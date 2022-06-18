Алиханов: Калининградская область была готова к гадостям от соседей

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 20:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол ЛНР сообщил о мощном взрыве в районе Северодонецка
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Алиханов: Калининградская область была готова к гадостям от соседей
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Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов.
«В случае если эти незаконные ограничения на перевозку товаров из Калининградской области не будут сняты нашими европейскими соседями, то будем предлагать федеральным властям принять соответствующие ответные меры», – заявил Алиханов в видеообращении в Telegram-канале.
«Мы будем добиваться отмены разъяснений, которые Еврокомиссия дала в отношении своих санкций, это грубейшее нарушение всех обязательств без предупреждения», – сказал он.
По его словам, власти региона заранее готовились к односторонним решениям Литвы, на линию Усть-Луга – Балтийск вывели дополнительный паром и сухогруз. При этом области нужны еще семь судов до конца года, однако Алиханов заверил, что паромный комплекс справится с дополнительной нагрузкой. Кроме того, ведется работа с МИД и посольством в Вильнюсе, обсуждаются ответные меры, в том числе против транспортного комплекса Прибалтики.
Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы, и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
Раскрыты тайные требования европейских лидеров к Зеленскому
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Во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, пишет немецкая газета Die Welt.
Как отмечает издание, находясь в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. «Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Экономический ущерб, понесенный этими европейскими странами из-за последствий кризиса, становится все сильнее, и его все труднее компенсировать. «Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня», – напоминает Die Welt.
Кроме того, западноевропейские лидеры приехали в Киев и со своими личными повестками дня, предполагает издание. Так, Макрон, за последние недели превратившийся в «прагматика», которого с учетом экономических последствий кризиса больше беспокоило его окончание, чем целостность Украины, хотел «прояснить свою позицию».
При этом премьер-министр Италии Драги своим участием во встрече стремился продемонстрировать статус Рима как одного из главных действующих лиц Евросоюза. «Но, как и для Макрона, для Драги также важно, чтобы кризис закончился как можно скорее. Ситуация в Италии становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена стабильность страны», – резюмирует газета.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг в Киев. Вместе с ними в украинской столице находится президент Румынии Клаус Йоханнис.
Вместе с тем в преддверии визита Макрон заявил, что главе украинского государства придется вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Россия «была, есть и будет частью Европы». Кроме того, Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прибытии в Киев «десанта» лидеров ведущих стран Запада.
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Эксперт указал на последствия отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины
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«Москва дает четкий сигнал: раз Siemens создал эту проблему, то ему и решать ее. Компания просто не учла канадские санкции против России», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», а американская компания Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России.
«Газпром пытается стимулировать западные страны, чтобы они сами согласовали определенные исключения из-под санкционного режима для турбин Siemens в канадском законодательстве», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
По слова собеседника, канадская компания понимает, что не учла некоторые санкционные факты. «Так, Оттава ввела санкции против России и теперь поставлять оборудование для энергопроектов Москве запрещено. Именно поэтому Канада не возвращает эти турбины немцам, понимая, что в итоге они отправятся в Россию», – пояснил он.
Эксперт предположил, что в данной ситуации Москва придерживается позиции, согласно которой проблему должен решать именно Siemens. «У России подобных турбин очень много – они используются и на газопроводах, и просто на электростанциях. И если не решить этот вопрос, то в дальнейшем по цепочке будут останавливаться все объекты в России из-за невозможности проведения регламентных работ. А это недопустимо», – рассуждает Юшков.
Нынешние действия Газпрома также обусловлены тем, что «по долгосрочным контрактам российский газ стоит довольно дорого, поскольку рассчитывается на основе зимних цен на спотовом рынке».
«Поэтому Москва дает четкий сигнал: решайте сами свои вопросы с Канадой. Может, стоит надавить и на Украину, чтобы та принимала газ для транзита через Сохрановку, которая сейчас неподконтрольна Киеву», – подчеркнул собеседник.
