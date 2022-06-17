Группировка ВСУ совершила попытку прорыва из окружения в районе Макеевки

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 12:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны назвало число уничтоженных и сбежавших с Украины иностранных наемников
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Группировка ВСУ совершила попытку прорыва из окружения в районе Макеевки
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Группировка Вооруженных сил Украины попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки, сообщил источник в силовых структурах.
«Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооруженные силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают все возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения», – сообщил источник ТАСС.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.
В среду в результате обстрелов ВСУ Макеевки в ДНР погиб мирный житель.
В США заявили о новом пропавшем в Донбассе наемнике
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Есть неподтвержденная информация об еще одном гражданине Соединенных Штатов, пропавшем на территории Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Вашингтон проверяет данные еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине, он, по предварительной информации, отправился туда для участия в боевых действиях. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, РИА «Новости».
Сообщения о пленении двух других американцев до сих пор официально не подтверждены, Вашингтон ожидает, что Москва будет обращаться с ними как с военнопленными и распространять нормы Женевских конвенций.
«Мы пристально отслеживаем ситуацию. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным комитетом Красного Креста и семьями двух предположительно пропавших американцев», – отметил представитель Госдепа.
Он пояснил, что США в контактах с Россией пока не поднимали этот вопрос. В случае необходимости они обратятся через посольство в Москве или другим способом для получения информации.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
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Луговой назвал условие обмена осужденных в ДНР иностранных наемников
Осужденные в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим, могут быть обменяны только на россиян и российских военнослужащих, заявил первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой.
«Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому если идти на это (обмен – прим. ВЗГЛЯД), то это должна быть очень адекватная история. Если идти на какой-то обмен, это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может», – сказал Луговой, передает ТАСС.
Он добавил, что этот вопрос может быть разрешен лишь на «уровне высшего руководства» и призвал прекратить спекуляции на тему осужденных наемников на кого-то другого, включая украинского политика Виктора Медведчука.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал британским властям обращаться по поводу судьбы наемников к руководству ДНР.
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Пасечник: Силы ЛНР заходили в Рубежное почти врукопашную
Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заходили в город почти врукопашную, чтобы сохранить жизни гражданского населения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Было очень сложно и практически мы заходили в Рубежное, как говорится, врукопашную, поэтому очень сложно, в каждом отдельном случае мы ищем варианты решения этой проблемы: как сделать так, чтобы территорию освободить при минимальном нанесении ущерба и вреда здоровью и жизни граждан», – передает его слова ТАСС.
При этом Пасечник отметил, что возможный статус ЛНР в случае вхождения в состав Российской Федерации пока не обсуждался.
«Пока мы не обсуждали этот вопрос. Абсолютно искренне говорю, потому что у нас много вопросов, связанных с войной. <...> На референдуме мы это решим все вместе», – сказал он.
«Я уверен, что подавляющее большинство жителей республики однозначно выскажутся за вхождение в состав Российской Федерации, я в этом уверен на сто процентов», – добавил глава ЛНР.
По его словам, не исключено, что в Донбассе могут быть размещены миротворцы ОДКБ. «Я допущу такой заход [миротворцев]. Пока у нас идут активные боевые действия, мы достаточно эффективно справляемся с поставленными задачами. Заход ОДКБ может быть осуществлен в рамках специальной военной операции, я думаю, подобное решение (об обращении к ОДКБ) будет принимать президент РФ Владимир Путин. Если они необходимы будут – они зайдут, но пока мы сами справляемся», – добавил Пасечник.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о планах ДНР войти в состав России, сохранив в названии слово «республика».
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Под Мариуполем найден склад с минами
Правоохранительные органы нашли склад с противопехотными минами вблизи города Мариуполь, сообщил источник в силовых структурах.
«Правоохранительные органы обнаружили недалеко от города Мариуполя склад с боеприпасами, в котором находятся противопехотные мины. После осмотра места происшествия были вызваны криминалисты и сотрудники экстренных служб. Специалистами в ближайшее время планируется разминирование», – рассказал собеседник ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщали, что в районе Раздоловки в ДНР авиаударами уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Украинские войска сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке
Украинские войска нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке, сообщила народная милиция Луганской народной республики.
«Как обычно в одностороннем порядке из-за нежелания Украины способствовать спасению мирного населения с территории завода «Азот», где народ фактически загнали туда, украинские боевики, которые потеряли возможность отхода, блокируют выход мирного населения, которое используют как живой щит... Коридор был организован... была организована возможность безопасного выхода... Однако противник... активизировал артиллерийские обстрелы. Подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители», – рассказал официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко в Telegram-канале.
Мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия, рассказали, что на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников.
Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Асад объявил о начале процедуры признания Сирией ДНР
Сирийский лидер Башар Асад в ходе встречи с делегацией Донецкой народной республики объявил об официальном начале процедуры признания ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Состоялся плодотворный визит нашей делегации во главе с министром иностранных дел республики Натальей Никоноровой в Дамаск», – цитирует Пушилина ТАСС.
В ходе встречи Асад объявил об официальном старте процедуры признания ДНР, подчеркнул глава республики. «Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям», – заключил Пушилин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией.
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В Кремле поприветствовали признание ДНР и ЛНР другими странами
Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной Сирийской арабской республикой», – передает РИА «Новости» его слова.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
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Коротченко: Помогающие в Донбассе гражданские заслужили статус ветерана боевых действий
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«Инициатива «Единой России» восстанавливает социальную справедливость в отношении гражданских лиц, которые ежедневно рискуют собой, помогая Донбассу возвращаться к мирной жизни», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее в Госдуму внесли законопроект о признании гражданских участников спецоперации ветеранами боевых действий.
«Единая Россия» предлагает очень правильную и своевременную инициативу. Ее суть в том, чтобы приравнять тех, кто помогает восстанавливать мирную жизнь в Донбассе, к ветеранам боевых действий. Сейчас же гражданскому специалисту статус ветерана боевых действий присваивается, только если он получит травму или ранение», – сказал Игорь Коротченко.
«ВСУ не прекращают обстреливать гражданские объекты и жилую инфраструктуру. И в таких условиях, постоянно рискуя собственной жизнью, граждане России сегодня работают на территории Донбасса врачами, строителями и другими гражданскими специалистами, помогают обеспечивать нормальные процессы жизнедеятельности», – отметил собеседник.
«Поэтому принятие такого решения станет по сути восстановлением социальной справедливости в отношении этой категории россиян. Статус ветеранов боевых действий даст им определенную социальную поддержку от государства, конкретный набор льгот», – рассказал эксперт.
«Уверен, что это абсолютно справедливое и оправданное решение. Инициатива безусловно заслуживает поддержки и скорейшей реализации на деле», – резюмировал Коротченко.
В четверг «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач специальной военной операции России на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.
После принятия документа они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ, говорится в сообщении на сайте партии.
Напомним, 26 марта Владимир Путин подписал закон «Единой России» о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Он распространяет на этих солдат и офицеров ряд мер социальной поддержки. Как отмечал Андрей Турчак, инициатива дает возможность подчеркнуть заслуги военнослужащих, задействованных в СВО, перед государством и обществом.
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Пасечник заявил о готовности Сирии признать ЛНР и ДНР
Дамаск подтвердил руководству Луганской народной республики, что Сирия готова признать ЛНР и ДНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Да, Дамаск готов нас признать. Это важно очень», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией.
В результате удара ВСУ «Точкой-У» по Красному Лучу ранены 20 человек
В Красном Луче 20 человек получили ранения после удара киевскими силовиками ракетой тактического комплекса «Точка-У», сообщил глава администрации города Сергей Рыбальченко.
«По предварительным данным, в больницу обратились 20 человек, получивших ранения во время обстрела, которым была оказана экстренная медицинская помощь. Сведений о погибших нет», – передает агентство Луганскинформцентр его слова.
Рыбальченко добавил, что после обстрела более 10,5 тыс. абонентов остались без электричества, еще порядка 2,1 тыс. – без газа.
«В результате агрессии со стороны ВСУ и попадания вражеского снаряда по городу на утро 17 июня без электроснабжения остались 10 572 абонента, без газоснабжения – 2130 абонентов. В данный момент ведется подсчет нанесенного ущерба – разрушенных домов, выбитых окон и так далее», – отметил он.
По словам главы горадминистрации, в оперативном порядке был организован подвоз воды, вывоз людей в безопасное место и обеспечение их питанием. Он также сообщал, что из зоны обстрела были эвакуированы 300 человек, включая 44 ребенка.
Позднее генпрокуратура Луганской народной республики возбудила уголовное дело по статьям о геноциде и использовании запрещенных средств и методов ведения войны после нанесения удара по городу Красный Луч.
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В херсонском музее Суворова обрадовались забывчивости украинских властей
Музей Александра Суворова в Херсоне удалось сохранить и не разбирать после 2014 года благодаря «забывчивости» действующих на тот момент властей, рассказала завотделом истории Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Шандра.
