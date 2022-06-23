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Пескова спросили о предложенном в США мирном плане по Украине
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Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованном в американском журнале, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьей в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, передает РИА «Новости».
На вопрос, о каких требованиях России идет речь, Песков ответил: «Украина прекрасно знает все».
Ранее автор журнала The National Interest, эксперт и бывший военный Дэвид Пайн предложил план для урегулирования ситуации вокруг Украины, включающий объявление нейтрального статуса этой страны. По оценке эксперта, которого издание представляет как бывшего офицера со степенью магистра в области национальной безопасности, переговорные позиции Украины ослабляются, а западные СМИ «продолжают ошибочно сообщать, что Украина одерживает победу». В связи с этим он предлагает свой план из 15 пунктов – «наиболее реалистичных для Украины». При этом одним из пунктов Киеву предлагается признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от всех намерений вернуть полуостров.
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На Украине потребовали от Муратова отдать все деньги за Нобелевскую медаль ВСУ
Все деньги, выученные главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым за продажу на аукционе медали нобелевского лауреата, он должен направить ВСУ. С таким призывом выступил переехавший на Украину журналист Иван Яковина.
«В Украине многие люди все это шоу с продажей медали восприняли очень негативно – как операцию по отстирыванию репутации и желание получить хороший пиар буквально на крови», – написал Яковина в комментарии в Facebook* (компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена)/ По его словам, «спасти ситуацию можно только одним способом - направив все деньги на нужды вооруженных сил Украины».
«Поскольку этого, скорее всего, не будет, а происхождение денег тоже неясно, то пахнет и выглядит все это дело очень-очень нехорошо», – считает Яковина.
Напомним, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал на аукционе за 103,5 млн долларов Нобелевскую медаль. Отмечается, что деньги, вырученные от продажи, планируется перечислить в ЮНИСЕФ – международную организацию, действующую под эгидой ООН. ЮНИСЕФ является преемником Международного фонда помощи детям, созданного в 1946 году ООН.
Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что российское руководство приветствует помощь беженцам.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Рынска призвала приструнить сторонников России в Латвии
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Блогер Божена Рынска после возвращения из Риги в Москву заявила, что в Латвии существует большое сообщество сторонников России, которые «поднимают голову», и этот процесс срочно надо подавить.
В странах Балтии «очень сильна» российская пропаганда, и «надо прекращать это все», заявила Божена Рынска после конфликта с рижским таксистом, котрый придерживается пророссийских взглядов. «Тут сформировалась целая прослойка [...] Они мечтают, чтобы Россия пришла в Латвию», – написала Рынска в своем Facebook* (компания Meta* признана экстремистской в России). – «Уже вчера по русскому району разбрасывали листовки [...] Надо срочно возвращать их в свои берега».
Также Рынска, вернувшаяся на днях в Москву из Латвии, рассказала о конфликте с рижским таксистом из-за спорп об антироссийских санкциях.
Поддерживающий спецоперацию России на Украине таксист, по ее словам, в эмоиональной форме заявил, что «Россия дойдет до Киева». «Я схватила его за футболку, тряханула и потребовала извиниться за оскорбление», – написала Божена. В ответ на это водитель, по ее словам, «прицельно ударил меня». После этого она вышла из машины и написала заявление в полицию.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, как относятся к России в разных странах Европы.
Байден припугнул республиканцев «железным кулаком Путина» в Европе
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, которые критикуют его в Конгрессе, фактически выступают против поддержки Украины.
Байден подчеркнул, что санкции против России «не могли обойтись без издержек для американцев и для остального свободного мира». По его словам, США «пришлось заплатить цену за военную технику, экономическое содействие» Украине, «гуманитарную помощь и за санкции в отношении российского банковского сектора», передает ТАСС.
По версии Байдена, если бы США «остались в стороне», Россия «не остановилась бы». «Дело было не только во мне», – сказал Байден, заявив, что жители США «решили поддержать украинцев». В частности, была получена «почти единогласная поддержка в Конгрессе». Как подчеркнул президент США, Украину поддержали «демократы, республиканцы и независимые» конгрессмены, «полностью осознавая цену этого».
