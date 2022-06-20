Депутат: Компенсации волонтерам привлекут в добровольческое движение еще больше россиян

«Безусловно, защита наших добровольцев на случай, если они попадут в критическую ситуацию, – это долг государства. Уверена, что коллеги поддержат инициативу «Единой России» о компенсациях волонтерам», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Елена Цунаева. В нижнюю палату внесен законопроект о единых правилах выплат за вред жизни или здоровью волонтеров.

«Законопроект, безусловно, своевременный – ведь за последние годы и месяцы значение добровольческого движения заметно выросло: волонтеры все активнее работают, помогая пострадавшим в наводнениях, при пожарах, в поисках пропавших детей. Сейчас, конечно, во главе угла – работа команд добровольцев в Донбассе», – говорит депутат Госдумы, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который вводит в России единые правила компенсаций за вред жизни и здоровью волонтеров. Законопроект предполагает, что средства должны выплачиваться из бюджета добровольцам, которые работают как в России, так и за рубежом, оказывая гуманитарную помощь. Авторы идеи считают, что размер, порядок и условия назначения выплаты единой федеральной компенсации будут устанавливаться правительством. Предлагается все данные о добровольцах и волонтерских организациях верифицировать в единой информационной системе, что минимизирует риски незаконного получения компенсаций.

«Крайне важный момент – создание единой верифицированной базы данных добровольцев, ведь речь идет о деньгах из российского бюджета. Необходимо проработать систему регистрации волонтеров – безусловно, люди должны работать не сами по себе, а во взаимодействии и под контролем МЧС и других ответственных структур, – отметила Цунаева. – Кроме того, должна быть четко налажена система обучения тех активистов, которые занимаются особыми видами добровольчества (будь то волонтеры-медики или спасатели), так чтобы они были готовы к внештатным ситуациям. Речь идет о знании техники безопасности, других знаниях, навыках и умениях, которые требуются в случае риска». Если все требуемые условия будут выполнены, то дополнительная поддержка со стороны государства привлечет еще больше неравнодушных россиян в добровольческое движение, резюмировала Цунаева.

«Инициатива «Единой России» установит единые для всей страны правила выплат за вред, причиненный жизни или здоровью волонтеров. Сейчас они существуют лишь в ряде регионов – Башкирии, Туве, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе», – напомнили в партийной пресс-службе. При этом, как отмечает один из авторов документа, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, только по линии партийной гуманитарной миссии партии в Донбассе работают более 270 российских медиков-добровольцев, в том числе в прифронтовых госпиталях. На освобожденных территориях Донбасса (в частности, в Мариуполе и Попасной), а также в Херсонской области работают добровольцы «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты».

«Вместе с российскими студотрядами мы формируем бригады студентов-волонтеров гражданских специальностей – медиков, психологов, педагогов, строителей – для восстановления народных республик», – добавил Турчак. Кроме того, продолжается работа волонтеров в российских ковид-госпиталях, добровольцы помогают справляться последствиями наводнений и лесных пожаров, напомнил глава генсовета «Единой России».