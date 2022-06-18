При обстреле Донецка погибли двое сотрудников пожарной службы

Политолог: Визовый режим создаст сложности уехавшим на Украину россиянам

«Введение визового режима скажется лишь на тех россиянах, которые подались на Украину или уехали в третьи страны, и ради пиара приезжают в Киев», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов, комментируя решение украинского президента Владимира Зеленского ввести визовый режим для россиян.

«Вопрос введения визового режима для россиян обсуждался на Украине давно. Его впервые подняли еще во времена правления Виктора Ющенко. И, положа руку на сердце, давайте признаем: этот режим между Москвой и Киевом де-факто действует уже несколько лет», – сказал политолог Владимир Корнилов.

По словам собеседника, «условный отсчет надо вести с момента, когда Украина ввела электронное декларирование въезда граждан РФ, особенно для мужчин». «Поэтому текущее решение Зеленского принципиально вряд ли изменит ситуацию коренным образом», – подчеркнул он.

«Единственное, кому это создаст реальные сложности, так это тем россиянам, которые уже подались на Украину. Им теперь будет непросто там находиться, поскольку потребуется экстренно оформлять эти визы, либо покидать Украину. Сложно придется и тем, кто сейчас уехал в Израиль, Италию или еще какую-то европейскую страну и отсиживается там, планируя посещать Киев для собственного пиара», – рассуждает эксперт.

Корнилов также отметил, что «за счет небольшого пассажиропотока между государствами, это решение не затронет большое количество людей». «Я надеюсь, что со сменой власти на Украине между нашими странами восстановятся дружеские партнерские отношения, а все эти решения будут отменены новым нормальным правительством», – заключил Корнилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство в пятницу одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля. «Украина вводит визовый режим для граждан РФ <...>. Сегодня кабмин должен принять это важное решение», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.

При этом Москва не получила уведомление о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран. А 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.

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