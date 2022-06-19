WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы

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19 июня, воскресенье | Последнее обновление — 10:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ДНР взяла Нюрнбергский процесс за основу для трибунала по Украине
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы
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Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, пишет американская газета The Wall Street Journal.
«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет свое электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», – передает РИА «Новости» текст статьи американского издания.
По мнению авторов, это станет тяжелейшим испытанием для действующих лидеров европейских стран. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии.
В статье отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Макрон одобрил выделение 28 млрд евро на цели, призванные ограничить цены на природный газ и предоставить скидки на бензин.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финлянди, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Меркель объяснила покупку Германией российского газа
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До последнего времени правительство Германии закупало российский газ из соображений выгоды для немецкой промышленности, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью редакционному объединению RND.
«Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», – цитирует канал «360» Меркель.
По ее словам, контакты с Россией обуславливались попыткой налаживания международных связей, именно поэтому она поддержала проект по созданию трубопровода «Северный поток – 2». Однако согласие на его реализацию бывший канцлер дала только после заключения Минских соглашений.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Между тем, федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что поступление газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию сократилось, но недостающие объемы компенсируются из других источников, «энергобезопасность обеспечена.
В это же время Европа начала использовать закупленный на зиму газ.
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Поставки газа по «Турецкому потоку» решено приостановить
С 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании, сообщил Газпром.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Приостановку потока согласовали со всеми сторона заранее.
Напомним, «Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
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В Совфеде перечислили нарушенные Литвой международные соглашения
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Литва является флагманом разрушения международного права, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область.
Косачев, оценивая «начинающуюся блокаду Калининградской области со стороны Литвы», отметил в Telegram, что Литва «нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов», которые затрагивают как ее обязательства, так и обязательства ЕС.
Он напомнил, что в рамках не денонсированного пока Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС от 24 июня 1994 года стороны обязались «обеспечивать свободный транзит через свою территорию товаров». Кроме того, «свобода транзита – один из краеугольных принципов» ВТО. Косачев указал, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года «устанавливает свободу транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита». Также свобода транзита «закреплена во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам», заявил он.
По словам Косачева, «такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды». «Аналогично – воздушное пространство», – добавил он.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. Под запретом транзита через Литву окажется до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, металлы и другие важные товары.
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Принятие Украины в Евросоюз назвали самоубийством ЕС
Принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС, пишут СМИ.
Обозреватель Strategic culture Мартин Джей опубликовал статью «План вступления Украины – это пилюля самоубийства для отчаявшегося ЕС». По мнению британского журналиста, Украине потребуются десятилетия для вступления в ЕС. Джей считает жестом отчаяния продвигаемую президентом Франции Эммануэлем Макроном идею принятия Украины, передает РИА «Новости».
«В 2028 году Макрону с большой вероятностью предстоит управлять ЕС», – заявил Джей, отметив, что к тому моменту освободятся должности глав Еврокомиссии и Европейского совета министров, а Макрон – один из очевидных кандидатов. Как считает обозреватель, Макрон мечтает, «чтобы до этого Франция играла ведущую роль» в ЕС, он хочет управлять европейской «внешней политикой».
Макрон стремится сделать ЕС более весомым, но у Евросоюза нет опыта в такой роли, а попытки изобразить сверхдержаву Джей считает рискованными. Учитывая кризисы с выходом Великобритании и коронавирусом, Джей сомневается, что ЕС нужна своя армия, операциями которой будет управлять Макрон.
«Конечно, это было бы абсолютным безумием и могло бы привести к мировой войне, если бы одна из этих операций имела неприятные последствия», – говорится в статье. Джей заявил, что единая европейская армия стала бы грозной военной силой, ее деятельность была бы более эффективной, чем сейчас, когда в условиях украинского кризиса страны просто отправляют Киеву оружие. Макрон мыслит масштабно, но именно идея о подчиняющейся ему мощной армии должна не давать европейцам спать по ночам, подчеркнул журналист.