«Всем республиканцам в Конгрессе, критикующим меня сейчас за высокие цены на бензин в Америке, вы заявляете теперь, что мы ошибались, когда поддержали Украину? Вы говорите, что было ошибкой противостоять Путину? Вы говорите, что лучше бы у нас в Америке были низкие цены на бензин, но в Европе был железный кулак Путина? Я так не считаю», – сказал он.
Напомним, Байден заявил, что США и Европа знали, что введение санкций в отношении России в связи с событиями на Украине не могли пройти без последствий для энергетического рынка. Это неизбежно должно было спровоцировать повышение цен, сказал он.
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Джонсон предложил восстановить территорию Украины «хотя бы до границ до 24 февраля»
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Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир», а украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ «до 24 февраля», считает премьер-министр Британии Борис Джонсон, об этом он заявил в интервью ряду европейских газет, среди которых итальянская «Коррьере делла сера».
«Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля (начала специальной военной операции России). Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в США призвали Зеленского отдать часть территорий под контроль России.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Полковник армии США в отставке заявил о поражении Украины
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Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Давайте посмотрим правде в глаза: Украина несуществующее государство, они рухнули. Людей под дулом толкают под огонь русских. Это катастрофа!» – приводятся его слова в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Макгрегор заявил, что ежедневно украинцы теряют от 500 до 1000 убитыми и ранеными. «Их армия практически уничтожена», – заявил экс-военный.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
США отказались принять спецборт для вывоза российских дипломатов
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США не выдали разрешение на прилет российского спецрейса для вывоза российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Отмечается, что «самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца».
Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам».
Ранее Захарова отметила, что «именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Барта Гормана».
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Премьер Грузии: Украина помешала Тбилиси получить статус кандидата в члены ЕС
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Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия ездил в США и Европу и в ходе встреч требовал, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС, рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.
«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, был представитель украинской власти, господин Арахамия. <...> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», – передает ТАСС слова Гарибашвили.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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США не исключили применения закона времен Корейской войны из-за проблем с нефтью
Глава американского государства Джо Байден может задействовать закон о продукции военного назначения для увеличения объемов нефтепереработки, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Отвечая на соответствующий вопрос, Грэнхолм сказала: «Это инструмент. Без сомнений, это инструмент». Она собирается встретиться с представителями крупнейших американских нефтеперерабатывающих компаний. Грэнхолм отметила, что «с 2020 года было закрыто шесть НПЗ». У компаний спросят, «есть ли возможность вернуть что-то в строй».
Закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и по сути устанавливать контроль над секторами гражданской экономики, передает ТАСС.
В 2020 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, также счел возможным прибегнуть к данному закону из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса. Позднее и Байден решил прибегнуть к закону о продукции военного назначения для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса.
Напомним, руководители семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США получили письмо от Байдена. Суть письма, наполненного призывами и скрытыми угрозами, сводится к призыву представителей нефтеперерабатывающего сектора увеличить производство и инвестиционные затраты. В ответ Американский институт нефти указал на раздвоение, царящее в умах американской администрации, которая, с одной стороны, упорно требует продолжения реализации «зеленого плана», а с другой – искренне удивляется тому, что с добычей ископаемого топлива возникают проблемы.
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Украинские войска признали превосходство ПВО России над дронами США и Турции
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На Украине считают, что из-за ПВО России американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно, пишут СМИ.
Foreign Policy со ссылкой на источники заявляет, что на Украине возник раскол по вопросу использования БПЛА между фронтовыми летчиками и начальником штаба. Чиновники как на Украине, так и в США опасаются, что «передовые» системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Пилоты также полагают, что американские БПЛА не «переживут» больше пары миссий. Как заявил украинский летчик, на Украине «очень опасно использовать такие дорогие беспилотники из-за противовоздушной обороны противника». По его словам, «здесь не Афганистан».
При этом украинские войска ограничили использование и турецких беспилотников. Это объясняется тем, что из-за российской системы ПВО те стали «почти бесполезными». Как пишет издание, Bayraktar TB2 украинцы сейчас применяют только в редких специальных операциях и для атак, передает ТАСС.
В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Однако позднее стало известно, что США приостановили сделку из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов.
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Силы ЛНР уничтожили отряд наемников у Горского и Золотого
Группа наемников у поселков Горское и Золотое под Лисичанском, воевавших на стороне Киева, ликвидированы, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников были взяты очень ценные трофеи иностранного производства и получена очень ценная развединформация», – сказал Марочко в эфире «России 24», передает ТАСС.
