Из-за обстрела пригорода Горловки со стороны ВСУ погибла женщина

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17 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Почему Украина неспособна разрушить Крымский мост

Крымский мост стал для киевского режима символом упущенных возможностей Сергей Мальгавко/ТАСС
Киев грозился разрушить Крымский мост с момента его создания в 2018 году. Угрозы оставались пустыми, но теперь генералы ВСУ прямо дают понять, что рассчитывают на дальнобойные ракеты, обещанные им с Запада. Кроме того, украинская разведка заявила, что добыла подробную схему моста. Насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Киев так мечтает его разрушить? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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Как Латвия будет воровать российскую собственность

Санаторий «Белоруссия» пострадал за компанию с российской собственностью в Латвии @belorusija
В пятницу, 17 июня, в Латвии должны представить законопроект о конфискации в стране российской и белорусской собственности. О каких именно объектах идет речь, чем они знамениты, как оказались принадлежащими российскому государству – и какие юридические уловки придумала Латвия, чтобы украсть их?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Пять сценариев территориального будущего Украины

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Мир может принести только Россия

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует. Подробности...

Запад растерян, но он играет вдолгую

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
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    Раскрыты тайные требования европейских лидеров к Зеленскому

    миллиардные штрафы


    Эксперт назвала банкротство российской «дочки» Google попыткой вывести прибыль

    Видео

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    Какие беспилотники нужны ВМФ России

    кумулятивный эффект


    Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России

    «переход на сторону врага»


    Спецоперация на Украине меняет понимание госизмены

    поставки газа


    Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

    сталинские методы


    ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

    Зеленая экономика


    Владимир Прохватилов: Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

    трагедия Донецка


    Игорь Мальцев: Киев списал людей со счетов

    ЛГБТ-идеология


    Сергей Худиев: Растление не должно быть выгодным

    на ваш взгляд


    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?

    Из-за обстрела пригорода Горловки со стороны ВСУ погибла женщина

    17 июня 2022, 12:34

    Текст: Александра Юдина

    В результате обстрела поселка городского типа Гольмовский со стороны украинских военных погибла одна мирная жительница, есть раненые, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

    «По предварительным данным, в результате обстрела пгт Гольмовский украинскими карателями убита мирная женщина, несколько человек ранены, информация уточняется», – написал он в своем Telegram-канале.

    По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ обстреляли Горловку и ее пригород Гольмовский из артиллерии большого калибра.

    «Обстрел Гольмовского зафиксирован в 10.20, обстрел Горловки в 10.45»... Украинские силовики вели огонь из населенных пунктов Кодема и Новгородское. ВСУ обстреляли город из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, были выпущены 20 снарядов», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

    Ранее в пятницу группировка ВСУ попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки.

    Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.

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    Раскрыты тайные требования европейских лидеров к Зеленскому
    		    17 июня 2022, 08:16
    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, пишет немецкая газета Die Welt.

    Как отмечает издание, находясь в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. «Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.

    Экономический ущерб, понесенный этими европейскими странами из-за последствий кризиса, становится все сильнее, и его все труднее компенсировать. «Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня», – напоминает Die Welt.

    Кроме того, западноевропейские лидеры приехали в Киев и со своими личными повестками дня, предполагает издание. Так, Макрон, за последние недели превратившийся в «прагматика», которого с учетом экономических последствий кризиса больше беспокоило его окончание, чем целостность Украины, хотел «прояснить свою позицию».

    При этом премьер-министр Италии Драги своим участием во встрече стремился продемонстрировать статус Рима как одного из главных действующих лиц Евросоюза. «Но, как и для Макрона, для Драги также важно, чтобы кризис закончился как можно скорее. Ситуация в Италии становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена стабильность страны», – резюмирует газета.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг в Киев. Вместе с ними в украинской столице находится президент Румынии Клаус Йоханнис.

    Вместе с тем в преддверии визита Макрон заявил, что главе украинского государства придется вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Россия «была, есть и будет частью Европы». Кроме того, Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прибытии в Киев «десанта» лидеров ведущих стран Запада.

