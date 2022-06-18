Джонсон признал усталость от Украины в мире

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 13:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Подвоз питьевой воды в Донецке приостановили из-за обстрелов ВСУ
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Джонсон признал усталость от Украины в мире
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Великобритания продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон по возвращении из Киева.
«Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в критические моменты. Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость от Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке», – передает ТАСС слова Джонсона.
По его словам, российская армия продвигается вперед дюйм за дюймом. Партнерам Киева необходимо демонстрировать, что Украина может победить и победит, заявил политик.
Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, заявил о планах расширить подготовку украинских войск. Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства Борис Джонсон поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере.
Захарова заявила, что Украины в прежних границах «больше нет и не будет»
Украины в ее прежних границах «больше нет и не будет», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила: «Той Украины, которую вы и мы знали в тех ее границах, которые были раньше, больше нет и не будет». По ее словам, «это очевидно», передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.
Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».
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Зеленский заявил о введении на Украине визового режима для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство в пятницу одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
«Украина вводит визовый режим для граждан РФ <...>. Сегодня кабмин должен принять это важное решение», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России.
Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
А 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
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Путин: Все задачи спецоперации будут решены
Задачи спецоперации будут решены, и залогом тому – мужество и героизм наших воинов, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.
«Спецоперация России на Украине – это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность», – заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Российские воины отстаивают право на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации», – подчеркнул он.
Напомним, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал спасение людей Донбасса от «киевской военщины» главной целью СВО.
Лукашенко пообещал реакцию на желание Польши заполучить Западную Украину
Польша имеет виды на Западную Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что на это придется реагировать.
«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко заявил, что Варшава захотела заполучить территории, поскольку за ее спиной стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы.
«Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были», – отметил президент Белоруссии.
Между тем Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации.
«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее», – сказал он.
«А вот они (Запад – прим. ВЗГЛЯД) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт – линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами», – отметил глава Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД ранее описывала пять сценариев территориального будущего Украины.
Путин: Россия не против вступления Украины в ЕС
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Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«ЕС не является военной организацией, военно-политичическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу – дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день, добавил президент.
«Насколько это возможно и целесообразно для ЕС, пускай определят сами страны Евросоюза», – сказал глава.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Обвиняемому в изнасиловании и пытках офицеру ВСУ устроили очную ставку с потерпевшей
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В России завершено расследование уголовного дела против замполита ВСУ Сергея Батынского, который обвиняется в убийстве мужчины, изнасиловании его жены и пытках еще двух пленных, сообщил источник в правоохранительных органах.
Батынскому «предъявлено обвинение в новой редакции с уточнением содеянного и с уточнением новых обстоятельств совершенного преступления». Источник ТАСС сообщил, что состоялась «очная ставка с потерпевшей». Дело передадут «в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения».
Дело расследовано по факту обстрела мирных жителей, насильственных действий сексуального характера, изнасилования, ограничения свободы, издевательства над мирными жителями, угрозы убийством и убийства. Потерпевшая на очной ставке детально рассказала о преступлениях Батынского, который в полном объеме подтвердил ее показания. Адвокат украинского военного Игорь Вагин сообщил, что тот признает вину в полном объеме и раскаивается.
Напомним, по данным следствия, в начале апреля в Мариуполе военные 36 БМП задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блок-поста на велосипеде и представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, «угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», а затем застрелил мужчину. Негативное отношение к потерпевшим Батынский мотивировал тем, что задержанные подозревались в сепаратизме.
По словам пленных, офицер злоупотреблял наркотиками, а после произошедшего его избили сослуживцы, которые даже предлагали его убить.
Политолог: Визовый режим создаст сложности уехавшим на Украину россиянам
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«Введение визового режима скажется лишь на тех россиянах, которые подались на Украину или уехали в третьи страны, и ради пиара приезжают в Киев», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов, комментируя решение украинского президента Владимира Зеленского ввести визовый режим для россиян.