«Музей Александра Суворова открылся в Херсоне в 1991 году. На первых порах музей пользовался большой популярностью. К нам приезжали специалисты из Петербуржского музея и других музеев России и Украины. Но с начала двухтысячных годов тема перестала быть настолько популярной ... У нас возникла проблема после 2014 года, тогда мы порадовались, что херсонцы забыли о существовании этого музея. Потому как, когда ты чего-то не знаешь – это трудно закрыть. Музей не был интересен власти, о нем не помнили, и он сохранился, мы его не разбирали», – передает РИА «Новости» ее слова.
Шандра добавила, что впервые за восемь лет посетители смогли увидеть экспозицию, посвященную великому полководцу только 18 мая текущего года, отметив, что экспозиция интересная и яркая. «Он открылся заново 18 мая в день смерти Александра Суворова. Пришли группы журналистов и это были первые посетители за последние восемь лет», – рассказала она.
По словам заведующей, в городе несколько объектов, связанных с Суворовым. «Объектом, который рассказывает о великом полководце, может быть и сама херсонская крепость, потому что он занимался ее строительством и укреплением. В городе также находится и штаб-квартира, где, по мнению историка, можно было бы сделать хороший музей: это отдельное здание, где может быть представлена дореволюционная история города, а также посвященная Александру Суворову. Сейчас там находятся коммерческие структуры, и оно находится в плачевном состоянии», – отметила она.
Кроме того, Шандра рассказала о памятнике Суворову на пешеходной улице в Херсоне, который был привезен из Ленинграда и открыт в 1950 году.
«Он находился в центре улицы Суворова, рядом был архитектурный комплекс – стена битва суворовских солдат и бюст Александра Суворова. Сейчас его перенесли в начало улицы, но некуда было деть стену и она сейчас находится рядом, но в разрыве от памятника, и это уже не архитектурный комплекс. И рядом удручающее здание (где была штаб-квартира Суворов). Если бы Александр Васильевич повернулся, он бы сказал пару ласковых», – заключила она.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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ВСУ обстреляли Пантелеймоновку
Украинские военные провели обстрел Пантелеймоновки в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Ранее из-за обстрелов со стороны Украины в Донецке загорелись два дома.
До этого снаряд попал в роддом в Донецке, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь.
Более того, украинские вооруженные формирования применили запрещенные кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк.
Воронежская область передала коммунальную технику трем районам ЛНР
Воронежская область передала коммунальную технику освобожденным Марковскому, Меловскому и Новопсковскому районам Луганской народной республики, сообщил губернатор области Александр Гусев.
«Сегодня передали коммунальную технику. Именно о ней нас и просили власти Марковского, Меловского и Новопсковского районов ЛНР. Нужно обеспечить людей базовыми бытовыми удобствами. Каждый район получил по три машины – мусоровоз МАЗ, аварийная машина УАЗ и ассенизаторская машина ГАЗ», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Меловской, Марковский и Новопсковский районы ЛНР заключили соглашения о сотрудничестве с Воронежской областью. Главным направлением сотрудничества является «восстановление инфраструктуры».
«А в ближайшее время Республика получит от Воронежской области оборудование для восстановления систем водоснабжения. Это почти 2 км трубопровода и шесть глубинных насосов для подачи воды», – сообщил Гусев.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
ВСУ прикрылись цистернами с ядохимикатами на заводе «Азот»
Российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Наши подразделения совместно с подразделениями ВС РФ закрепились в промышленной зоне завода «Азот». Есть ряд успехов, но нужно отметить, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих военных целях – прикрываются большими цистернами, в которых находятся ядохимикаты, опасные и взрывчатые вещества. Это затрудняет продвижение», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что украинские войска сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке.
Киевские власти до этого сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Посол ЛНР в России сообщал, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
Неделей ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Из-за обстрела пригорода Горловки со стороны ВСУ погибла женщина
В результате обстрела поселка городского типа Гольмовский со стороны украинских военных погибла одна мирная жительница, есть раненые, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«По предварительным данным, в результате обстрела пгт Гольмовский украинскими карателями убита мирная женщина, несколько человек ранены, информация уточняется», – написал он в своем Telegram-канале.
По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ обстреляли Горловку и ее пригород Гольмовский из артиллерии большого калибра.
«Обстрел Гольмовского зафиксирован в 10.20, обстрел Горловки в 10.45»... Украинские силовики вели огонь из населенных пунктов Кодема и Новгородское. ВСУ обстреляли город из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, были выпущены 20 снарядов», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Ранее в пятницу группировка ВСУ попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.
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