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Эксперт оценил законопроект об отечественном магазине приложений
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Не исключено, что инициатива о создании отечественного магазина приложений, который должен будет предустанавливаться на электронные устройства, может убедить западных законодателей отказаться от предлагаемой демонополизации таких магазинов, заявил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Вадим Перевалов.
Так он прокомментировал внесение правительством законопроекта о создании отечественного магазина мобильных приложений. По его мнению, возможно, руководствуясь принципом «не навреди», без лишнего внимания необходимо дождаться, когда западные страны сами обеспечат условия для развития сторонних магазинов приложений, благо здесь российские интересы совпадают с интересами ряда влиятельных западных гигантов (Epic Games, Spotify, Match Group и других), передает РАПСИ.
Как утверждают авторы законопроекта, документ подготовлен в рамках противодействия антироссийским санкциям со стороны иностранных государств. В Госдуме напомнили, что в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, App Store), в связи с чем есть риск прекращения их работы в России. «В условиях санкционного давления, сохранения неопределенности с поставками оборудования и отключением от иностранной ИТ-инфраструктуры возникает необходимость обеспечения российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Так, в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, AppStore), в связи с чем имеется риск прекращения их работы в Российской Федерации», – отмечается в пояснительной записке.
Эксперт видит проблему в том, что в случае принятия законопроекта риски административной ответственности за несоблюдение требований закона будут нести обыкновенные продавцы, а не производители смартфонов или операционных систем. А соблюдать данные требования при параллельном импорте телефонов будет сложно, а в отношении некоторых смартфонов – технически невозможно в принципе из-за закрытости операционных систем, считает он.
Кроме того, помимо административной ответственности, как заметил Перевалов, «законодатель вводит заведомо неисполнимое требование к смартфонам, которое на практике будет позволять потребителям возвращать даже исправную технику обратно в магазин». Он считает, что «с таким риском могут мириться нелегальные продавцы «серых» телефонов с рук, которых невозможно привлечь к какой-либо ответственности, но для легального бизнеса это станет большой проблемой».
Кроме того, надо учитывать, что «если производители электроники в текущих условиях пойдут навстречу России и будут явным образом соблюдать данный закон, это может негативно повлиять на котировки этих компаний и доверие западных потребителей». Более изящной альтернативой, по мнению эксперта, могло бы быть внесение изменений в законодательство о защите конкуренции. Например, ограничение возможности скачивать и использовать сторонние магазины приложений могло бы быть сформулировано, как разновидность злоупотребления доминирующим положением, заметил эксперт.
Он считает, что, если законодательство предоставит необходимые инструменты ФАС, аналогичные кейсы могли бы возникнуть как в западных, так и азиатских странах, что в конечном итоге могло бы побудить производителей смартфонов облегчить установку конкурирующих магазинов приложений на смартфон.
В конце мая сообщалось, что начала работу бета-версия российского магазина приложений RuStore.
Шольц заявил о «ясном сигнале» Путину
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Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау.
«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», – приводит его слова ТАСС. Шольц приветствовал визит Байдена в Германию.
Между тем, как признавало ранее агентство Bloomberg, что в ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что, хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома проходят в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудят, прежде всего, ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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Блинкен назвал убыток России от запрета G7 на импорт российского золота
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Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 млрд долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN.
«Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 млрд долларов, и большая часть из них приходится на страны «Семерки»», – цитирует его РИА «Новости».
Блинкен добавил, что лишить доступа к доходам примерно в 19 млрд долларов – это значительно.
Он также отметил, что США уверены, что эффект от санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине, со временем будет только усиливаться. «Уровень жизни россиян падает. Все это дает о себе знать. Но есть и накопительный эффект. Тысячи россиян среди наиболее образованных, работающих в некоторых из наиболее важных отраслей промышленности, уехали», – подчеркнул Блинкен.
Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
Во вторник сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
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Эксперт: Риторика Джонсона по Украине может привести Лондон к проблемам с ЕС и США
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«Лондон выделяет свою особую роль в украинском урегулировании, призывая Киев не идти на мир с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее британский премьер Джонсон выступил против немедленного урегулирования конфликта на Украине.
«Особой разноголосицы у США, ЕС, НАТО и Лондона пока не видно. И Байден, и Шольц и Столтенберг признают, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем, но при этом все указывают, что никто не будет заставлять Киев признавать нынешние сложившиеся реалии», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Кроме того, пояснил он, все западные лидеры подчеркивают: чтобы дипломатическое решение конфликта было более устойчивым и справедливым, на их взгляд, надо создать всяческие условия для украинского успеха – чтобы Киев шел на переговоры с сильными картами. «Это не очень отличается от слов Джонсона о том, что говорить о мире сейчас нельзя, потому что позиции Киева пока слабые – нужно их укрепить, а потом – посмотрим», – отметил собеседник.
