Патрушев заявил о существовавшей угрозе создания ядерного оружия на Украине

Украина, находясь под контролем США, накачивалась вооружениями, а также могла стать площадкой для создания биологического и ядерного оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев отметил, что с 2014 года США фактически установили контроль над Украиной и руководили политикой киевских властей. Украина накачивалась вооружениями, на ее территории регулярно проводились учения НАТО, усиленно укреплялись позиции неонацистских сил, развивались русофобские националистические настроения.

«Подвергались постоянным обстрелам несогласные с политикой киевского режима Донецкая и Луганская народные республики. Более того, возникла реальная угроза создания на Украине ядерного и биологического оружия», – цитирует ТАСС секретаря Совбеза.

Он обратил внимание, что США и их союзники целенаправленно разрушали архитектуру международной безопасности. Так, пояснил секретарь СБ, Вашингтон вышел из Договора по ПРО, Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Договора по открытом небу. Также были отвергнуты российские инициативы о заключении Договора о европейской безопасности, согласно которому государство не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

«Можно сделать вывод, что США, отказавшись вести с Россией конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности, сделали ставку на военно-политическое противостояние с Россией. Основную роль в этом противостоянии англосаксы отвели Украине», – отметил Патрушев

Напомним, выступая на Мюнхенской конференции в феврале, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. Он заявлял, что Будапештский меморандум для Украины «уже сгорел».

В конце мая появились подтверждения ядерным амбициям Киева: на украинской Запорожской АЭС, перешедшей под контроль России, были обнаружены тысячи тонн обогащенного урана и плутония.

Между тем, после начала российской спецоперации на Западе звучали призывы передать Украине ядерное оружие.

Президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркнул, что такое оружие у нашей страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.