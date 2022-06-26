Прощание с Юрой Шатуновым началось в Москве

Коллеги и поклонники несут цветы на Троекуровское кладбище Москвы, где проходит прощание с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым.

Гроб с телом певца установлен в зале прощаний кладбища, украшенном для церемонии прощания белыми розами. Песня «Белые розы» стала одним из самых узнаваемых хитов Шатунова. С одной стороны от гроба выставлены венки, в том числе от семьи Шатунова, передает ТАСС.

Напомним, артист умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Пришедшие проститься – поклонники, близкие и знакомые артиста – начали собираться на подходе к залу прощаний с раннего утра. Незадолго до начала церемонии прощания на аллее, ведущей к траурному залу, выстроилась очередь из сотен человек. Некоторые из пришедших хором пели знакомые всем песни группы «Ласковый май».

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Семья артиста не присутствует на прощании. В этот день планируется, что они прибудут из Германии в Москву. Родственники простятся с Шатуновым позже в закрытом режиме.

Как сообщил источник, знакомый с пожеланиями близких певца, Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня.

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в поселке Пятки Башкирской АССР. В11 лет остался без матери и через год был оформлен в детский дом поселка Акбулак, а затем переведен в школу-интернат № 2 города Оренбурга. Там он в 1986 году познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. С этой встречи началась история группы «Ласковый май».

Юра Шатунов стал солистом новой группы в 13 лет. Коллектив получил широкую известность благодаря хитам «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь». В 1991 году Шатунов принял решение покинуть коллектив, отправился в Германию, где получил образование звукорежиссера. В 1992 году певец начал сольную карьеру.