Юшков также обратил внимание и на тот факт, что американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России. «Оборудование Baker Hughes установлено, например, на «Ямале». И с учетом того, что они не намерены продолжать обслуживание, регламентные работы просто не будут сделаны. Вполне возможно, что «Ямал-СПГ» будет сокращать выработку и срочно искать другое оборудование. Это же касается и проектов на Сахалине», – отмечает собеседник.
Эксперт также уверен, что «проблему надо решать максимально быстро, иначе цены на газ начнут расти». «Это усугубит дефицит. И тогда в летний период мы можем увидеть цену в 2 тыс. долларов за тысячу кубов. От этого пострадают Япония, Южная Корея и европейский рынок», – заключил Юшков.
Накануне стало известно о том, что американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, и проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ. Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
Кроме того, Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м в сутки, говорится в сообщении холдинга.
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку».
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Американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России
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Американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ.
Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
«Новатэк» заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: как говорят источники, компания уже полностью законтрактовала основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Вторая очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. Газпром традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какое-либо основное оборудование уже было отгружено.
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Европа начала использовать закупленный на зиму газ
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Газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России, сообщают информационные агентства.
Bloomberg указывает, что снизились поставки в Италию, Германию, Францию, Австрию и ряд других стран. Сокращение поставок совпало с временным закрытием после пожара крупного американского СПГ-завода Freeport LNG – как поясняет агентство, «в ближайшие месяцы через Атлантику будет поступать меньше топлива».
Аналитическая компания Wood Mackenzie заявила, что в худшем сценарии, при котором прекратится подача газа по «Северному потоку», Европа не сможет к началу сезона отопления в ноябре достичь уровня запасов газа, определенного ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финлянди, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Путин: Россия не против вступления Украины в ЕС
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Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«ЕС не является военной организацией, военно-политичическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу – дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день, добавил президент.
«Насколько это возможно и целесообразно для ЕС, пускай определят сами страны Евросоюза», – сказал глава.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
В Канаде заявили о переговорах с Германией по турбинам для «Северного потока»
Власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по оборудованию для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в североамериканской стране, передает Reuters со ссылкой на заявление неназванного представителя канадского министерства природных ресурсов.
«Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения», – приводит передает ТАСС со ссылкой на Reuters выдержки из документа, которого пока нет ни на сайте ведомства, ни в соцсетях.
Во вторник, 14 июня, Газпром сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.
15 июня Газпром заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе «Северный поток» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна снизиться еще на треть – до 67 млн куб. м в сутки.
Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что пути решения проблемы с поставками отремонтированных двигателей для «Северного потока» на сегодня нет, санкции Канады привели к задержке поставок. Проблема с двигателями для «Северного потока» возникла из-за того, что компания Siemens проводит ремонт двигателей только на заводе в Канаде, отметил Миллер. Санкционная запутанность привела к задержке поставки двигателей, потому что только Канада ввела санкции против Газпрома, теперь Siemens не может забрать отремонтированные для Газпрома двигатели, пояснил он.
В Кремле также подчеркивали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Между тем, цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Forbes: Западу надоело поддерживать Украину
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Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца, пишет в своей статье колумнист Forbes Джена Барнс.
Автор подчеркнула, в первые дни эскалации кризиса люди «стремились поддержать» Украину, однако теперь они интересуются другими событиями в мире, передает РИА «Новости».
Так, по статистике организации «Врачи без границ», количество индивидуальных пожертвований в пользу Украины в мае снизилось до 21 тыс. по сравнению с 70 тыс. в предыдущие периоды. Благотворительная организация из Южной Калифорнии Direct Relief в марте собрала более 80 тыс. индивидуальных пожертвований для Украины от предприятий и частных лиц, однако с апреля их количество сократилось на 90%. Помимо этого, о сокращении взносов, предназначенных для Украины, также сообщил Международный Красный Крест, добавила Барнс.