Другое дело, добавил эксперт, что голос Британии выделяется в общем западном хоре. «Если весь коллективный Запад демонстрирует общий фронт защиты Украины, то Лондон риторически выступает как подстрекатель. Пока эту разницу в тональности можно списывать на особенности понимания британской стороной своей роли в украинском урегулировании, да и вообще – в мировой политике. Но в будущем это можно вылиться в серьезные разногласия Британии с другими западными странами», – спрогнозировал он.
Ранее сообщалось, что США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита G7. По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
«Как я уже сказал, и Байден, и Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
В свою очередь глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» – мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», – написала в этой связи в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В Госдуме объяснили идею службы по контракту сразу после призыва
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«Изменения в закон о военной службе не предполагают отправку для участия в спецоперации необученных вчерашних школьников», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Журавлев. Ранее в нижней палате парламента предложили разрешить службу по контракту сразу после призыва.
«Все призываемые в России срочники проходят обучение перед тем, как поступить в распоряжение той или иной воинской части. Если закон будет принят и призывники получат право сразу заключать контракт, то это ничего не изменит – и они все равно сначала будут направляться в так называемую учебку», – пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам, разница лишь в том, что сейчас первые три месяца срочник не получает денег, и только потом имеет право заключать контракт, а после принятия закона он будет сразу получать денежное довольствие в статусе контрактника. «Это, по сути, чисто технический законопроект, призванный решить ситуации, когда желающий заключить контракт молодой человек первые три месяца обучается военным навыкам, при этом не получая никаких денег», – отметил парламентарий.
«Могу также сразу упреждающе ответить на вопросы, которые могут возникнуть у общественности: необученных молодых парней – вчерашних школьников – даже в статусе контрактников никто отправлять для участия в спецоперации на Украине не будет», – подчеркнул депутат.
Ранее стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесли поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию. В случае принятия данной инициативы служить по контракту смогут те, кто получил среднее образование и поступает на военную службу, то есть выпускники школ. Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.
Инициаторами поправок стали члены фракции «Единая Россия» Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.
Вместе с тем председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уже заявила, что не поддерживает инициативу разрешить выпускникам школ служить по контракту в российской армии. По словам депутата, в случае принятия законопроекта только закончившие школу дети окажутся «незащищенными», передает «Газета.Ru».
«Никогда не поддержу, потому что любая профессия, а военная служба – это тоже профессия, требует профессиональной подготовки. И дети со школьной скамьи, которые захотят по контракту заработать деньги сегодня, окажутся просто незащищенными. Поэтому задача комитета детей защитить. Надо было бы систематизировать выводы, о чем мы, коммунисты, давно говорили. О том, чтобы вернуть срок службы в армии два года, потому что за один год не успевают ребята получить профессиональную военную подготовку», – сказала она.
Парламентарий добавила, что есть много более взрослых добровольцев, готовых служить по контракту, поэтому заключение договоров с выпускниками школ – «не тот путь, по которому нужно идти».
«Я понимаю, что сейчас могут сказать, что время «горячее», не успеем, но выводы-то надо делать наперед. И всегда надо быть готовым к обороне, потому что мы понимаем, что мало кто хочет видеть нашу страну сильной, в том числе и в боевом смысле. Что касается службы по контракту, я думаю, есть представители более серьезного возраста, кто готов служить по контракту. В конце концов, если создалась такая ситуация, есть и другие меры призыва, очень много добровольцев, желающих сейчас защищать наших братьев-украинцев, поэтому, я думаю, это не тот путь, по которому нужно идти. Категорически против и буду выступать, говорить, и комитет наш никогда не поддержит этот проект», – подчеркнула депутат.
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МИД назвал чудовищным заявление Джонсона по урегулированию на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что любые попытки уладить конфликт на Украине приведут только к усилению нестабильности в мире.
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» – мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
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Глава Еврокомиссии выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин.
Фон дер Ляйен призвала «тщательно подумать о том, не парализует ли всю G20», которая «слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
«Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия», – сказала она, добавив, что «одно совершенно ясно» – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности».
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
Стал известен обсуждаемый G7 механизм ограничения цен на российскую нефть
Страны G7 обсуждают возможность установить предельные цены на российскую нефть путем введения ограничений для транспортировки и страхования, сообщают источники.
