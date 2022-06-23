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Умер Юрий Шатунов
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Певец Юрий Шатунов, известный по работе в группе «Ласковый май», умер в ночь на четверг, 23 июня, на 49-м году жизни, сообщил пиар-менеджер артиста.
«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», – приводит «360» слова менеджера артиста.
По данным телеканала «Звезда», Шатунов умер в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет.
Сообщение о смерти артиста также подтверждают РИА «Новости» и ТАСС.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау. Он получил всесоюзную популярность еще в подростковом возрасте, когда стал солистом группы «Ласковый май». Он работал в коллективе с 1986 по 1991 год. После ухода из группы исполнитель уехал в Германию, где отучился на звукорежиссера. Также он начал свою сольную карьеру.
Алиханов сказал, как Калининград должен ответить Литве на блокаду
Предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию, считает губернатор Антон Алиханов.
«Я считаю, что эти предложения должны быть направлены на то, чтобы экономический поток и деньги, которые зарабатывает Литва и Прибалтика в целом, должны быть перенаправлены в Россию. Такие предложения у нас есть. <...> Мы не собираемся «назло бабушке уши отмораживать», мы будем делать так, чтобы деньги, которые раньше зарабатывали они, будем зарабатывать мы», – сказал Алиханов. Заявление прозвучало в эфире канала «Соловьев.Live», передает ТАСС.
Алиханов сообщил, что задержек по доставке грузов с помощью судов в Калининградскую область из-за блокировки сухопутного транзита ряда товаров через Литву не ожидается.
При этом губернатор, отвечая на вопрос ведущего Владимира Соловьева о том, приведет ли ситуация с транзитом к задержке сдачи социальных объектов в регионе, отметил, что «нельзя пока однозначно сказать, что не приведет».
Также глава региона напомнил, что власти сейчас делают все возможное, чтобы доставка грузов по морю была не дороже транспортировки сухопутными маршрутами через Литву. Кроме того, Алиханов утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, что фактически через Литву полностью заблокирован сухопутный транзит грузов, попавших под санкции Евросоюза, вне зависимости от транспорта, которым они перевозятся.
«Нам нужно будет какое-то время, может быть, несколько недель, чтобы несанкционные грузы с паромов переориентировать на ж/д наоборот и санкционные переориентировать на морской тип транспорта. Это оперативная работа, и мы ее сейчас ведем», – сказал Алиханов.
Губернатор отметил, что «в широком смысле» жители региона пока не почувствовали какие-то сложности. Власти находятся в постоянном контакте с бизнесом, которому пришлось экстренно переориентировать свои логистические цепочки из-за действий Литвы. «Их (перевозчиков – прим. ВЗГЛЯД) грузовики, например, с металлом и металлопродукцией разворачивали на границе с Литвой, они отправлялись в Санкт-Петербург, в Ленинградскую область, чтобы загрузить продукцию на паромы», – уточнил Алиханов.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
Политолог оценил перспективы спора Германии и Канады о газотурбинах Газпрома
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«Подготовка к отопительному сезону в Европе уже началась. И если выяснится, что страны ЕС не в состоянии заполнить газовые хранилища, то канадцы с согласия США разрешат вернуть газотурбины в Россию в обход санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Оттаве сообщили, что ищут пути поставок Германии оборудования для «Северного потока» таким образом, чтобы санкции против Москвы «не наказывали» Берлин.
«Медиатором во взаимоотношениях Канады и Германии в любом случае будут Соединенные Штаты. Дело в том, что именно Вашингтон является главным инициатором любых рестрикций в отношении России. Они же пытаются каким-то образом моделировать ситуацию внутри этого рыхлого западного блока, который ведет экономическую борьбу с Москвой», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Европа уже неоднократно показывала, что готова поступиться санкциями в собственных интересах. Не так давно мы слышали заявление евробюрократов и Жозепа Борреля о том, что в случае возникновения сложностей – странам ЕС можно разрешить вести какие-то дела с Россией в обход санкций. И сейчас они попытаются уговорить Канаду помочь с поставками газотурбинного оборудования. Другое дело, что последнее слово все же будет за Штатами», – пояснил собеседник.
«Байден же пока займет выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на энергорынке. Если Европа действительно окажется в ситуации острого дефицита топлива и невозможности заполнить хранилища до зимы, то он разрешит поставки оборудования – и Оттава получит соответствующее сообщение. Если же выяснится, что они могут восполнить нехватку российского газа за счет других государств, например Алжира или Азербайджана, то турбины так и останутся в Канаде», – рассуждает Дудаков.