Колумнист напомнила, что куратор Украинского национального музея в Чикаго Мария Климчак ранее заявляла, что число посетителей резко возросло в первый месяц российской спецоперации, но с тех пор посещаемость упала на 40%. По ее словам, в первые дни эскалации кризиса люди активно раскупали сувениры с украинскими флагами, при этом сейчас на прилавках их полно.
«Климчак беспокоится, что поддержка страны, в которой она родилась, улетучивается», –резюмировала Барнс.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Литва уведомила о прекращении транзита в Калининград санкционных товаров
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров с завтрашнего дня, попавших под санкции ЕС, заявил губернатор области Антон Алиханов.
По его словам, под запрет транзита через Литву попадет до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы и металлы, передает РИА «Новости».
Он также указал, что решение Литвы потребует срочной постановки на линию Усть-Луга-Балтийск новых судов.
«Калининградские власти считают решение Литвы о запрете транзита экономическим удушением региона и будут добиваться пересмотра», – заявил Алиханов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие шаги были сделаны для усиления транспортной и энергетической безопасности региона.
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Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России
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Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в нынешней ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – приводит его слова ТАСС.
При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», – сказал Греф.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Министр Решетников призвал «купить время» для перестройки экономики России
России нужно «купить время» для перестройки экономики, ее структура будет зависеть от принимаемых сейчас решений, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на сессии ПМЭФ-2022.
Он сравнил нынешнюю ситуацию в экономике с периодом, когда власти принимали меры против пандемии. «Ту практику, которую мы в COVID наработали: методы, подходы к принятию решений, ту скорость и готовность идти на серьезные шаги – мы действительно все это использовали и в этой ситуации», – цитирует РИА «Новости» Решетникова.
«Если в COVID была задача переждать и так или иначе мы понимали, что да, мир будет другим после COVID, но в общем и целом он будет похожим, то сейчас мы понимаем, что степень похожести – в общем, она совсем другая будет. И наша задача – также купить время, но это время нужно, чтобы произошла структурная перестройка», – сказал министр.
Он отметил, что для России сейчас изменились как внешние, так и внутренние условия. «Глубина этих изменений другая, и решения, которые принимаются, по масштабам – те же отсрочки по соцвзносам, возмещение НДС, масштаб наших кредитных программ, готовность государств участвовать, в том числе в рисках кредитования – все это имеет принципиально другой формат», – подчеркнул глава Минэкономразвития.
Решетников указал, что какие будут модели будущего и какая будет структура будущего, зависит от тех решений, которые сейчас принимаются.
Министр также сообщил, что Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.
«Вы сказали, что мы соревнуемся в катастрофичности прогнозов, скорее нет, наверное. Последний месяц наоборот пошла волна улучшения оценок, улучшения прогнозов. Центральный банк недавно уточнил свой прогноз в лучшую сторону. Мы тоже готовимся уточнить прогноз в лучшую сторону», – заявил Решетников.
Ранее Решетников заявил, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.
На минувшей неделе Банк России улучшил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 14–17%.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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Глава ЦБ высказалась за отмену валютных ограничений в России
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У Центробанка нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро, валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2022.
«По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и – мое мнение – большинство из них должны быть сняты», – цитирует «Коммерсант» Набиуллину.
По ее словам, регулятору нужно работать над восстановлением доверия частных инвесторов к фондовому рынку. «Мы много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок, сейчас у них разочарование, и это вызов для нас»,– подчеркнула она.
Набиуллина ответила отрицательно на вопрос о том, может ли быть запрещен оборот в России долларов и евро. Председатель ЦБ России также отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут, передает ТАСС.
Также она заявила, что устойчивость финансовой системы является безусловной ценностью.
«Устойчивость финансовой системы – это безусловная ценность. Это то, что не должно меняться. Устойчивость финансовой системы – это очень важно, и мы будет за этим следить безусловно», – подчеркнула Набиуллина.
Также она отметила, что сейчас перед финансовой системой страны стоит достаточно срочная задача по созданию новой системы международных расчетов, основанной на партнерстве.