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    Коментарии (57)
    Кулеба пришел на встречу Зеленского с европейскими лидерами на костылях
    		    16 июня 2022, 16:36
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Булкина

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече президента страны Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и загипсованной ногой.

    В столицу Украины в четверг прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги.

    На видео со встречи попал и Кулеба. Он пришел с костылем, одна нога у него в гипсе, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что прибывшие в Киев западные лидеры используют эту возможность, чтобы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к реальному взгляду на положение дел.

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    Коментарии (59)
    Лавров: Поставленные Украине Stinger и Javelin уже на черном рынке
    		    16 июня 2022, 18:46
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Поставленные Западом на Украину переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin уже продаются на черном рынке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.

    «Конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями, те же «Стингеры», «Джавелины», они уже на черном рынке. Они всплыли и в Албании, и в Косове, об этом в открытую говорится, и продаются со скидкой, так сказать. В общем идет процесс освоения черного рынка», – приводит его слова ТАСС.

      

    Напомним, американские военные требуют от Киева жестко контролировать – что происходит с теми вооружениями, которые Соединенные Штаты передают Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок.

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    Коментарии (26)
    На Западе впервые назвали запрещенные для поставок Киеву виды оружия
    		    16 июня 2022, 22:04
    Фото: U.S. Air Force
    Текст: Кристина Цыцура

    Договоренности о запрете на поставки Киеву определенных видов оружия подтверждены официально, чтобы избежать военной конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    «Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки, была достигнута договоренность не поставлять», – цитирует слова Макрона агентство Укринформ, передает ТАСС.

    По его словам, решение принято «из-за опасений втянуться в войну с Россией». Макрон отметил, что Зеленский в курсе этой договоренности.

    Ранее сообщалось, что члены НАТО подтверждают, что готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров обороны стран НАТО.

    Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

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    Коментарии (24)
    В США заявили о новом пропавшем в Донбассе наемнике
    		    16 июня 2022, 22:07
    Фото: US Army
    Текст: Алексей Дегтярев

    Есть неподтвержденная информация об еще одном гражданине Соединенных Штатов, пропавшем на территории Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

    Вашингтон проверяет данные еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине, он, по предварительной информации, отправился туда для участия в боевых действиях. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, РИА «Новости».

    Сообщения о пленении двух других американцев до сих пор официально не подтверждены, Вашингтон ожидает, что Москва будет обращаться с ними как с военнопленными и распространять нормы Женевских конвенций.

    «Мы пристально отслеживаем ситуацию. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным комитетом Красного Креста и семьями двух предположительно пропавших американцев», – отметил представитель Госдепа.

    Он пояснил, что США в контактах с Россией пока не поднимали этот вопрос. В случае необходимости они обратятся через посольство в Москве или другим способом для получения информации.

    Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.

    До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

    Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.

    Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.

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    Коментарии (26)
    Украинская разведка заявила о получении техдокументации Крымского моста
    		    16 июня 2022, 21:27
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что имеет подробную техническую документацию Крымского моста.

    Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице ГУР МО Украины в Facebook* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.

    Также спецслужбы опубликовали в приложении электронную презентацию, озаглавленную «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».

    Утверждается, что в этих материалах есть данные о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

    Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Коментарии (41)
    Шольц исключил мир на Украине на условиях России
    		    17 июня 2022, 10:58
    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «иллюзией» якобы имеющиеся у российских властей ожидания, что Москве «удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени».

    По словам Шольца, Германия отвергает «мир под диктовку» на условиях, «навязанных» Москвой «в одностороннем порядке», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на телеканал ARD.

    Канцлер заявил о необходимости добиться, чтобы Россия отказалась от плана «захватить часть Украины с помощью жестокого насилия» и от своей «империалистической концепции изменения границ стран».

    «Санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это (условия мира – прим. ВЗГЛЯД) будут решать жители, парламент, президент Украины», – сказал Шольц.

    Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что целью спецоперации не является оккупация украинских земель. Президент Владимир Путин говорил, что Россия намерена «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

    При этом на Западе в последнее время все чаще раздаются призывы к Киеву подумать о территориальных уступках, чтобы сохранить украинскую государственность. Так, французский портал AgoraVox писал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг допускал возможность территориальных уступок со стороны Украины.

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    Коментарии (43)
    Луговой назвал условие обмена осужденных в ДНР иностранных наемников

    17 июня 2022, 04:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Осужденные в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим, могут быть обменяны только на россиян и российских военнослужащих, заявил первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой.

    «Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому если идти на это (обмен – прим. ВЗГЛЯД), то это должна быть очень адекватная история. Если идти на какой-то обмен, это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может», – сказал Луговой, передает ТАСС.

    Он добавил, что этот вопрос может быть разрешен лишь на «уровне высшего руководства» и призвал прекратить спекуляции на тему осужденных наемников на кого-то другого, включая украинского политика Виктора Медведчука.

    Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

    Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.

    Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал британским властям обращаться по поводу судьбы наемников к руководству ДНР.

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    Коментарии (25)
    Посольство России назвало неправдой заявления США о биолабораториях на Украине

    17 июня 2022, 05:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Заявления Пентагона о том, что проекты американских лабораторий носили гражданский характер, не соответствуют действительности, сообщило посольство России в Вашингтоне.

    «Обратили внимание, с каким энтузиазмом представители [американской] администрации продвигают информационный материал Пентагона от 9 июня, в котором утверждается, что за последние 20 лет Соединенные Штаты оказывали поддержку 46 украинским лабораториям и центрам здравоохранения. Все проекты якобы носили исключительно гражданский характер <...>. Подготовленная минобороны США информация – откровенная неправда», – заявили в посольстве, передает ТАСС.

    Дипмиссия указала, что обнародованные Россией факты говорят об обратном: официальные материалы, найденные на украинской территории, указывают на военную направленность биологических программ, курируемых Пентагоном.

    Дипломаты предложили ознакомиться с новым докладом Минобороны России, в котором представлены доказательства «проводимых над пациентами психиатрических клиник Харькова испытаний высокоактивных веществ-нейромодуляторов», вызывающих «необратимые поражения центральной нервной системы».

    Вашингтон не желает объяснять свое взаимодействие с Киевом в военно-биологической сфере, также замгоссекретаря США Виктория Нуланд отказывалась участвовать в работе российской парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине, напомнили в посольстве.

    «Все это лишь подтверждает, что заявления о мирном характере биологических проектов на Украине – прикрытие, которое Соединенные Штаты используют для продолжения деятельности в обход международных договоренностей», – заключили в дипмиссии.

    Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.

    Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.

    Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

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    Коментарии (5)
    Группировка ВСУ совершила попытку прорыва из окружения в районе Макеевки
    		    17 июня 2022, 11:40
    Фото: Serhii Hudak/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Группировка Вооруженных сил Украины попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки, сообщил источник в силовых структурах.

    «Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооруженные силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают все возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения», – сообщил источник ТАСС.

    Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.

    В среду в результате обстрелов ВСУ Макеевки в ДНР погиб мирный житель.

    Коментарии (9)
    Глава ДНР призвал освободить все русские города на Украине
    		    16 июня 2022, 12:53
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В результате специальной военной операции на Украине должны быть освобождены все русские города, включая Одессу, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Нужно освобождать все русские города», – передает его слова РИА «Новости».

    По мнению Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.

    Глава ДНР также поддержал заявление депутата Госдумы Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации, который выразил надежду, что ее цели будут достигнуты до конца года. «Я очень на это надеюсь», – сказал Пушилин.

    Ранее Пушилин заявил, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика». 

