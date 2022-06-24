В ООН отреагировали на решение Верховного суда США по абортам

Ограничение доступа к абортам не мешает людям стремиться проводить эту процедуру – от этого она лишь станет более опасной, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы приняли к сведению сегодняшнее решение Верховного суда. Я могу лишь повторить нашу принципиальную позицию по этому вопросу. Она заключается в том, что сексуальное и репродуктивное здоровье и права в этой сфере были основой жизни, в которой есть выбор возможностей, прав женщин и девочек во всем мире», – цитирует РИА «Новости» Дюжаррика.

Он также добавил, что ограничение доступа к абортам не мешает людям стремиться к аборту – это только делает процедуру более смертоносной.

Как указал Дюжаррик, около 45% всех абортов по всему миру проводятся небезопасным методом. При этом он отметил, что репродуктивные права являются неотъемлемой частью прав женщин и прав человека в более широком смысле.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что право на совершение аборта является фундаментальным правом всех женщин, оно должно быть защищено.

Напомним, 24 июня Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности.

Дело «Роу против Уэйда» 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Газета ВЗГЛЯД писала о подоплеке пересмотра дела «Роу против Уэйда» и как пересмотр резонансных дел в США может привести к всплеску насилия, которое грозит захлестнуть Америку этим летом.