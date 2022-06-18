Робот Дуняша вошла в число самых упоминаемых персон ПМЭФ

Робот-андроид Дуняша оказалась в топ пять персон, которых чаще всего упоминали средства массовой информации на Петербургском международном экономическом форуме.

По данным агентства Brand Analytics, промобот обошла по популярности даже музыканта Филиппа Киркорова, который посетил форум в день открытия, сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Напомним, гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречает человекоподобный робот компании «Промобот» Дуняша, которая приветствует посетителей, продает мороженое и рассказывает необычные факты.

Робот делает посетителям комплименты и предлагает мороженое и кофе, а также рассказывает гостям факты о Санкт-Петербурге.