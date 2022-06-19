Никитин стал кандидатом от ЕР на выборах губернатора Новгородской области

Новгородское региональное отделение партии «Единой России» выдвинуло действующего губернатора Андрея Никитина кандидатом от партии на эту должность на предстоящих в этом году выборах главы региона.

На конференции регионального отделения «Единой России» Никитин поблагодарил участников конференции за выдвижение и поддержку и призвал включиться в активную работу по двум направлениям. Первое – исполнение поручений Президента России в части выстраивания эффективной работы с предпринимателями.

«Партия должна разговаривать с предпринимателями, смотреть, что мешает, и своевременно принимать меры, чтобы помехи устранять. Экономика – это основа социальной политики, основа всей нашей жизни. Нам нужно работать, двигаться вперед, вопросов очень много. Благодаря той консолидации, которая есть, мы все вопросы решим. Я в этом нисколько не сомневаюсь», – приводятся его слова на сайте партии.

«Историческим» он назвал направление по полной газификации Новгородской области. Сейчас газифицированы 150 населенных пунктов, за ближайшие четыре года к ним добавятся еще 138. Задача «Единой России» – контролировать эту работу и включаться в реализацию программы.

«Газификация – это часть народной программы партии. То, что Газпром поставил этот вопрос в приоритет – заслуга в целом партийной позиции. А то, что Новгородская область получила в этом приоритете заслуженное место – заслуга нашей с вами работы, нашей ответственной позиции. И это одна из первых целей, которые мы с вами обсуждали в рамках моего послания, и которая уже начала реализовываться», – отметил Никитин.

Выборы губернатора Новгородской области пройдут в единый день голосования (ЕДГ) 11 сентября. Новгородцы смогут проголосовать лично на избирательном участке или же воспользоваться электронным голосованием.

Кроме того, в ЕДГ пройдут 43 избирательные кампании в 34 субъектах России. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – состоятся выборы в 6 законодательных собраний субъектов России, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам губернаторов.

Накануне сообщалось, что в ходе конференции Кировского регионального отделения «Единой России» было принято решение о выдвижении от партии в качестве кандидата для участия в выборах губернатора исполняющего обязанности главы региона Александра Соколова.