«О том, что должно меняться, и то, какие задачи перед финансовой системой стоят. Первое, и достаточно срочное, – это создание всей системы международных расчетов», – заявила глава ЦБ, уточнив, что новая система международных расчетов должна быть основана на партнерствах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.
Центробанк с 20 мая разрешил банкам без ограничений продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Регулятор пояснил, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков, начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.
Ранее Набиуллина опровергла принудительную конвертацию валютных счетов.
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Депутат: Легальный «майнинг по-русски» принесет в бюджет миллиарды
Российские майнеры, оказавшись вне правового поля, незаконно подключатся к сетям и воруют электричество. Необходимо легализовать майнинг в России, который принесет в бюджет миллиарды рублей, заявил депутат Госдумы Антон Ткачев на Петербургском экономическом форуме.
По его словам, по российским городам ездят фуры с дата-центрами, подъезжают ночью к сетям, получают электроэнергию, майнят на постоянной основе, подзаряжает генераторы, а потом поскорее переезжают в другой район или область, пока их не поймали, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ткачев считает, что «работу» майнеров можно и нужно легализовать. Он также указал, что в России огромный профицит энергоресурсов, предприятия и население потребляет только 30% генерируемой в нашей стране электроэнергии.
«Если, например, легализовать и ввести налог на майнинг в Красноярском крае, по самым скромным подсчетам бюджет региона пополнится на 30 млрд рублей. Никому ненужный профицит электроэнергии монетизируется в деньги на дороги, образование, здравоохранение и модернизацию электросетей», – отметил депутат.
Он также напомнил, что весной депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект «О майнинге в Российской Федерации».
«Самое главное для нас сейчас – не зарегулировать этот бизнес, а в идеале дать майнерам годовую амнистию, чтобы они постепенно выходили из тени. Думаю, уже в этом году мы совершенно точно узнаем, что такое легальный майнинг по-русски», – подытожил Ткачев.
Ранее в Минэнерго поддержали легализацию майнинга в России.
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Франция, Италия и Германия поддержали статус кандидата на вступление в ЕС для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с коллегами из Италии, Румынии и Германии поддержали скорейшее присвоение Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщил политик на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал в записи телеканал BFM.
«Мы все вчетвером поддерживаем немедленное присвоение статуса кандидата», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал. Переговоры были проведены с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии», – добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что прибывшие в Киев западные лидеры используют эту возможность, чтобы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к реальному взгляду на положение дел.
Гражданская авиация получит более тысячи отечественных самолетов к 2030 году
Российская гражданская авиация получит более 1 тыс. отечественных самолетов до 2030 года, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации – при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо», – заявил Мантуров в интервью ТАСС.
По его словам, планируется произвести 142 самолета SSJ New, на которых будет больше российских комплектующих, 270 МС-21, 70 Ил-114-300 и 70 Ту-214, а также 12 Ил-96-300.
Также к этому сроку планируется поставить свыше 760 вертолетов.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет.
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Миллер назвал Россию поставщиком энергостабильности для своих друзей
Россия является поставщиком энергетической стабильности для дружественных стран, заявил глава Газпрома Алексей Миллер в ходе выступления на ПМЭФ-2022.
«Россия – это энергетическая стабильность, а также Россия – поставщик энергетической стабильности для друзей России», – передает его слова ТАСС.
По словам Миллера, в мире потребление газа за пять месяцев 2022 года уменьшилась на 25 млрд кубометров, из которых 24 млрд куб. м снижения пришлись на страны ЕС. А планы ЕС по росту производства биометана на 17 млрд куб. м потребуют 60 лет, поскольку действующие заводы по производству биометана в Европе производят лишь 3 млрд куб. м в год.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейские страны в 2021 году заплатили за использование энергоресурсов 350-400 млрд евро, в этом же году из-за своих решений за счет роста цен она переплатит еще 400 млрд евро.
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