В Петербурге заканчивается подготовка к «Алым парусам – 2022»

Заканчивается подготовка к празднику выпускников «Алые паруса – 2022» в Петербурге, на Дворцовой площади завершают монтаж сцены, где выступят звезды эстрады.

Бриг «Россия» отрабатывает проход в акватории Невы, участники театрализованной части водно-пиротехнического шоу оттачивают номера, а танцоры репетируют свои выступления, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этом году при организации праздника выпускников использованы новейшие технологии и оригинальные творческие решения. Одно из них – кардинальное изменение маршрута корабля. Появление брига под алыми парусами в акватории Невы должно стать сюрпризом для всех, а потому детали схемы движения не раскрываются.

В самой концепции праздника по традиции найдут отражение важные и значимые вехи российской истории, в частности, 350-летие со дня рождения Петра Первого. Создатели праздника остановятся и на актуальной теме – вечных ценностях. В соответствии с ценностями и названы локации, где будут развиваться события театрализованных представлений на площадках водно-пиротехнического шоу: любовь, свобода, дружба. По словам режиссера водно-пиротехнического шоу Михаила Колпахчиева, этот год станет особенным.

«В этом году у нас достаточно большое мероприятие с точки зрения привлечения артистов, особенно молодых. Можно сказать, что к нам съехались творческие люди со всей страны. В шоу принимают участие ребята из Крыма, Краснодарского края и других уголков России. При организации шоу учитывали, как оно будет смотреться в кадре. Наша задача – показать красивый город и праздник максимально привлекательно как для выпускников, так и для зрителей прямой трансляции. Важно было найти правильные ракурсы, подачу локаций, вид освещения», – сказал Колпахчиев.

Солистка Софья Феськова уже принимала участие в празднике выпускников «Алые паруса» в 2020 году. Для нее это стало важным этапом становления как профессионального артиста. Феськова призналась, что в будущем она мечтает оказаться на легендарном празднике в качестве выпускницы и встретить свой первый взрослый рассвет вместе с бригом под алыми парусами, а пока для выпускников этого года репетирует «Балладу о любви».

«Больше всего работаю над эмоциями в куплетах, чтобы уложить в маленький рассказ-песню большую историю. Для меня важно, чтобы мой номер получился невероятным и затронул сердце каждого зрителя», – сказала она.

Для Анастасии Ивановой «Алые паруса» – самое любимое шоу из всех. Три года назад она согласилась стать участницей праздника.

«Мне было девять лет, но впечатления от праздника были потрясающие. Это особенная атмосфера и море эмоций. Я не ожидала, что шоу будет таким грандиозным и красивым. Я потом еще много раз пересматривала трансляцию. Когда поступило предложение снова выступить на празднике, согласилась не задумываясь. У меня очень необычная и интересная роль, но рассказывать пока о ней не стану, надо репетировать. Но я точно знаю, что «Алые паруса – 2022» будут еще более масштабными и многих вдохновят и подарят веру в будущее», – сказала она.