«Подготовка к следующему отопительному сезону уже активно ведется. И сможет ли Европа заполнить хранилища, станет понятно через пару месяцев. В целом же Канада и Германия – союзники по блоку НАТО. И у них фактически нет существенных двусторонних отношений вне альянса. Так что и говорить о рычагах давления со стороны Берлина не приходится», – заключил собеседник.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что в контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России.
Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией». Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины.
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На Украине потребовали от Муратова отдать все деньги за Нобелевскую медаль ВСУ
Все деньги, выученные главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым за продажу на аукционе медали нобелевского лауреата, он должен направить ВСУ. С таким призывом выступил переехавший на Украину журналист Иван Яковина.
«В Украине многие люди все это шоу с продажей медали восприняли очень негативно – как операцию по отстирыванию репутации и желание получить хороший пиар буквально на крови», – написал Яковина в комментарии в Facebook* (компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена)/ По его словам, «спасти ситуацию можно только одним способом - направив все деньги на нужды вооруженных сил Украины».
«Поскольку этого, скорее всего, не будет, а происхождение денег тоже неясно, то пахнет и выглядит все это дело очень-очень нехорошо», – считает Яковина.
Напомним, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал на аукционе за 103,5 млн долларов Нобелевскую медаль. Отмечается, что деньги, вырученные от продажи, планируется перечислить в ЮНИСЕФ – международную организацию, действующую под эгидой ООН. ЮНИСЕФ является преемником Международного фонда помощи детям, созданного в 1946 году ООН.
Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что российское руководство приветствует помощь беженцам.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Рынска призвала приструнить сторонников России в Латвии
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Блогер Божена Рынска после возвращения из Риги в Москву заявила, что в Латвии существует большое сообщество сторонников России, которые «поднимают голову», и этот процесс срочно надо подавить.
В странах Балтии «очень сильна» российская пропаганда, и «надо прекращать это все», заявила Божена Рынска после конфликта с рижским таксистом, котрый придерживается пророссийских взглядов. «Тут сформировалась целая прослойка [...] Они мечтают, чтобы Россия пришла в Латвию», – написала Рынска в своем Facebook* (компания Meta* признана экстремистской в России). – «Уже вчера по русскому району разбрасывали листовки [...] Надо срочно возвращать их в свои берега».
Также Рынска, вернувшаяся на днях в Москву из Латвии, рассказала о конфликте с рижским таксистом из-за спорп об антироссийских санкциях.
Поддерживающий спецоперацию России на Украине таксист, по ее словам, в эмоиональной форме заявил, что «Россия дойдет до Киева». «Я схватила его за футболку, тряханула и потребовала извиниться за оскорбление», – написала Божена. В ответ на это водитель, по ее словам, «прицельно ударил меня». После этого она вышла из машины и написала заявление в полицию.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, как относятся к России в разных странах Европы.
Мэр Тбилиси разозлился на Макрона
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Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе подверг резкой критике президента Франции Эмманюэля Макрона из-за его слов об удаленности Грузии от Европы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
«Очень обидно слышать, что Грузия геополитически неинтересна. Столько лет мы стремимся (к ЕС), а там сейчас увидели наше расположение? Это просто потрясающе! Даже не знаю, как это комментировать», – сказал он на заседании тбилисского правительства, передает сообщает imedinews.ge.
Мэр пообещал продолжить усилия для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на членство в ЕС, как это происходит в случае с Украиной и Молдавией.
«Сделаем все, чтобы наша страна как можно скорее стала членом европейской семьи», – сказал Каха Каладзе.
Ранее Макрон сказал, что, в отличие от Украины и Молдавии, Грузия, Азербайджан и Армения «находятся геополитически и географически в другом месте».
Каха Каладзе также сказал, что ЕС принимает «политическое решение», не принимая во внимание, что Грузия является лидером в области реформ в «Ассоциированом трио», куда входят также Украина и Молдавия.
По его словам, фактически «Грузию наказывают, не предоставляя сейчас статус страны-кандидата».
«Это очень плохо и вызывает сожаление», – сказал Каха Каладзе.
К вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата ЕС вернется в конце года. Пока же Брюссель выдвинул Тбилиси 12 условий, чтобы рассмотреть заявку.
Ранее мэр Тбилиси назвал оскорблением народа Грузии резолюцию Европарламента.