«Оставили бы вы своего четырехлетнего ребенка одного дома с литровой канистрой бензина и коробкой спичек и ждали бы после этого, что ваш дом все еще цел? Вкратце, это то, о чем на самом деле говорит голосование за вступление Украины», – заявил Джей.
Напомним, решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».
Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия по видеосвязи медцентров в регионах России заявил о необходимости продумать, каким образом можно модернизировать систему оплаты труда медицинских работников.
«Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», – передает ТАСС слова президента.
Во время трансляции церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Половинный Свердловской области Путин пообщался с его сотрудницей Валентиной Синичкиной.
У нее президент поинтересовался размером заработной платы. Она сообщила, что получает около 30 тыс. рублей в месяц. Путин назвал доход скоромным.
Также президент России порекомендовал глава Минздрава России Михаилу Мурашко почаще бывать в трудовых коллективах, пообещав поговорить с ним на этот счет.
«Но я бы попросил вас почаще бывать в трудовых коллективах не только в медицинских, но и в других. Поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что сейчас происходит у нас в реальном секторе экономики. А Ярославль и Ярославская область один из крупнейших регионов, важнейших регионов в этом смысле. Но и потом встретимся с вами ещё, поговорим на этот счет», – сказал Путин.
Ранее президент, обращаясь к военным медикам, отметил, что они показывают свои лучшие качества, спасая жизни людей в Донбассе.
Данию предупредили о «кризисе газоснабжения»
Дания может попасть в настоящий кризис газоснабжения, сообщают местные СМИ.
DR пишет, что жителям страны не следует «заблуждаться» относительно сложившейся ситуации. Издание предупреждает, что в Дании «очень серьезная ситуация». Как заявил отраслевой директор Конфедерации датской промышленности Троэльс Ранис, цены на газ растут, его производство становится «намного дороже для датских компаний, а в итоге товары становятся дороже – в том числе и для датчан».
Указывается, что «незащищенных потребителей» (в их число в 2022–2023 годах входят более 50 компаний) могут полностью или частично отключить от газоснабжения, что приведет к закрытию предприятий и росту цен на продукты питания, передает РИА «Новости».
Напомним, газпром подтвердил полную остановку поставок газа датской энергокомпании Оrsted в связи с неоплатой в рублях. В поставках газа Дания рассчитывает на Норвегию и СПГ. Тем временем Европа начала использовать газ, закупленный на зиму.
Алиханов: Калининградская область была готова к гадостям от соседей
Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов.
«В случае если эти незаконные ограничения на перевозку товаров из Калининградской области не будут сняты нашими европейскими соседями, то будем предлагать федеральным властям принять соответствующие ответные меры», – заявил Алиханов в видеообращении в Telegram-канале.
«Мы будем добиваться отмены разъяснений, которые Еврокомиссия дала в отношении своих санкций, это грубейшее нарушение всех обязательств без предупреждения», – сказал он.
По его словам, власти региона заранее готовились к односторонним решениям Литвы, на линию Усть-Луга – Балтийск вывели дополнительный паром и сухогруз. При этом области нужны еще семь судов до конца года, однако Алиханов заверил, что паромный комплекс справится с дополнительной нагрузкой. Кроме того, ведется работа с МИД и посольством в Вильнюсе, обсуждаются ответные меры, в том числе против транспортного комплекса Прибалтики.
Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы, и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
Eni заявила о способности Италии «пережить зиму» без поставок газа из России
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Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.
По словам Дескальци, сейчас итальянцы «не были бы готовы» к сокращению поставок, но к осени-зиме «подготовились бы». Как заявил Дескальци, требуется «завершить все соглашения, которые заключили за последние четыре-пять месяцев», и «форсировать поступление газа из других стран», передает ТАСС со ссылкой на Adnkronos.
Дескальци сказал, что, «вероятно, будут введены состояние повышенной готовности и некоторые ограничения, но в любом случае есть диверсификация, которая поможет пережить зиму». Сейчас «не хватает примерно 30 млн кубометров российского газа в день, но Италия сейчас может предложить около 200 млн». По его словам, «предложение превышает спрос», который составляет 150–160 млн кубометров.