Источники Bloomberg заявили, что «потенциальный механизм позволит перевозить только ту российскую нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога». Отмечается, что пока соглашение не достигнуто, передает РИА «Новости».
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Шольц высказался об участии Путина в саммите G20
Реакция Запада на возможное участие президента России Владимира Путина в осеннем саммите Группы двадцати (G20) не должна торпедировать работу объединения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Президент Индонезии, с которым мы сегодня будем говорить, также пригласил президента Украины [Владимира] Зеленского, так что я даже не знаю, кто там [на саммите G20] на самом деле появится и каким будет конкретный состав. Но ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль», – цитирует ТАСС Шольца со ссылкой на телеканалуCDF.
Отвечая на вопрос, поедет ли он сам на саммит G20 в случае участия в мероприятии Путина, глава правительства ФРГ сказал, что «в конце концов придется принять решение незадолго до отъезда, и оно может существенно измениться». При этом Шольц подчеркнул важность совместной работы в рамках «двадцатки». «С этим согласны все. И именно поэтому существует общее убеждение, как выразилась и [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, что мы не хотим торпедировать G20», – подытожил канцлер ФРГ.
Также Шольц отметил, что предложение США о запрете на экспорт золота из России европейским странам следует обсуждать не в G7, а в ЕС, отметив, что постоянно будем «совершенствовать» наши санкции – на это могут положиться все, кто их поддерживает, и этого должно ожидать российское руководство», – подчеркнул канцлер.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина.
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
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Франция выступила за установление максимальной цены на нефть из всех стран-производителей
Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что Франция «в принципе не возражаетвозражает» против предложенного США механизма ценовых ограничений, однако для Франции «было бы намного более эффективным» установление «максимальной цены на нефть, поступающей из всех стран-производителей», цитирует агентство заявление Елисейского дворца, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть.
Напомним, саммит G7 проведут в Германии 26–28 июня. По информации СМИ, американский лидер Джо Байден и другие лидеры стран G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
«Война с фейками»: Жилой дом в Киеве разрушен ударом украинской ПВО
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Многоэтажный жилой дом в центре Киева разрушен в результате удара украинской противовоздушной обороны, а не из-за попадания российской ракеты, как утверждают украинские СМИ. Об этом пишут Telegram-канал «Война с фейками» и военный эксперт Михаил Ходаренок.
«Украинские источники говорят исключительно об ударе по жилой девятиэтажке. Однако не указывают, что именно за этим домом находится оборонный завод «Артем», на котором производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух – воздух» и снаряды для артиллерии. На фото видно, что прилетело по цехам завода», – пишет Telegram-канал «Война с фейками».
Авторы канала уверены, что именно он, как объект военной инфраструктуры, был целью, по нему уже наносили удар в апреле. «Тогда украинские СМИ тоже говорили об ударе по жилому дому – абсолютно по той же схеме, что и в этот раз», – отмечается в сообщении.
«Факты повреждений завода говорят о том, что удар был направлен именно на «Артем», а в девятиэтажку попала ракета ПВО, как это было, например, в Одессе или в Киеве», – сообщает канал.
«Каналы публикуют видео, как ракета ПВО падает в жилые массивы. На фото с разрушениями дома видно, что повреждения не только сверху, но и снизу жилого здания, что также подтверждает версию о падении. При этом ракета МО попадает точно в цеха завода «Артем», – заключают авторы Telegram-канала.
Военный эксперт Михаил Ходаренок также проанализировал появившееся в Сети видео. «Что странного здесь происходит? Для тех, кто не понял, объясню – это зенитная управляемая ракета, которая после выхода с пусковой «танцует» в небе. Такое происходит из-за устаревания боеприпасов и их неправильного хранения. В самом начале СВО старые ракеты и нарушение сроков хранения привели к тому, что киевляне шваркнули ракетой по фасаду здания. Теперь в Киеве новая трагедия – ракета упала на жилой дом», – сообщил он.
«Если бы на крышу дома упал «Калибр», то этот дом, а еще три соседних, сложились бы гармошкой. Но прибывшие на место пропагандисты Киева, например Антон Геращенко, уверяют, что это дело рук ВС РФ. В качестве доказательств нет ни обломков ракеты, ничего такого. Зато есть паспорт россиянки, срок действия которого истек год назад. Это все, что вам нужно знать о провокациях Киева и о том, на какие подлости готовы пойти эти люди», – заключил Ходаренок.
