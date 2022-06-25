Стало известно о помогающей Украине «сети коммандос и шпионов» НАТО

Помощь Украине оказывает «скрытая сеть коммандос и шпионов» США и их союзников, сообщают американские и европейские чиновники.

Как пишет New York Times, украинские войска зависят от помощи стран НАТО, которые предоставляют оружие и разведданные, а также проводят обучение военных. Газета указывает, что большая часть этой работы выполняется за пределами Украины – например, на базах в Германии, Франции и Великобритании, передает РИА «Новости».

Однако и на территории самой Украины, как пишет NYT, есть спецназовцы из Великобритании, Франции, Канады и Литвы, а также сотрудники ЦРУ, которые занимаются вопросами поставок вооружений и подготовкой украинских войск. Западные специалисты не находятся близко к линии фронта и осуществляют поддержку из штабов, передает ТАСС.

Как пояснило издание, сотрудники ЦРУ «продолжают тайно действовать в стране, в основном в столице, Киеве». Они участвуют в передаче украинской стороне «большей части огромных объемов разведданных», которыми США делятся с Украиной. При этом США отозвали своих 150 военных инструкторов еще до начала российской спецоперации в феврале, зато «несколько десятков коммандос» из других стран НАТО либо остались на Украине, либо с тех пор уезжали и приезжали обратно.

New York Times пишет, что структура работы построена на основе опыта НАТО в Афганистане. В частности, деятельность направлена на то, чтобы координировать движение конвоев с вооружением западных стран на Украину.

Напомним, на Украине воюют наемники из западных стран, включая США. Так, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, в ДНР ынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

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