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Петр Толстой: Британия по-хамски повела себя в отношении российских делегатов ПА ОБСЕ
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«Отказ Британии в визах российским парламентариям может привести к разрушению всей архитектуры безопасности в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее стало известно, что Лондон отказал в визах членам российской делегации для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
«У Лондона позиция такая: он принял решение о санкциях в отношении всех членов Государственной думы и Совета Федерации, и в соответствии с этим решением Британия не выдаст никакие визы членам российской делегации, которые должны были участвовать в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Точно такое же решение Лондон принял в отношении наших коллег из Белоруссии», – пояснил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.
Что касается сообщений о том, что проблемы с визами для российских парламентариев возникли из-за того, что британские власти якобы отдают приоритет обработке заявлений от украинских беженцев, то собеседник назвал эту информацию «ерундой». «Никакие беженцы тут абсолютно ни при чем, и на решение Лондона это никак не повлияло. Британия свою позицию открыто обозначила в весьма хамской форме в письме руководству ОБСЕ и продублировала в письмах в адрес всех делегаций Ассамблеи», – сообщил депутат.
Собеседник добавил: руководитель российской делегации уже направил всем парламентариям Ассамблеи письмо, в котором объяснил позицию Москвы по спецоперации на Украине и по решению Лондона о невыдаче виз. «Позиция очень простая и понятная: если в наше отсутствие ПА ОБСЕ будет принимать какие-либо резолюции, постановления, касающиеся России и интересов нашей страны, то для нас они будут юридически ничтожны. То есть не будут иметь решительно никакого значения для России», – указал Толстой.
Кроме того, по словам депутата, Россия оставляет за собой право выхода из Ассамблеи, если какие-либо ее решения будут направлены против интересов РФ. «Впрочем, если ПА ОБСЕ примет решение о приостановлении членства России, это будет означать разрыв со стороны Европы диалога по безопасности. То есть – это не просто прекращение обсуждения прав человека, как в случае с Советом Европы, а разрушение руками ОБСЕ той системы безопасности, которая сложилась на континенте после подписания Хельсинских соглашений в 1975 году», – подчеркнул Толстой.
«Россия не навязывается ПА ОБСЕ, но если Европа будет пытаться аннулировать фундаментальные соглашения по безопасности в регионе, то на европейском руководстве и будет лежать вся ответственность за последствия этого разрыва – какими бы они не были», – резюмировал Толстой.
В среду стало известно, что британские власти отдают приоритет обработке заявлений на визу украинских беженцев, а для всех остальных процесс занимает больше времени. Так в МВД Соединенного Королевства прокомментировали ситуацию с невыдачей виз российской делегации для участия в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.
Ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме. В ходе сессии может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи. Толстой заявил по этому поводу, что отказ в выдаче виз делает решения сессии для России нелегитимными и ничтожными, Москва оставляет «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».
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Парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия правительству
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Народное собрание Болгарии проголосовало в среду за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.
Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Позже к ним присоединились партии «Возрождение», «Есть такой народ» и «Движение за права и свободы» (ДПС), передает РИА «Новости».
Оппозиция недовольна финансовым и экономическим курсом правительства, а также его политикой в отношении Северной Македонии.
После вотума парламентская коалиция «Продолжаем перемены» во главе с премьером Кирилом Петковым должна получить мандат на новую попытку сформировать совет министров. Или получить мандат может партия ГЕРБ.
В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам.
Джонсон предложил восстановить территорию Украины «хотя бы до границ до 24 февраля»
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Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир», а украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ «до 24 февраля», считает премьер-министр Британии Борис Джонсон, об этом он заявил в интервью ряду европейских газет, среди которых итальянская «Коррьере делла сера».
«Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля (начала специальной военной операции России). Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в США призвали Зеленского отдать часть территорий под контроль России.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Полковник армии США в отставке заявил о поражении Украины
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Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Давайте посмотрим правде в глаза: Украина несуществующее государство, они рухнули. Людей под дулом толкают под огонь русских. Это катастрофа!» – приводятся его слова в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Макгрегор заявил, что ежедневно украинцы теряют от 500 до 1000 убитыми и ранеными. «Их армия практически уничтожена», – заявил экс-военный.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Россия пригрозила выходом из ОБСЕ
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Решение британских властей отказать в выдаче виз членам российской делегации для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) делает ее решения для России нелегитимными и ничтожными, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Как руководитель делегации я уведомил членов ПА ОБСЕ о том, что подобное решение Великобритании делает нелегитимными и ничтожными для нас все резолюции и решения, принятые в наше отсутствие», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что российская сторона оставляет «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».
