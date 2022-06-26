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Против не спасших Шатунова врачей скорой завели дело
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Против врачей скорой помощи, которые не спасли исполнителя Юрия Шатунова, возбуждено уголовное дело, они прибыли на вызов на «древней «газели» без аппаратуры», рассказал директор певца Аркадий Кудряшов.
«Юре стало плохо за столом. Внезапно он схватился за грудь, ему было тяжело дышать. Мы позвонили в скорую, но диспетчер сказала: мол, везите сами, вам придется долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта, там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу, нам прислали бригаду скорой. Просто какую-то древнюю "газель" без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге», – рассказал он «Комсомольской правде».
Кудряшов отметил, что «там в больнице пытались его завести, не получилось, он уже был мертвым. Я думаю, его невозможно было спасти. Сердце раздулось и разорвалось. Правда, он минут сорок еще промучился, не мог уже на ногах стоять».
«Сейчас в отношении врачей скорой возбуждено уголовное дело. Поэтому нам сначала не разрешали Юру хоронить, не отдавали тело. Ну пусть проверяют, правда Шатунова уже не вернуть... Все эти суды с Разиным доконали его. Он был такой измученный. За два дня до смерти выиграл суд у Разина, отстоял свое право петь хиты «Ласкового мая» и умер... Больно так, что дышать невозможно, это огромная потеря для всей страны», – заключил он.
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
Ранее источник, знакомый с пожеланиями близких певца, сообщил, что Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня.
Напомним, артист умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО
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Президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.
«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Политик пояснил, что не имеет в виду расположение российских ядерных боеприпасов в Белоруссии «завтра», но с такими действиями НАТО «шутить нельзя».
Лукашенко добавил, что тренировки НАТО означают, что они что-то задумали. «Иначе зачем тренироваться?» – задался вопросом он.
Президент Белоруссии добавил, что уже поднимал этот вопрос раньше, и тему обсуждали в Минобороны России. «Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события», – добавил глава белорусского государства.
Путин считает, что сейчас нет необходимости отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО: «Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости». Однако, по его словам, «позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ, мы обязаны», передает ТАСС.
Путин указал, что США хранят в странах Европы 200 ядерных тактических боезапасов, «в основном это атомные бомбы, в шести европейских странах – членах Североатлантического блока НАТО», для их применения подготовлено 257 самолетов. Глава российского государства подчеркнул, что эти американские вооружения находятся за пределами США.
Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», которые, «как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», заявил президент России.
Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
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Украина назвала условия переговоров с Россией
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Для того, чтобы переговоры с Россией имели смысл, Украина должна «вытолкнуть» российские войска, заявили в совместной статье главы МИД Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс.
В статье в Sunday Telegraph сказано, что ни «жители Украины», ни «остальной свободный мир» не могут «позволить себе чувствовать усталость», они «должны оставаться сильными и едиными», чтобы «обрести мир и защитить» свой «образ жизни». Кулеба и Трасс призвали «игнорировать пораженческие голоса, которые настаивают на том, что люди начинают уставать, и которые предлагают продать Украину в обмен на скорое завершение неумолимого ужаса», передает ТАСС.
Киев и Лондон полагают, что Россия станет «серьезно относиться к переговорам только после того, как народ Украины вытолкнет войска». Кроме того, подчеркивается, что «не может быть достигнутого в ходе переговоров решения, которое повторяло бы Минские соглашения, за которые Украина заплатила своим суверенитетом, безопасностью и территориальной целостностью», соглашение не должно предполагать территориальные уступки Киевом.
Также в статье содержится призыв «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения», расширять санкциии против России и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.
Напомним, глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что избранный украинской стороной стиль переговоров с российской не принес Киеву ничего хорошего. Он сообщал, что Украина не предлагала России возобновить переговоры после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Последние переговоры сторон проходили в конце марта в Стамбуле.
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Президент Литвы отказался от компромисса с Россией по Калининграду
Литовское правительство не пойдет на уступки России и начнет срочные консультации с Еврокомиссией, чтобы избежать ущерба для Вильнюса от антироссийских санкций, заявил литовский лидер Гитанас Науседа.
«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», – цитирует Науседу РБК.
Вопрос транзита обсуждался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, добавил он. По словам президента, Литва «должна применять и будет применять санкции ЕС».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Шольц заявил о «ясном сигнале» Путину
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Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау.
«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», – приводит его слова ТАСС. Шольц приветствовал визит Байдена в Германию.
Между тем, как признавало ранее агентство Bloomberg, что в ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что, хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома проходят в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудят, прежде всего, ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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В ЕС захотели нанести России «удар в самое сердце»
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Евросоюз не должен вводить против России такие санкции, которые в итоге нанесут ему больший ущерб, заявил посол ЕС в Великобритании Жуан Вале ди Алмейда в эфире телеканала Sky News.
