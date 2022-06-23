Представители «Народного фронта» попали под минометный обстрел под Северодонецком

Заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов и руководитель представительства «Народного фронта» в Луганской народной республике Анна Еременко, а также группа журналистов попали под обстрел во время передачи бойцам народной милиции ЛНР гуманитарной помощи военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцом.

«Во время непосредственной передачи груза, собранного Коцем для артиллерийского дивизиона начался минометный обстрел. Все успели забежать в укрытие. Пострадавших нет. Груз вручен. В настоящее время мы возвращаемся в Луганск», – рассказала Еременко, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, на сайте фронта сообщается, что в рамках марафона по сбору средств для воинов Донбасса на «Соловьев Live» к 19.30 собрано 44 млн 948 тыс. 133 рубля, свои средства на помощь военным Луганской и Донецкой народных республик отправили 21 610 граждан России.

Марафон «За нами Правда! Все для Победы!» проходит в поддержку проектов «Народного фронта», направленных на помощь военным, которые сражаются с нацизмом.