«Вопрос введения визового режима для россиян обсуждался на Украине давно. Его впервые подняли еще во времена правления Виктора Ющенко. И, положа руку на сердце, давайте признаем: этот режим между Москвой и Киевом де-факто действует уже несколько лет», – сказал политолог Владимир Корнилов.
По словам собеседника, «условный отсчет надо вести с момента, когда Украина ввела электронное декларирование въезда граждан РФ, особенно для мужчин». «Поэтому текущее решение Зеленского принципиально вряд ли изменит ситуацию коренным образом», – подчеркнул он.
«Единственное, кому это создаст реальные сложности, так это тем россиянам, которые уже подались на Украину. Им теперь будет непросто там находиться, поскольку потребуется экстренно оформлять эти визы, либо покидать Украину. Сложно придется и тем, кто сейчас уехал в Израиль, Италию или еще какую-то европейскую страну и отсиживается там, планируя посещать Киев для собственного пиара», – рассуждает эксперт.
Корнилов также отметил, что «за счет небольшого пассажиропотока между государствами, это решение не затронет большое количество людей». «Я надеюсь, что со сменой власти на Украине между нашими странами восстановятся дружеские партнерские отношения, а все эти решения будут отменены новым нормальным правительством», – заключил Корнилов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство в пятницу одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля. «Украина вводит визовый режим для граждан РФ <...>. Сегодня кабмин должен принять это важное решение», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
При этом Москва не получила уведомление о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран. А 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
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Зеленский случайно признал ВСУ «темной стороной»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на VivaTech в Париже в виде голограммы и в футболке, на которой был призыв, отсылающий к фильму «Звездные войны»: «Переходи на темную сторону». Российский военкор Александр Коц отметил, что Зеленский совершил «каминг-аут дня».
«Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект «Звездных войн», который мы применим на практике. Мы также победим империю», – заявил Зеленский, слова которого приводит «Царьград».
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что всего одной надписью на футболке Зеленский случайно разоблачил «воинов света», как любят называть себя украинские военные.
«Ну и кто здесь «воины света, воины добра»?» – задался вопросами Коц.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В ЛНР рассказали о попытке ВСУ вывезти «кого-то ценного» с завода «Азот»
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Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал о неудачной попытке ВСУ вывезти вертолетами кого-то «слишком ценного» из зоны недалеко от северодонецкого химкомбината «Азот».
По словам Мирошника, в пятницу, 17 июня, украинские военные пытались эвакуировать кого-то «слишком ценного». «Пытались пробиться два вертолета, но были сбиты на подлете. Работа российских ВКС в ближайшее время может существенно ухудшить потенциал группировки, оставшейся практически без снабжения», – приводит слова дипломата «Царьград».
«Ситуация постепенно меняется вокруг всего «треугольника». Северск, с которым у находящихся в Лисичанске формирований до последнего времени была какая-то коммуникация, постепенно переходит в оперативное окружение. Таким образом, уже в ближайшие сутки в Лисичанске может быть заперта достаточно крупная группировка украинских вооруженных формирований», – сообщил он в своем Telegram-канале.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Кулеба пожаловался Западу на российскую артиллерию
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих жалобах западным партнерам заявил, что Россия «в самых важных частях линии фронта» превосходит Украину в артиллерии в 15 раз.
«Российская артиллерия превосходит наше оружие в соотношении 1 к 15 на наиболее важных участках линии фронта, поэтому нескольких американских ракетных систем будет недостаточно, чтобы мы одержали верх», – написал Кулеба в статье для американского журнала Foreign Affairs, передает РИА «Новости».
Также, по словам Кулебы, помощь Украине должны были оказать «намного раньше», ее все еще «слишком мало», а Киеву нужно тяжелое вооружение из «различных источников».
Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
Ранее стало известно, что договоренности о запрете на поставки Киеву определенных видов оружия подтверждены официально. Так, Украина не получит штурмовые самолеты и танки.
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В офисе Зеленского заявили о планах вернуть Крым военным путем
Киев изменил подход к возвращению Крыма после 24 февраля, теперь планируется, что на полуостров первыми зайдут силовики, заявила представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева.
«Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что в любом случае мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши Вооруженные силы Украины», – передает ее слова ФАН.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
Украина пожаловалась на предложения «прекратить сопротивление»
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Политики ряда арабских государств, стран Африки и Азии «вежливо попросили» Украину «просто прекратить сопротивление» российским силам, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, «нереалистично предлагать то, что Украина пожертвует своими людьми, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир». Он заявил, что «последние призывы к компромиссу являются лишь побочным эффектом растущей усталости», передает ТАСС со ссылкой на Foreign Affairs.
Он рассказал, что в беседах с ним «политики в странах Африки, Азии, арабских государствах» начинали «разговоры с подтверждения поддержки перед тем, как сделать крутой поворот, вежливо попросив» Киев «просто прекратить сопротивление». Как заявил министр, «это немыслимое предложение». По его словам, страны желают разблокировать экспорт зерна, «пожертвовав независимостью Украины».
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече президента страны Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и загипсованной ногой. Он в своих жалобах западным партнерам заявил, что Россия «в самых важных частях линии фронта» превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. СМИ заявили, что во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.
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Forbes: Западу надоело поддерживать Украину
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Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца, пишет в своей статье колумнист Forbes Джена Барнс.
Автор подчеркнула, в первые дни эскалации кризиса люди «стремились поддержать» Украину, однако теперь они интересуются другими событиями в мире, передает РИА «Новости».
Так, по статистике организации «Врачи без границ», количество индивидуальных пожертвований в пользу Украины в мае снизилось до 21 тыс. по сравнению с 70 тыс. в предыдущие периоды. Благотворительная организация из Южной Калифорнии Direct Relief в марте собрала более 80 тыс. индивидуальных пожертвований для Украины от предприятий и частных лиц, однако с апреля их количество сократилось на 90%. Помимо этого, о сокращении взносов, предназначенных для Украины, также сообщил Международный Красный Крест, добавила Барнс.
Колумнист напомнила, что куратор Украинского национального музея в Чикаго Мария Климчак ранее заявляла, что число посетителей резко возросло в первый месяц российской спецоперации, но с тех пор посещаемость упала на 40%. По ее словам, в первые дни эскалации кризиса люди активно раскупали сувениры с украинскими флагами, при этом сейчас на прилавках их полно.
«Климчак беспокоится, что поддержка страны, в которой она родилась, улетучивается», –резюмировала Барнс.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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США побоялись доверить Украине беспилотники Gray Eagle
Продажа американских беспилотников MQ-1C Gray Eagle Украине приостановлена, сообщают информационные агентства.
Reuters поясняет, что возражения против сделки вызваны опасениями США, которые не исключают, что «радар и оборудование для наблюдения» на БПЛА «могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если попадут в руки России». Киев должен был получить четыре БПЛА стоимостью 10 млн долларов каждый. Сделку одобрил Белый дом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Reuters не указывает, когда Вашингтон примет окончательное решение, передает РИА «Новости».
В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Сделка может быть связана с испытаниями беспилотников в боевых условиях.
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Лондон оправдал визит Джонсона в Киев страхом перед российской разведкой
Визит британского премьера Бориса Джонсона на Украину был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны России лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Уоллес выступил в поддержку Джонсона в связи с критикой, которой тот подвергся из-за поездки на Украину вместо выступления на климатическом мероприятии в Англии, пишет «Европейская правда».
Кроме того, Уоллес заявил, что подобные «поездки организуют в полной секретности», ведь «Россия все еще обстреливает Украину ракетами». Он заявил, что «время таких визитов – это, как правило, прерогатива принимающей стороны», но Джонсон «хотел посетить Украину за десять дней до саммита НАТО».
По словам министра, Британия сейчас должна делать все возможное для поддержки Украины. По его версии, некоторые внутренние проблемы страны – например, рост цен на топливо и газ – частично связаны с российской спецоперацией на Украине.
Напомним, некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства Борис Джонсон поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере. Встреча в Донкастере была важна из-за раскола в партии.
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