Депутат: Западные НПО хотели устроить в России акции в поддержку употребления наркотиков

На территории России и стран ОДКБ зафиксированы попытки европейских неправительственных организаций (НПО) провести незаконные акции в поддержку декриминализации наркопотребления, сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Комиссия зафиксировала, в частности, попытки литовской НПО «Евразийская ассоциация снижения вреда», финансируемой нежелательными организациями, устроить на территории России акции за декриминализацию наркопотребления», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

Пискарев подчеркнул, что при этом в ходе акций организаторы планируют выступления в поддержку Украины в борьбе против России.

Глава Комиссии Госдумы также рассказал, что материалы иностранных агентов и зарубежных НПО используются для дискредитации российских подходов к контролю за оборотом наркотиков. Речь идет, в том числе, об использовании так называемых «теневых докладов» о наркоситуации, направляемых в международные организации и их подразделения, например, в Управление ООН по наркотикам и преступности.

«Анализ данных материалов показывает, что иноагенты искажают реальную наркоситуацию в нашей стране, на основе отдельных случаев делают некорректные выводы и оценки, в предвзятой форме критикуют российское антинаркотическое законодательство», – сообщил Пискарев.

По его словам, в сотрудничестве с российскими НКО-иноагентами эта НПО устраивает провокационные акции с целью дискредитировать доклады российских делегаций по наркотематике на международных площадках, представляя тенденциозные контраргументы.

По данным, имеющимся в распоряжении Комиссии Госдумы, уточнил он, организацию финансируют подконтрольные Соросу европейские НПО (Фонды Роберта Карра и Элтона Джона, «Фонд по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией», а также нежелательная организация «Фонд «Открытое Общество»).

«Приведенные сегодня данные еще раз подтверждают правильность и своевременность направленного ранее Комиссией ГД обращения в Генпрокуратуру о необходимости признания ряда организаций нежелательными в России, а также внесенного членами комиссии в Госдуму законопроекта о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, который будет рассмотрен Государственной Думой на следующей неделе», – подчеркнул председатель Комиссии.

Ранее Пискарев заявил, что депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».