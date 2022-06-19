Казахстан предложил запретить ядерное оружие

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что ситуация на территории Украины заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия.

«Как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13 тыс. 400 ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны. Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», – отметил Тлеуберди в статье «Договор о запрещении ядерного оружия – новая реальность в процессе ядерного разоружения», опубликованной в воскресенье в казахстанской газете «Литер», передает ТАСС.

Глава МИД республики напомнил, что 21–23 июня 2022 года в Вене состоится историческое событие в сфере ядерного разоружения – первая встреча государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

«Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия», – пояснил Тлеуберди.

По его словам, Казахстан осознает, что на пути к достижению этой благородной, но амбициозной цели стоит множество политических и технических препятствий. «Считаем необходимым приступить к практической работе в этом направлении», – подчеркнул глава МИД.

Напомним, выступая на Мюнхенской конференции в феврале, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. Он заявлял, что Будапештский меморандум для Украины «уже сгорел».

В конце мая появились подтверждения ядерным амбициям Киева: на украинской Запорожской АЭС, перешедшей под контроль России, были обнаружены тысячи тонн обогащенного урана и плутония.

Между тем, после начала российской спецоперации на Западе звучали призывы передать Украине ядерное оружие.

Президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркнул, что такое оружие у нашей страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.