«Вы упомянули газ. Это чрезвычайно чувствительная тема для наших стран. Есть одна вещь, которую мы не должны никогда делать – применять санкции, которые наносят нам больший вред, чем они вредят тому, против кого они нацелены. Мы должны быть уверены, что санкции имеют поддержку наших избирателей, что они выверенные, взвешенные. (...) Но они, могу вас в этом заверить, наносят сильный удар в самое сердце экономики России», – приводит его слова ТАСС.
В воскресенье с похожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. На полях саммита G7 в баварском замке Эльмау он прокомментировал решение США, Канады, Японии и Британии ввести запрет на импорт золота из России. «Мы готовы смотреть, изучать… Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», – сказал он.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Кличко заявил о попадании ракеты в жилой дом в центре Киева
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов в Шевченковском районе в центре украинской столицы.
Как сообщил Кличко в своем Telegram-канале, из дома эвакуировали 25 жителей, четыре человека госпитализированы, в том числе семилетняя девочка, которую достали из-под завалов.
На территории Шевченковского района в центральной части Киева расположены Софийский собор, Золотые ворота, Киевский зоопарк и телецентр.
В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы, принимающие участие в спецоперации на Украине, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Хаматова ответила на вопрос об оставленном благотворительном фонде
Фонд помощи детям «Подари жизнь», основанный Чулпан Хаматовой, сейчас работает «сам по себе», рассказала артистка.
«Фонд работает сам по себе. И будет дальше работать. Я остаюсь его учредителем. Как и прежде, всеми силами буду помогать ему отсюда, как всегда и помогала, в качестве волонтера», – цитирует Хаматову «Комсомольская правда».
Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию. Там она участвует в антироссийских акциях.
G7 захотела договориться о предельных ценах на российскую нефть
В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть, сообщил источник в кабмине Германии.
Источник ТАСС заявил, что «идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать». По его словам, G7 ведет разговор «в правильном направлении» и находится на пути по достижению решения. Цель такого шага – не дать России получать выгоду от роста цен на энергетическом рынке.
Напомним, саммит G7 проведут в Германии 26–28 июня. По информации СМИ, американский лидер Джо Байден и другие лидеры стран G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
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Минобороны Украины нашло виновных в срыве «операции в Северодонецке»
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Cообщения в соцсетях «отчасти срывают военные операции», как это произошло в Северодонецке, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Почему нельзя публично говорить, что ВСУ вышли из… или зашли в … населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб. Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции», – приводит слова Маляр UNN.
Маляр заявила, что неудачей в Северодонецке украинская армия обязана самим жителям города, которые якобы «проявляли осведомленность об операции» в Сети до официальных заявлений из Киева. По ее словам, «не дали ВСУ доделать запланированное», передают «Народные новости».
Как заявила Маляр, «одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач», причем «важно это делать в условиях информационной тишины», пишет «Лiга.net».
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Киев и западные СМИ при этом утверждали, что ВСУ вели контрнаступление в Северодонецке.
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Массированным ракетным ударом уничтожены три бригады стратегического резерва ВСУ
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Вооруженные силы России высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли массированный удар по территории учебных центров сухопутных войск, десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старичи Львовской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что в результате была полностью утрачена боеспособность 65-й, 66-й мотопехотных бригад и 46-й аэромобильной бригады из состава стратегических резервов ВСУ, которые завершали подготовку на полигонах. «Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана», – говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, два пункта управления в районах Висунска и Бармашово Николаевской области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и на западной окраине Лисичанска Луганской народной республики.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка Донецкой народной республики.
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей.
«Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет», – сообщили в Минобороны.
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рай-Александровка Луганской народной республики, Беляевка Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области. Также сбиты 19 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Сулиговка, Глинское, Сухая Каменка Харьковской области, Макеевка Донецкой народной республики и над островом Змеиный.
Сообщается также, что в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области.
В Минобороны напомнили, что 25 июня под контроль Луганской народной республики перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.
«Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Так, в 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций», – отметили в военном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3864 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Украинские военные заявили о предательстве со стороны Киева
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Украинское руководство оставило своих военнослужащих погибать в Донбассе, где проводится активная часть спецоперации России, заявил канадский репортер Нил Хауэр.
«Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадежных условиях», – заявил журналист в репортаже CBC News, передает РИА «Новости».
Бойцы ВСУ сообщили Хауэру, что, хотя сообщения о поставках западного вооружения поступают регулярно, самого этого оружия они ни разу не увидели в своих подразделениях.