Ранее в среду помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник отмечал, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.
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Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 50 машин РСЗО в районе Николаева
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В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской народной республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В каждой из рот данного батальона – не более 15–20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий.
В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 5% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.
За сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96 районах и полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области», – сообщил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364-х районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровское ДНР. Уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселевка, Бармашово Николаевской области.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении за сутки поражено: восемь украинских взводов РСЗО «Ураган» в районах Авдеевка, Веселое, Дзержинск, Новолуганское, Курдюмовка, а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях в районах Новопокровское, Галициновка, Артемовск, Часов-Яр, Крутая Балка, Авдеевка, Новоселовка и в районе Клебан-Быкского водохранилища, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты ДНР», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня «Смерч», а также 17 специальных автомобилей.
Войсками противовоздушной обороны ВКС России за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах: остров Змеиный, Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха, Дементиевка Харьковской области, Скадовск Херсонской области, Донецк, Горловка, Донецкий ДНР, Горское, Окнино Луганской народной республики и Новая Сбурьевка Херсонской области.
Кроме того, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Пески Ратьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в районах Донецк, Макеевка, Горловка, Камышеваха ДНР, Червоное, Изюм, Сухая Каменка Харьковской области и над островом Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3818 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ракетным ударом уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в Николаеве.
Единственная дорога из Северска в Лисичанск перешла под контроль ЛНР
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Народная милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», – написал он в Telegram-канале.
Об этом также сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции республики. «Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северска, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил», – пояснил он.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
ФРС отказалась считать действия России основной причиной инфляции в США
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Российская спецоперация на Украине не является основной причиной инфляции в США, заявил глава ФРС (выполняет функции Центробанка) США Джером Пауэлл.
На слушаниях в одном из комитетов Сената США сенатор-республиканец Билл Хагерти спросил Пауэлла, является ли ситуация на Украине «основной движущей силой инфляции в Америке». Пауэлл ответил: «Нет, инфляция была высокой раньше», – передает ТАСС.
Позднее демократ Кирстен Синема поинтересовалась, в какой степени, по мнению главы ФРС, ситуация на Украине повлияла на рост инфляции в США. Пауэлл ответил, что «рост цен на сырьевые товары явно связан» с ситуацией на Украине. По его словам, эта «составляющая инфляции, разумеется, была бы гораздо ниже, если бы не война на Украине».
«Наши инструменты работают над спросом, для наших инструментов работа тут заключается в том, чтобы сделать спрос более умеренным, более сбалансированным с предложением. Я не думаю, что у нас есть ответ на высокие цены на нефть, связанные с ситуацией с нефтью в мире», – сказал глава ФРС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам Путин на ПМЭФ отметил, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.
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Пьяный мужчина бросил в детей гранату в Днепре
В Днепре (Днепропетровске) мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры гранату, пострадал ребенок, сообщили СМИ.
Ребенка забрали в больницу. По неофициальной информации, мужчина забаррикадировался в квартире, его задержал спецназ. Взрыв также повредил припаркованные автомобили, передает УНИАН.
По данным следствия, 54-летний мужчина бросил гранату с седьмого этажа. Во время обыска в его квартире обнаружили еще две гранаты и патроны, передает ТСН.
Как следует из видео, граната упала рядом с группой детей.
Напомним, ситуация с распространением оружия на Украине стала опасной после евромайдана 2014 года. С тех пор в разных городах страны, даже тех, что находились далеко от линии соприкосновения сторон в Донбассе, неоднократно гибли люди от взрывов гранат – из-за неосторожного обращения с ними или в результате бытовых конфликтов. Когда Россия начала специальную операцию на Украине, украинские власти принялись раздавать оружие всем желающим.
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В Одесской области намерены отказаться от преподавания на русском языке
Русские язык и литературу больше не будут преподавать в учебных заведениях Одесской области с 1 августа.
Учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». Исключенных авторов заменят произведениями из других государств.
«Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях», – приводит издание слова директора Департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александра Лончака.
Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022–2023 годы. Ранее в школах Николаева ввели запрет на использование русского языка с 1 сентября.