Толстой заметил, что власти Великобритании, принимающие в Бирмингеме летнюю сессию ПА ОБСЕ, «в грубой и категоричной форме отказали делегациям парламентариев из России и Белоруссии во въездных визах». «Руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ расписалось в неспособности организовать всеобъемлющий диалог и не смогло повлиять на политизированное решение британцев», – констатировал вице-спикер Госдумы.
Напомним, правительство Великобритании отказало российской делегации в выдаче виз для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме. При этом, по информации российской стороны, в ходе сессии может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи.
Байден припугнул республиканцев «железным кулаком Путина» в Европе
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, которые критикуют его в Конгрессе, фактически выступают против поддержки Украины.
Байден подчеркнул, что санкции против России «не могли обойтись без издержек для американцев и для остального свободного мира». По его словам, США «пришлось заплатить цену за военную технику, экономическое содействие» Украине, «гуманитарную помощь и за санкции в отношении российского банковского сектора», передает ТАСС.
По версии Байдена, если бы США «остались в стороне», Россия «не остановилась бы». «Дело было не только во мне», – сказал Байден, заявив, что жители США «решили поддержать украинцев». В частности, была получена «почти единогласная поддержка в Конгрессе». Как подчеркнул президент США, Украину поддержали «демократы, республиканцы и независимые» конгрессмены, «полностью осознавая цену этого».
«Всем республиканцам в Конгрессе, критикующим меня сейчас за высокие цены на бензин в Америке, вы заявляете теперь, что мы ошибались, когда поддержали Украину? Вы говорите, что было ошибкой противостоять Путину? Вы говорите, что лучше бы у нас в Америке были низкие цены на бензин, но в Европе был железный кулак Путина? Я так не считаю», – сказал он.
Напомним, Байден заявил, что США и Европа знали, что введение санкций в отношении России в связи с событиями на Украине не могли пройти без последствий для энергетического рынка. Это неизбежно должно было спровоцировать повышение цен, сказал он.
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США отказались принять спецборт для вывоза российских дипломатов
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США не выдали разрешение на прилет российского спецрейса для вывоза российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Отмечается, что «самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца».
Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам».
Ранее Захарова отметила, что «именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Барта Гормана».
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Эксперт: Помощь Запада на Украине разворовывают все – от президента до последнего сержанта
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«Озвученные USAID объемы ежемесячных потерь украинского бюджета – это та сумма, которая нужна Зеленскому и его команде для расхищения и освоения, а также для того, чтобы и дальше отправлять граждан страны на убой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее в США оценили ежемесячные потери бюджета Украины в 5-6 млрд долларов.
«Оценки по кражам финансовой помощи на Украине и по потерям государственного бюджета непосредственно связаны между собой. Украинской власти абсолютно плевать на то, что будет с бюджетом. У них горизонт планирования в текущих условиях – максимум две недели. До спецоперации они планировали на полтора-два месяца, никто не мыслил категориями полгода, год или три года – как, например, это делается в России», – рассказал экономист.
«Сумма в 5-6 млрд долларов в месяц, озвучиваемая США – это та плата, которую Зеленский и его соратники хотят за продолжение украинской трагедии. Именно столько, по-видимому, им требуется для расхищения и освоения, а также для того, чтобы и дальше отправлять граждан страны на убой. Причем будут ли выплачены зарплаты бюджетникам, например, в Ирпене или Гостомеле, ни американцев, ни Зеленского не волнует. Они об этом даже не думают», – отметил собеседник.
«Американцы свою часть в украинский финансовый котел вносят исправно, европейцы постепенно тоже втягиваются в финансирование. Можно считать это ежемесячными расходами на дальнейшую поддержку киевского режима», – подчеркнул он.
«Вместе с тем, трудно сказать, насколько эти средства идут на самом деле на войну. Максимум они закупают горюче-смазочные материалы на них. Украина долгое время пользовалась советскими боеприпасами, теперь ей их везут из всех точек мира, и я сомневаюсь, что Киев за них платит своими деньгами. Военная помощь из США поставляется по линии Пентагона», – отметил Лизан.
По словам экономиста, украинские власти не считают нужным исправно и вовремя выплачивать зарплаты солдатам, руководствуясь принципом «их все равно сегодня или завтра всех убьют». «На Украине сейчас воруют все задействованные в боевых действиях: от президента до прапорщика и последнего сержанта, на всех уровнях где только можно», – рассказал он.