Как заявил Дескальци, нужно создать запасы в хранилищах – сейчас те заполнены на 54%, а к октябрю требуется «иметь не менее 70–80% запасов, чтобы справиться с пиковыми нагрузками, которые в холодную зиму могут достигать 400 млн кубометров в день».
Напомним, Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Bloomberg сообщало, что Европа уже начала использовать закупленный на зиму газ.
Меркель усомнилась, что Россия использовала газ как оружие
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью редакционному объединению RND выразила сомнение относительно того, что Россия использовала поставки газа как оружие.
Меркель спросили, почему она не прислушалась к тем, кто предупреждал, что Россия якобы собирается использовать газ как оружие.
«Мы позаботились, чтобы газ по-прежнему поставлялся через Украину, и обеспечили, чтобы Украина продолжала получать комиссию за поставки российского газа на Запад», – приводит ТАСС ответ Меркель. Она напомнила, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, а по «Северному потоку – 2» к этому моменту «еще не поступило ни одного кубометра газа». «В этом смысле газ не был оружием», – пояснила она.
Ранее Меркель объяснила покупку Германией российского газа выгодой для немецкой промышленности. По ее словам, контакты с Россией обуславливались попыткой налаживания международных связей, именно поэтому она поддержала проект по созданию трубопровода «Северный поток – 2». Однако согласие на его реализацию бывший канцлер дала только после заключения Минских соглашений.
СМИ: Решение ЕК поддержать получение статуса кандидата Украиной чревато последствиями для союза
После решения Еврокомиссии поддержать Украину в получении статуса кандидата на вступление в ЕС в Европе заговорили о последствиях для самого союза, пишет Politico.
«Относительно большое население Украины – более 40 миллионов человек – может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС. Украина, как государство-член, будет иметь большой вес в политике, проводимой путем голосования квалифицированным большинством, в котором играет роль население, и Украина также будет иметь право на значительную делегацию в Европейском парламенте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Авторами статьи выступили Дэвид М. Херзенхорн и Эндрю Грей, которые высказали опасение по поводу того, что если Украина действительно станет членом Евросоюза, то Киев получит хорошие позиции в ЕС.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Путин поблагодарил военных медиков за спасение участников СВО
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Президент Владимир Путин, обращаясь к военным медикам, отметил, что они показывают свои лучшие качества, спасая жизни людей в Донбассе.
«Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», – обратился Путин к медикам, передает ТАСС.
Глава страны в субботу по видеосвязи принимал участие в открытии 19 медицинских объектов в России. Обращение началось со слов благодарности врачам и всему медицинскому персоналу.
«Лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий», – сказал Путин.
В Белгороде появился инфекционный центр, в Улан-Удэ и Волгограде онкологические диспансеры, а Петербурге отделение поликлиник. Также в Новосибирске построили детскую больницу, а в Оренбурге инфекционный госпиталь.
Кроме того, планируется открыть центр травматологии в Чебоксарах, поликлинику в Чебоксарах и другие объекты.
Ранее советник президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что направлены материалы в ООН, Совет Европы и другие международные организации и представительства в связи с массированным обстрелом жилого сектора городов ДНР. В том числе пострадала больница.
Путин призвал повышать качество и доступность медпомощи
Необходимо повысить качество и доступность медицинской помощи в стране, реализовать планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия медцентров в регионах, в которой он принял участие по видеосвязи.
«Эффективная современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа России, поэтому мы постоянно наращиваем потенциал медицинских учреждений, поддерживаем наших ученых, лучшие научно-практические центры, промышленность в создании передовых технологий диагностики и лечения, современной медицинской техники и оборудования», – цитирует ТАСС главу государства.
«Наша задача – повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь ощутимые изменения к лучшему, позитивную динамику», – подчеркнул Путин.
Он отметил, что российские власти продолжают в полной мере выполнять планы, связанные с развитием здравоохранения, в том числе со строительством и ремонтом больниц, даже несмотря на сегодняшние сложности.
«Несмотря на текущие сложности, в полном объеме реализуем планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечим закупку санитарного транспорта и передвижных медицинских комплексов, чтобы врач, фельдшер, медсестра трудились в современных условиях и могли оказать людям всю необходимую помощь», – сказал глава государства.
