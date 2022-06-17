Чернышов: Страны СНГ во главе с Россией должны создать свой пул оценщиков работы ученых

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) обратился к заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко с идеей создания в СНГ пула оценщиков работы ученых и университетов с тем, чтобы они перестали быть зависимы от западных систем оценки и научных журналов, лидирующую роль в этом должна сыграть Россия.

«В современных реалиях странам СНГ стоит отказаться от обязательных публикаций в западных научных журналах в связи с неадекватностью и политической ангажированностью данных изданий. Русофобская политика доказала свою неумность и неполноценность», – передает ТАСС его слова.

Чернышов указал на необходимость появления «новой системы оценки знаний и талантов специалистов, а также рейтинга университетов», независимых «от позиции западных русофобов».

Кроме того, вице-спикер Госдумы убежден, что «странам СНГ стоит создать свой пул аналитических оценщиков деятельности ученых и университетов». «Сегодня мы понимаем, насколько это необходимо. В этой связи считаю, что Россия должна выступить флагманом в этом процессе», – добавил он.

Чернышов в своем письме также заметил, что системы цитирования Web of Science и Scopus «сегодня не имеют никакого отношения к адекватной реальности», так как подобная методика оценки по числу публикаций в таких журналах «не является эффективной, поскольку эта выборка часто бывает предвзятой». Более того, ученым приходится платить за публикации в зарубежных журналах.

«При этом российские ученые и ученые стран СНГ рискуют тем, что их достижения могут быть присвоены другими и быстрее реализованы за границей. Вместо трат огромных бюджетных денег или личных средств уместнее было бы развивать свою научную периодику», – резюмировал вице-спикер Госдумы.

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