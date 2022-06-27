Эксперт оценил законопроект об отечественном магазине приложений

Не исключено, что инициатива о создании отечественного магазина приложений, который должен будет предустанавливаться на электронные устройства, может убедить западных законодателей отказаться от предлагаемой демонополизации таких магазинов, заявил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Вадим Перевалов.

Так он прокомментировал внесение правительством законопроекта о создании отечественного магазина мобильных приложений. По его мнению, возможно, руководствуясь принципом «не навреди», без лишнего внимания необходимо дождаться, когда западные страны сами обеспечат условия для развития сторонних магазинов приложений, благо здесь российские интересы совпадают с интересами ряда влиятельных западных гигантов (Epic Games, Spotify, Match Group и других), передает РАПСИ.

Как утверждают авторы законопроекта, документ подготовлен в рамках противодействия антироссийским санкциям со стороны иностранных государств. В Госдуме напомнили, что в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, App Store), в связи с чем есть риск прекращения их работы в России. «В условиях санкционного давления, сохранения неопределенности с поставками оборудования и отключением от иностранной ИТ-инфраструктуры возникает необходимость обеспечения российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Так, в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, AppStore), в связи с чем имеется риск прекращения их работы в Российской Федерации», – отмечается в пояснительной записке.

Эксперт видит проблему в том, что в случае принятия законопроекта риски административной ответственности за несоблюдение требований закона будут нести обыкновенные продавцы, а не производители смартфонов или операционных систем. А соблюдать данные требования при параллельном импорте телефонов будет сложно, а в отношении некоторых смартфонов – технически невозможно в принципе из-за закрытости операционных систем, считает он.

Кроме того, помимо административной ответственности, как заметил Перевалов, «законодатель вводит заведомо неисполнимое требование к смартфонам, которое на практике будет позволять потребителям возвращать даже исправную технику обратно в магазин». Он считает, что «с таким риском могут мириться нелегальные продавцы «серых» телефонов с рук, которых невозможно привлечь к какой-либо ответственности, но для легального бизнеса это станет большой проблемой».

Кроме того, надо учитывать, что «если производители электроники в текущих условиях пойдут навстречу России и будут явным образом соблюдать данный закон, это может негативно повлиять на котировки этих компаний и доверие западных потребителей». Более изящной альтернативой, по мнению эксперта, могло бы быть внесение изменений в законодательство о защите конкуренции. Например, ограничение возможности скачивать и использовать сторонние магазины приложений могло бы быть сформулировано, как разновидность злоупотребления доминирующим положением, заметил эксперт.

Он считает, что, если законодательство предоставит необходимые инструменты ФАС, аналогичные кейсы могли бы возникнуть как в западных, так и азиатских странах, что в конечном итоге могло бы побудить производителей смартфонов облегчить установку конкурирующих магазинов приложений на смартфон.

В конце мая сообщалось, что начала работу бета-версия российского магазина приложений RuStore.