Украинские войска выпустили «Точку-У» по Комсомольскому

Украинские войска, по предварительным данным, выпустили ракету из тактического комплекса «Точка-У» по населенному пункту Комсомольское в Донецкой народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По предварительным данным, ВФУ (вооруженные формирования Украины) применили ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) «Точка-У» по населенному пункту Комсомольское Старобешевского района. Отмечаются множественные разрушения жилых домостроений и инфраструктуры, данные по пострадавшим уточняются», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Отмечается, что в результате обстрела зафиксировано множество разрушений. «Рано утром украинские боевики применили ТРК «Точка-У» против населения Комсомольского в Старобешевском районе ДНР. Город получил множество разрушений, подробная информация уточняется», – уточняется в сообщении.

По информации СЦКК, пять человек получили ранения. «Над Комсомольским средства ПВО перехватили украинскую ракету ТРК «Точка-У». Обломки ракеты упали по улице Набережной, в результате чего пять человек получили ранения. Несколько домостроений были разрушены», – говорится в сообщении.

Накануне в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский со стороны украинских военных погибла одна мирная жительница, есть раненые.

До этого украинские вооруженные силы во время массированного обстрела Донецка попали в один из объектов воинских частей ДНР, где сдетонировала часть боеприпасов. Отмечается, что сдетонировали «десятки снарядов». Сведений о пострадавших не поступало.

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