     

    Коментарии (16)
    Минобороны: США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Украины
    		    16 июня 2022, 17:25
    Фото: Дмитрий Харичков/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    На социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

    Он напомнил, что ранее Минобороны России сообщало, что сотрудники лаборатории в Мерефе проводили опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове с 2019 по 2021 год. Одним из организаторов этой деятельности являлась гражданка США Линда Опорто Аль-Харун.

    «Благодаря полученным в ходе специальной военной операции документам нам стало известно, что подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года, и Аль-Харун неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона в населенном пункте Сороковка Харьковской области», – приводит слова Кириллова Telegram-канал Минобороны.

    По его словам, несмотря на то, что данный объект оборудован подземными хранилищами и мощными системами вентиляции, официально – это компания по производству пищевых добавок. При этом сайт компании носит явные признаки фиктивности, а с началом специальной военной операции оборудование филиала под контролем СБУ было вывезено в западные области Украины.

    «Это подтверждает наши опасения о многочисленных нарушениях на территории Украины международного гуманитарного права, определенных в том числе Нюрнбергским кодексом и Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации. К ним относится: добровольное согласие лица на участие в эксперименте; информирование о проводимом исследовании; недопущение излишних физических и психических страданий при проведении эксперимента; пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения», – отметил Кириллов.

    Он добавил, что в соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали в том числе необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека.

    Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

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    Минобороны: Запад в Сирии и на Украине применил одни методы
    		    16 июня 2022, 15:07
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и их сателлиты применили на Украине те же преступные методы для установления власти националистов в стране, что ранее использовались в Сирии, выразил мнение руководитель Межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «Применены те же преступные методы, которые использовались западными странами в 2011 году для развязывания военного конфликта в Сирии. Тогда Запад поддержал и вооружил идеологически мотивированных радикальным исламизмом террористов с целью свержения неугодного им правительства», – передает РИА «Новости» его слова.

    Мизинцев добавил, что «так же и на Украине путем внедрения в радикальную часть украинского общества неонационалистической идеологии США их сателлиты привели к власти силы, способствующие расцвету идей фашизма».

    По мнению генерала, в данный момент страны Запада стремятся как можно дольше затянуть конфликт, накачивая Украину всеми видами вооружения.

    Мизинцев напомнил, что за восемь лет гуманитарной катастрофы в Донбассе жертвами нарушений прав человека стали более 6,5 млн человек. В результате ежедневных обстрелов со стороны украинских войск и нацбатов за эти годы погибли свыше 14,5 тыс. человек, разрушено более 4,1 тыс. и повреждено более 55 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов. Кроме того, из Донбасса в Россию переселились более 1,4 млн беженцев, более 3,6 млн вынуждены были прятаться в подвалах.

    «Страны так называемого цивилизованного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки все это намеренно не замечали, демонстрируя полное безразличие к судьбам миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик», – заключил руководитель штаба.

    Ранее Песков заявил, что Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет.

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    Минобороны разоблачило фейк ВСУ про удар по детской поликлинике в Одессе
    		    16 июня 2022, 21:48
    Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Специалисты центра информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины организовали постановочную съемку результатов удара по городской детской поликлинике в Одессе, который якобы нанесли ВС России, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Съемку проводили 11 июня в городской детской поликлинике № 7 по ул. Старопортофранковская, дом 46А, передает ТАСС.

    По его данным, в качестве актеров в ней участвовали около 10 человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови. Участники постановочной съемки имитировали бегство от здания медучреждения с криками: «Больницу бомбят, спасайтесь!».

    Ранее сообщалось, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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    Франция, Италия и Германия поддержали статус кандидата на вступление в ЕС для Украины
    		    16 июня 2022, 17:59
    Фото: IMAGO/Winfried Rothermel/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с коллегами из Италии, Румынии и Германии поддержали скорейшее присвоение Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщил политик на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал в записи телеканал BFM.

    «Мы все вчетвером поддерживаем немедленное присвоение статуса кандидата», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал. Переговоры были проведены с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    «Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии», – добавил он.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что прибывшие в Киев западные лидеры используют эту возможность, чтобы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к реальному взгляду на положение дел.

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