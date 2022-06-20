Путин обратил внимание на высокий уровень безработицы в Мурманской области

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Мурманской области оценил общую ситуацию в регионе, как удовлетворительную, но обратил внимание на показатели безработицы, которые превышают средние по стране.

«В целом ситуация у вас вполне удовлетворительная: внутренний валовой региональный продукт растет, промышленное производство, даже несмотря на Заполярье, сельское хозяйство подрастает, стройка», – цитирует ТАСС главу государства.

«Правда, несмотря на то, что инвестиции в основной капитал подрастают, почему-то безработица чуть выше, чем в среднем по стране», – указал президент, предложив обсудить эту и другие темы.

Глава Мурманской области объяснил данные по безработице, в том числе тем, что в регионе проживает много военнослужащих с женами.

«Большое число среди безработных – это жены военнослужащих. Мужья служат, работают, а они традиционно стоят [на учете в центрах занятости]. Но это ни в коем случае не должно нас останавливать. У нас сокращение безработицы хорошее. Эта диспропорция безработных и вакансий – это новая зона роста, есть над чем работать. Низкий поклон за поддержку Мурманской области и поддержку арктических проектов, потому что благодаря этому та самая динамика у нас есть», – объяснил Чибис.

Еще одной причиной, по его словам, является «традиция рыбопромышленного комплекса». «Моряки сходили в море, пришли – несколько месяцев отдыхают. В этот момент у них контракт закончился, традиционно многие из них регистрируются в качестве безработных. Как только новый контракт заключают – пошли опять», – отметил губернатор.

Он отметил, что в Заполярье уровень безработицы традиционно выше среднего, хотя в регионе «чуть меньше пяти тысяч безработных и 27 тысяч вакансий». Также Чибис заверил, что идет перестройка работы службы занятости, для того чтобы индивидуально в том числе дообучить человека и его взять на работу.

Ранее Путин указал на минимальный уровень безработицы в России.