Лизан также назвал желание премьер-министра Дениса Шмыгаля заставить безработных трудиться за минимальную зарплату «странной, но очень характерной для постсоветских чиновников инициативой». «Как правило, такие вещи невозможно администрировать, а на Украине – тем более», – добавил он.
«Можно только ловить людей на улицах, устраивать поквартирные обходы, но кто этим будет заниматься? Это даже не Мариуполь. Там власти приходят во дворы, предлагают людям реальные деньги за разборы завалов. На Украине этого не выйдет, там народ от повесток в армию убегает, а представьте, если их будут еще принудительно заставлять работать», – полагает эксперт.
Накануне глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Пауэр заявила, что таково «среднее количество денег, которое это правительство теряет в условиях, когда оно вынуждено вести эту войну, согласно последним подсчетам». По ее словам, «это невероятная скорость сжигания капитала».
Хотя США направят Киеву 7,5 млрд долларов помощи для финансирования расходов бюджета, этих денег, по словам Пауэр, не хватит в долгосрочной перспективе, «в дальнейшем потребуется еще больше прямой бюджетной поддержки», передает ТАСС.
При этом Бывшие и действующие американские чиновники считают, что растрат и краж финансовой помощи на Украине избежать не удастся. Так, генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко выразил уверенность, что «кражи неизбежны». По его мнению, «никуда не деться от расточительства и кумовства». Он уверен, что «будут приниматься глупые решения». «Спустя пару лет мы будем читать новости о растратах, кражах и злоупотреблении», – заявил он, призвав «установить контроль».
Бывший чиновник Пентагона Марк Кэнсиан отметил, что «Украина подвергалась критике за коррупцию еще до начала войны, и эта коррупция никуда не делась». По его словам, если «украинские олигархи начнут плавать на яхтах, профинансированных американскими налогоплательщиками», это станет ударом для законодателей США, поддержавших оказание помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Сейчас, по данным издания, случаев недобросовестного использования западной помощи на Украине не выявлено, но эксперты уверены, что «возникновение проблем является, вероятно, лишь вопросом времени», учитывая как «объемы помощи», так и «отсутствие на Украине надзорного контингента США и НАТО».
Напомним, как сообщали СМИ, Белый дом предупредили, что Конгресс США может не поддержать новый пакет помощи для Украины, если Пентагон не отчитается о расходовании выделенных 40 млрд долларов. СМИ указывали, что до одобрения помощи в 40 млрд долларов Пентагон уже «с трудом справлялся» с такой задачей.
В то же время советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%. В начале года власти Украины прогнозировали дефицит бюджета текущего года на уровне 7 млрд долларов.
Ракетным ударом уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в Николаеве
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В результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка Луганской народной республики (ЛНР), потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
В районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР), в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных сил России.
«Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным объектам на территории Украины. Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорово, Верхняя Каменка ДНР и Мирополье Сумской области, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Курахово ДНР, а также живая сила и военная техника в 151 районе.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное ЛНР. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ», – сообщил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск. В районе населенного пункта Никольское ДНР уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей.
Российскими средствами ПВО за сутки сбиты: самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и острова Змеиный.
Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня в районах острова Змеиный и населенных пунктов Ясиноватая ДНР, Новоселовка ЛНР и Сулиговка Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевые машины реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны заявило о значительных потерях и панике в рядах ВСУ в Донбассе.
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Хуснуллин озвучил планы восстановления Мариуполя и «Азовстали»
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Развитие освобожденного города Мариуполя до 2035 года предполагает численность населения там до 500 тыс. человек, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч», – заявил Хуснуллин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что сейчас стоит вопрос о том, что нужно сделать с мариупольским предприятием «Азовсталь». «Склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно – это 12 тысяч работающих», – отметил вице-премьер.
Также изучается вопрос об усилении портовых мощностей, развитии туризма, создании рекреационных зон и рассматриваются возможные виды бизнеса, которые могут работать в Мариуполе.
Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс.
Хуснуллин отметил, что сейчас практически все здания обследованы. Затраты и объемы будут достаточно большие.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
«Мы понимаем по каждому зданию, что нужно ремонтировать, что сносить, что строить новое, уже строители активно зашли. Мы строим больницу, восстанавливаем сети, строим жилые микрорайоны. В течение месяца мы основные параметры мастер-плана утвердим и уже будем его <...> [публиковать]», – приводит его слова ТАСС.
Во вторник мариупольский порт покинуло первое иностранное судно, оно прошло по гуманитарному коридору, который организовали российские военные.