Ранее в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов в Шевченковском районе в центре украинской столицы.
В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы, принимающие участие в спецоперации на Украине, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Против не спасших Шатунова врачей скорой завели дело
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Против врачей скорой помощи, которые не спасли исполнителя Юрия Шатунова, возбуждено уголовное дело, они прибыли на вызов на «древней «газели» без аппаратуры», рассказал директор певца Аркадий Кудряшов.
«Юре стало плохо за столом. Внезапно он схватился за грудь, ему было тяжело дышать. Мы позвонили в скорую, но диспетчер сказала: мол, везите сами, вам придется долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта, там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу, нам прислали бригаду скорой. Просто какую-то древнюю "газель" без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге», – рассказал он «Комсомольской правде».
Кудряшов отметил, что «там в больнице пытались его завести, не получилось, он уже был мертвым. Я думаю, его невозможно было спасти. Сердце раздулось и разорвалось. Правда, он минут сорок еще промучился, не мог уже на ногах стоять».
«Сейчас в отношении врачей скорой возбуждено уголовное дело. Поэтому нам сначала не разрешали Юру хоронить, не отдавали тело. Ну пусть проверяют, правда Шатунова уже не вернуть... Все эти суды с Разиным доконали его. Он был такой измученный. За два дня до смерти выиграл суд у Разина, отстоял свое право петь хиты «Ласкового мая» и умер... Больно так, что дышать невозможно, это огромная потеря для всей страны», – заключил он.
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
Ранее источник, знакомый с пожеланиями близких певца, сообщил, что Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня.
Напомним, артист умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Джонсон объяснил, как можно было избежать кризис на Украине
Россия совершает большую ошибку, отказываясь от демократической системы «сдержек и противовесов», которая помогла бы ей избежать конфликта на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В интервью телекомпании CNN он назвал российскую военную операцию личным проектом президента Владимира Путина и признал, что в России «нет абсолютно ничего», что могло бы его остановить, сообщает РИА «Новости».
«Россия и Китай совершают большую ошибку, отказываясь от демократических сдержек и противовесов. Неужели вы в самом деле думаете, что Владимир Путин вторгся бы в другую суверенную страну, если бы у него были люди, которых бы он слушал, которые должным образом спорили с ним, если бы у него был комитет «заднескамеечников», – сказал Джонсон.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Силы России и ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений
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Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений, в городе идут активные бои, сообщил источник, близкий к Народной милиции.
Источник ТАСС заявил, что «кольцо благодаря активному наступлению сужается к центру города». Как утверждает источник, «украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те «не попали в плен». По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Как заявил источник, силы ЛНР обнаружили «несколько сожженных трупов иностранных наемников». По информации источника, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. Кроме того, был освобожден поселок Волчеяровка, в результате чего подразделения украинских войск, которые отступают из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося «котла». Украинские военные в самом Лисичанске находятся в оперативном окружении.
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В ЛНР рассказали о бегстве иностранных наемников из Северодонецка
Французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться», – цитирует его ТАСС.
Киселев уточнил, что они переправлялись только ночью, группами по два, по три человека. «Это сведения одного из военнопленных, он им там показывал дорогу», – добавил он.
Как отметил Киселев, «это наемники с Франции, Польши, Германии, Америки – все это подтверждается». По его словам, «все ушли в Лисичанск».
Он также подчеркнул, что в Северодонецке промзона еще не зачищена. «Там находятся «Луганск-1» (добровольческий батальон патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины – прим. ВЗГЛЯД) и теробороновцы (силы территориальной обороны ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД). Количество чуть больше тысячи человек. Надеемся, что в ближайшие три-четыре дня завершится все-таки эта эпопея с этими преступниками», – сказал Киселев.
Накануне эксперт по безопасности Роман Насонов заявил, что на данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван.
Ранее сообщалось, что ВС России и подразделения Народной милиции ЛНР проводят зачистку Северодонецка от украинских солдат, которые «не успели удрать» из города.
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. ЛНР обвинила боевиков украинского нацбатальона «Айдар» в изнасилованиях заложниц на «Азоте».
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Джонсон объявил о завершении «вечеринки российских углеводородов»
В G7 осознают, что «вечеринка российских углеводородов» завершается, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.
Джонсон сказал, что сейчас «все ищут новые пути для адаптации». По его мнению, в ближайшем будущем государства будут вынуждены «искать углеводороды где-то еще», а в долгосрочной перспективе им необходимо совместно «работать над зелеными решениями», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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