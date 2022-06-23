Пескова спросили о предложенном в США мирном плане по Украине

Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованном в американском журнале, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьей в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, передает РИА «Новости».

На вопрос, о каких требованиях России идет речь, Песков ответил: «Украина прекрасно знает все».

Ранее автор журнала The National Interest, эксперт и бывший военный Дэвид Пайн предложил план для урегулирования ситуации вокруг Украины, включающий объявление нейтрального статуса этой страны. По оценке эксперта, которого издание представляет как бывшего офицера со степенью магистра в области национальной безопасности, переговорные позиции Украины ослабляются, а западные СМИ «продолжают ошибочно сообщать, что Украина одерживает победу». В связи с этим он предлагает свой план из 15 пунктов – «наиболее реалистичных для Украины». При этом одним из пунктов Киеву предлагается признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от всех намерений вернуть полуостров.

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