украинских лабораторий стояли члены Демократической партии США, представители фонда Сороса, фонда Клинтонов и «украинское марионеточное правительство, которое было создано Джоном Маккейном, Викторией Нуланд, Бараком Обамой и Джо Байденом в 2014 году», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
По мнению Беннетта, возможность проведения биологических экспериментов была одной из целей США при организации госпереворота на Украине в 2014 году. Беннетт заявил, что «специально разрабатывалось оружие, которое было нацелено на ДНК славян, чтобы применить его против российского народа». По его мнению, «вся эта история – это самое ужасное военное преступление, которое человечество когда-либо знало за свою историю». Он заявил, что «это просто кощунство, это какое-то маниакальное стремление к мировому доминированию, это полное безумие».
Беннетт заверил, что власти действовали вопреки воле народа США. Он считает, что «американцы в этом плане очень быстро встанут на сторону России, потому что правда, когда она выйдет наружу, покажет, что на самом деле делали власти США, чем занимались эти ученые, эти разработчики».
По мнению Беннетта, «Россия обязана представить доказательства миру, и затем ООН должна организовать международный трибунал для этих военных преступников, чтобы весь мир увидел, какого Франкенштейна вырастили» США. Беннетт сказал, что «Россия спасает мир и показывает миру правду и доказательства тех преступлений, которые совершались».
Напомним, посольство России в Вашингтоне ранее опровергло заявления Пентагона о том, что проекты американских лабораторий на Украине якобы носили гражданский характер. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что опасения Москвы насчет того, что Украина стала базой для военно-биологических программ Вашингтона, подтвердились в ходе специальной военной операции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о планах Байдена и G7 запретить ввоз золота из России в США
Американский лидер Джо Байден и его коллеги по G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Соответствующее заявление должно сделать министерство финансов США во вторник, сообщили собеседники Reuters, передает ТАСС.
Сам саммит G7 проведут в Германии 26-28 июня.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом <...> войны [на Украине], но и тому, как продолжать привлекать к ответственности [президента РФ Владимира] Путина, обеспечить, чтобы он слышал [это] и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», – заявил Кирби.
Перед началом саммита Байден намерен провести двустороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики рассчитывают обсудить «тесную координацию с целью поддержки Украины, привлечения РФ к ответственности, а также решения приоритетных вопросов» между странами.
Кирби добавил, что первое пленарное заседание G7 посвятят мировой экономике, росту цен, сбоям в цепочках поставок.
Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политике США и ЕС.
Посол Китая во Франции заявил о намерении вернуть Тайвань любыми средствами
Посол Китая во Франции Лю Шай в интервью Livre Noir заявил, что Китай намерен вернуть Тайвань любыми средствами, в том числе и военными.
Отмечается, что силы Восточной зоны боевого командования НОАК находятся в состоянии высокой боевой готовности, решительно защищают государственный суверенитет и территориальную целостность, передает ТАСС.
Ранее Китай выразил протест США в связи с полетом американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом. Такие действия американской стороны назвали преднамеренным вмешательством, дестабилизирующей ситуацию в регионе.
Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса.
До этого ВС КНР проводили военные учения в акватории около острова Тайвань в качестве «серьезного предостережения» США.
Financial Times признала провал попыток Запада изолировать Россию
Усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества, сообщает в статье британской газеты Financial Times обозреватель Эдвард Люс.
Автор статьи «Западу не удается изолировать Россию» подчеркивает, что российская специальная военная операция на Украине «повышает спрос на многополярный мир». По его словам, большая часть незападного мира «жаждет стратегической автономии, передает РИА «Новости».
«Мы не можем обвинять такие страны, как Индия и Бразилия, в том, что они покупают российскую нефть со скидкой. Мы также не должны удивляться тому, что желающих покупать российское зерно предостаточно», – пишет Люс.
Обозреватель отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада «исключить Россию из многосторонней системы».
«Если мы хотим, чтобы остальные страны последовали за нами против России, мы должны уделять внимание тому, чего они хотят. Постоянно повторять самим себе, что мы находимся в войне света против тьмы, в которой нет золотой середины, это не дипломатическая стратегия», – заключил Люс.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что попытка изолировать себя от России дорого обходится западным странам, они это уже поняли, но боятся признать.
Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД