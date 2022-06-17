Стало известно об уничтожении крылатыми ракетами корабля возле острова Змеиный

СМИ опубликовали видеозапись уничтожения крылатыми ракетами корабля в районе острова Змеиный. Кадры сняты с беспилотного летательного аппарата.

Судя по координатам, запечатленным на интерфейсе дрона, корабль был уничтожен в районе острова Змеиный, сообщает портал avia.pro.

На опубликованных кадрах видно два следующих друг за другом удара крылатыми ракетами по кораблю. Съемка беспилотником осуществлялась с расстояния около 75 километров, уточняет портал.

«Установить тип ракеты и тип уничтоженного корабля пока что не удалось, однако, по ряду данных, речь может идти о буксире, осуществлявшем неизвестную миссию вблизи острова Змеиный», – сообщает издание.

Украина 24 февраля лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящимся к Одесской области. Как тогда сообщили в Минобороны, в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях, позднее они вернулись к своим семьям.

Накануне Дня Победы по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный, которая была сорвана подразделениями ВС РФ. В результате Украина потеряла четыре самолета – три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27, а также десять вертолетов и около 30 беспилотников. В море были поражены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. В море и на побережье уничтожены более 50 украинских диверсантов. Попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы в Минобороны назвали «бездумной пиар-акцией».