Путин обратил внимание, что часть этой большой, масштабной работы – строительство и оснащение новых медицинских учреждений. «Медицинскую помощь здесь будут получать десятки тысяч граждан. Особо отмечу, что существенно возрастут возможности для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи», – подчеркнул президент, говоря об открывающихся в субботу центрах.
Президент Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых медицинских центров в ряде российских регионов.
Всего планируется открыть 19 медицинских учреждений. В частности, будет запущен инфекционный центр в Белгороде, который максимально сможет вместить до 330 пациентов. В Волгограде и Улан-Уде президенту представят обновленные клинические онкодиспансеры. В Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ярославле в этот день открываются дополнительные поликлиники: часть из них прошла капитальный ремонт, а часть построена с нуля. В Оренбурге тоже появится инфекционный госпиталь, который сможет оказывать помощь детям и взрослым с инфекционными заболеваниями, включая особо опасные.
В Чебоксарском федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования открывается новый корпус медицинской реабилитации, включающий в том числе стационар и операционный блок.
Дополнительные медучреждения начинают работу и на сельских территориях. Так, в Свердловской области в строй вводят шесть новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП): в четырех поселках и двух деревнях, где проживают менее 1 тыс. человек. Еще пять ФАПов открываются в Челябинской области.
Путин поздравил медиков с наступающим днем медработника
Российский лидер Владимир Путин поздравил всех медиков с наступающим днем медицинского работника.
«Поздравляю вас, всех ваших коллег, сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы с наступающим праздником - днем медицинского работника», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Путин выразил благодарность всему медицинскому сообществу России «за доблестный самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений наших врачей, фельдшеров, сестер милосердия». «За то, что вы с огромным внутренним достоинством исполняете свою миссию», – добавил он.
Ранее президент обратился к военным медикам, отметив, что они показывают свои лучшие качества, спасая жизни людей в Донбассе.
В США санкции против России назвали «выстрелом себе в ногу»
Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, в итоге оказались «выстрелом себе же в ногу», заявил в эфире Fox News президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер.
Как отметил ученый, санкции редко приводят к тому, что государства, на которые они направлены, «меняют свое поведение». «Но вы не можете заставить глав государств отказаться от того, что они считают крайне значимым для их жизненно важных национальных интересов. В случае с Россией это ситуация на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Ругера, ситуация, когда в условиях санкционного давления России увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов, является очередным случаем «непреднамеренных последствий», которые стали результатом «некорректных действий».
«Нам же рассказывали обо всех этих яхтах, которые мы арестовали, а затем нам пришлось платить за их содержание. И это лишь небольшой пример. Однако мы видим это и в случае с ценами на нефть, и в случае с ценами на продукты питания. А затем на наших глазах Соединенные Штаты заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи», – заметил он.
Ситуация с санкциями, заявил Ругер, выглядела «крайне предсказуемо», так как ученые изучали данный вопрос в течение десятилетий и выяснили, что политика такого давления зачастую «не особо помогает».
«Повторюсь: все очень предсказуемо. И типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, – это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу», – заключил ученый.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
По словам российского президента, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
Путин заявил о росте расходов на здравоохранение в России
Президент России Владимир Путин пообещал, что объем средств, потраченных на медицину в стране, будет увеличиваться и в дальнейшем.
По его словам, развитие системы здравоохранение является одним из ключевых, фундаментальных направлений деятельности для российских властей, передает ТАСС.
«За последние годы мы постоянно увеличиваем объем финансирования на эти цели. И он будет увеличиваться в ближайшее время, в ближайшие годы», – заверил глава страны в ходе открытия медицинских центров в субботу.
Также он отметил, что власти страны должны больше внимания уделять производству медицинской техники внутри страны.
«Надо отдать должное системе оборонно-промышленного комплекса: там стоит вопрос, связанный с конверсией производства, перехода на производство гражданской техники», – указал Путин.
Ранее президент заявил о необходимости продумать, каким образом можно модернизировать систему оплаты труда медицинских работников.
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