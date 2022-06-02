НАТО решило провозгласить Россию главной угрозой

В новой стратегической концепции НАТО Россию объявят главной угрозой для альянса, сообщила постпред США при НАТО Джулианн Смит.

«Мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», – приводит слова Смит ТАСС.

Как заявила Смит, «для НАТО это приоритет номер один и будет оставаться таковым в обозримом будущем». НАТО намеревается предпринять шаги, чтобы «укрепиться», сделает акцент на «сдерживании и обороне». По словам Смит, НАТО двигалось в этом направлении до начала Россией специальной военной операции на Украине, но «теперь этому будет уделено больше внимания». Россия «появится в стратегической концепции в качестве имеющей первостепенное значение угрозы альянсу». По словам Смит, «Китай также появится в этом документе». НАТО собирается отразить в своей доктрине и сближение Москвы и Пекина.

Смит сообщила, что сейчас НАТО не рассматривает возможность институционализации отношений с государствами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя «заинтересовано в расширении отношений с внерегиональными партнерами».

Кроме того, США не предвидят какой-либо роли НАТО в содействии транспортировке зерна или иного продовольствия с Украины, прежде всего морским путем, с целью поставок на мировые рынки. Кроме того, она отрицательно ответила на вопрос о том, рассматривали ли США с союзниками по НАТО возможность передачи Украине западной боевой авиации.

Напомним, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи с действиями России у НАТО «нет никаких ограничений», чтобы «иметь прочную позицию на восточном фланге». По словам Джоанэ, альянс должен «гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5» Устава НАТО и «союзниками».

По словам Джоанэ, Москва в Основополагающем акте Россия – НАТО «взяла на себя обязательства не нападать на соседей» и «проводить регулярные консультации с НАТО». По мнению альянса, нарушены оба пункта. «Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России», – сказал он.

В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли. В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».

При этом в воскресенье стало известно о деталях новой стратегии альянса. Она включит в себя корректировки статуса России и проблематику Китая, который ранее в документе не фигурировал.

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