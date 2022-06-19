Авдеев стал кандидатом от ЕР на выборах главы Владимирской области

Владимирское региональное отделение партии «Единой России» выдвинуло временно исполняющего обязанности губернатора Александра Авдеева для участия в выборах главы региона.

На конференции регионального отделения «Единой России» Александр Авдеев поблагодарил коллег за высокое доверие и подчеркнул, что избрание его для участия в выборах губернатора Владимирской области – это большая ответственность, а главной задачей главы региона он видит устранение факторов, сдерживающих развитие экономики.

«Владимирская область обладает большим экономическим потенциалом, который, я уверен, будет реализован в ближайшем будущем. И мы все, я в том числе, приложим к исполнению этой задачи все необходимые усилия. В нашей области должны быть достойные зарплаты, достойные условия для комфортного проживания, качественная и доступная медицина, наши города должны быть благоустроены, а деревни, села и поселки газифицированы», – приводятся его слова на сайте партии.

При этом работа уже ведется в настоящее время. Александр Авдеев напомнил, что во Владимирской области ремонтируют дороги, строят новые школы, детсады и жилье, имеется мощный промышленный кластер.

Помимо этого, в регионе уже наращивается экономический потенциал и создаются новые точки роста, но для реализации всех пунктов народной программы «Единой России» нужно объединить усилия.

«Одна из них – туризм, который, я уверен, еще недостаточно развит. Нам хватит работы на всех. Но для того, чтобы реализовать все пункты народной программы «Единой России», в которую были собраны пожелания жителей из разных регионов, в том числе и из Владимирской области, нам нужно объединить усилия и работать одной большой командой», – отметил он.

Авдеев также добавил, что ситуация в стране, в мире очень непростая, но Россия пережила уже не один кризис. «Сегодня важно суметь воспользоваться переменами и обратить их в новые возможности нашего региона. Уверен, у нас с вами все получится» – резюмировал он.

Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, ответственный секретарь комиссии по этике партии Евгений Ревенко отметил, что Александр Авдеев умеет выстраивать кадровую политику и стратегию развития на много лет вперед.

«Могу сказать по своему опыту работы – Александр Александрович не любит громких заявлений, он человек дела. И я абсолютно уверен, что именно такой лидер сегодня должен управлять Владимирской областью. И наша с вами задача максимально поддержать его на всех этапах», – подчеркнул он.

В единый день голосования, 11 сентября, пройдут 43 избирательные кампании в 34 субъектах России. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – состоятся выборы в шести законодательных собраний субъектов России, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам губернаторов.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» выдвинула Андрея Никитина кандидатом от партии на выборах губернатора Новгородской области.