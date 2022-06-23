Губернатор Омской области рассказал о реализации нацпроектов в регионе

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили 120 территорий, а по проекту «Здравоохранение» построили модернизировали больницы и амбулатории, а также оснастили оборудованием сосудистый и онкоцентры, заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

По его словам, прошлом году объем регионального дорожного фонда вырос на 19%, до 14,3 млрд рублей, отремонтировано и реконструировано 345 км автодорог регионального и местного значения. Построен мост в Кормиловском районе и мост в Калачинске. Доля региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, выросла за год с 42 до 44 %, в городской агломерации – с 75 до 78 %.

«Работу омских дорожников отметили на федеральном уровне. На строительство сельских дорог в 2022 году нам выделено 655 млн рублей. Это самая большая сумма среди российских регионов», – приводятся слова Александра Буркова на сайте правительства Омской области.

За три года в Омской области преобразили более 200 территорий, из них 120 в прошлом году. Кроме того, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» приведены в порядок 300 дворов, появились 53 детские спортивные площадки в сельских поселениях.

Также губернатор отметил работу системы здравоохранения.

По его словам, за год вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли почти миллион человек, что помогло справиться с ростом заболеваемости.

Глава региона рассказал, что в прошлом году была значительно модернизирована лечебная база здравоохранения. Переоснащен региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения, приобретено 260 единиц медицинского оборудования. Для онкодиспансера купили 67 единиц медицинского оборудования, благодаря чему расширились возможности для оказания медицинской помощи пациентам с онкопатологией.

На базе Тарской центральной районной больницы создан центр амбулаторной онкологической помощи, оснащенный высокотехнологичным медицинским оборудованием. «В центре смогут проводить химиотерапию. Жители северных районов области теперь могут пройти обследования и лечение под наблюдением онколога без длительных поездок в Омск», – пояснил глава региона.

Кроме того, в рамках региональной программы модернизации первичного звена проведены капитальные ремонты на 50 объектах здравоохранения в районах Омской области, еще 30 – на очереди.

По словам губернатора, в ближайшие четыре года в области планируется построить 120 ФАПов и амбулаторий.