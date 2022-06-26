Против не спасших Шатунова врачей скорой завели дело

Против врачей скорой помощи, которые не спасли исполнителя Юрия Шатунова, возбуждено уголовное дело, они прибыли на вызов на «древней «газели» без аппаратуры», рассказал директор певца Аркадий Кудряшов.

«Юре стало плохо за столом. Внезапно он схватился за грудь, ему было тяжело дышать. Мы позвонили в скорую, но диспетчер сказала: мол, везите сами, вам придется долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта, там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу, нам прислали бригаду скорой. Просто какую-то древнюю "газель" без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге», – рассказал он «Комсомольской правде».

Кудряшов отметил, что «там в больнице пытались его завести, не получилось, он уже был мертвым. Я думаю, его невозможно было спасти. Сердце раздулось и разорвалось. Правда, он минут сорок еще промучился, не мог уже на ногах стоять».

«Сейчас в отношении врачей скорой возбуждено уголовное дело. Поэтому нам сначала не разрешали Юру хоронить, не отдавали тело. Ну пусть проверяют, правда Шатунова уже не вернуть... Все эти суды с Разиным доконали его. Он был такой измученный. За два дня до смерти выиграл суд у Разина, отстоял свое право петь хиты «Ласкового мая» и умер... Больно так, что дышать невозможно, это огромная потеря для всей страны», – заключил он.

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Ранее источник, знакомый с пожеланиями близких певца, сообщил, что Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня.

Напомним, артист умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.