«Киев не прислал нам нового оружия – и не собирается. <...> У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?» – сказал один из бойцов.
Украинское минобороны не стало отвечать на вопрос о том, что часть украинских военных не получают снаряжение, поступающее из США и Европы, заключил Хауэр.
Ранее военный эксперт и полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины.
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Польша обиделась на снятие ее флага с мемориала в Катыни
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Варшава выступает против решения о снятии государственного флага Польши на мемориальном комплексе в Катыни, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.
Пшидач сказал, что «реакция уже наступила». По его словам, «польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала». Консул потребовал от властей России «объяснений этих действий». По словам консула, «они не принимаются польской стороной», передает ТАСС со ссылкой на «Польское радио 24».
Напомним, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, директор Музея современной истории Ирина Великанова объясняла, что флаг Польши на мемориальном комплексе в Катыни снят, так как в современных политических условиях размещение государственной символики Польши неуместно: «Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка неонацистского режима на Украине, прямые поставки вооружений ВСУ, хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши».
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Соединенным Штатам предсказали раскол на «красную» и «синюю» нации
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В 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами, говорится в статье старшего редактора журнала The Atlantic Рональда Браунштейна.
«Скорее всего, пришло время перестать говорить о «красной» (республиканцы – прим. ВЗГЛЯД) и «синей» (демократы – прим. ВЗГЛЯД) Америке», – передает РИА «Новости» текст статьи Браунштейна.
«Когда мы думаем о Соединенных Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию, мраморную смесь «красных» и «синих» людей», – приводятся в статье выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера. «Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций – синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность», – уверен политтехнолог.
По словам Браунштейна, усиливающиеся разногласия между «красными» и «синими» штатами представляют собой возвращение к тем разделительным линиям, которые существовали на протяжении большей части истории США.
«Все это подпитывает процесс, который я именую «великим расхождением» между синими и красными штатами. Само по себе это расхождение оказывает невероятное давление на сплоченность страны, однако происходящее все больше похоже лишь на промежуточный пункт», – говорится в статье.
Как отмечает автор, Подхорцер не пророчит США новую гражданскую войну, однако предупреждает, что в 2020-х годах давление на фундаментальное единство страны, вероятно, продолжит усиливаться.
«Нарастающее расхождение – и антагонизм – между красной и синей нациями является определяющей характеристикой Америки XXI века. Это существенная перемена по сравнению с серединой XX века, когда основной тенденцией было всеобщее сближение», – считает Браунштейн.
С точки зрения Подхорцера, растущее разъединение означает, что за периодом стирания различий настает время, когда коренные различия, восходящие к самому основанию страны, вновь всплывают на поверхность. А по мнению политолога из Университета Джона Хопкинса Лиллианы Мейсон, по мере увеличения раскола между двумя частями страны «возникают риски действительно глубоких потрясений, социальных потрясений, которые коснутся не только наших чувств и мнений».
«Это вовсе не значит, что американцы обречены снова сражаться друг с другом, как это случилось после 1850-х. Но это значит, что 2020-е годы могут принести с собой самые серьезные угрозы для стабильности нашей страны с того мрачного и лихого времени», – резюмирует Браунштейн.
Напомним, представители Республиканской партии в штате Техас потребовали проведения в 2023 году референдума, на котором предлагается решить, должен ли штат выйти из состава США.
Газета ВЗГЛЯД ранее оценила шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР.
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В ЛНР заявили о переходе «Азота» под контроль союзных сил
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Завод «Азот» в Северодонецке теперь контролируется силами ЛНР и ВС России, сообщил подполковник народной милиции республики Андрей Марочко.
«Промзона предприятия «Азот» в городе Северодонецк перешла под полный контроль НМ ЛНР и союзных сил РФ», – написал Марочко в своем Telegram-канале.
Это сообщение подтвердил и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это жилой сектор и промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что украинские военные держат около 600 гражданских лиц на территории завода «Азот» в Северодонецке.
До этого источник, близкий к народной милиции ЛНР, сообщал, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.
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ВСУ бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области
В Харьковской области вооруженные силы Украины бросили склад с вооружением иностранного производства, сообщило Минобороны России.
Как сообщает Минобороны в соцсети «ВКонтакте», «в импровизированном хранилище, расположенном в жилом доме, были обнаружены брошенные при отступлении неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW». Кроме того, «в доме, где жили военнослужащие ВСУ, была обнаружена нацистская символика, нанесенная на стены».
Напомним, Минобороны России сообщило, что в Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея украинские боевики оборудовали склад вооружения и боеприпасов. В общежитии разместили подразделения ВСУ, а на прилегающей территории – дальнобойную артиллерию. Эвакуацию жильцов близлежащих домов решили не проводить.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?