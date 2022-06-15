Минобрнауки: Модернизация российской системы образования не означает ее изоляции

Модернизация отечественной системы образования не означает ее изоляции от внешнего мира, заявил статс-секретарь, замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко.

«Модернизация национальной системы образования не означает ее изоляции. Например, такие страны, как Китай и Индия, никогда не были участниками Болонского процесса», – сказал он, выступая на круглом столе в Госдуме «Болонская система: вход и выход», организованном фракцией КПРФ, передает ТАСС.

Кучеренко сообщил, что Россия на сегодняшний день не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. «Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить», – сказал он.

Со своей стороны председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на встрече с молодыми учеными-историками, отметил, что «полностью поддерживает» решение об отказе от Болонской системы.

«Серьезным шагом, который я со своей стороны полностью поддерживаю, стало решение Минобрануки отказаться от так называемой Болонской системы. Главным критерием при оценке любых изменений в образовательной сфере должно быть качество подготовки профессиональных кадров. Настало время самостоятельно развивать отечественное высшее образование, опираться на наш исторический опыт и потребности рынка труда», – сказал председатель РИО.

Нарышкин заявил, что развитие высшего исторического образования в ДНР и ЛНР является приоритетом для Российского исторического общества (РИО) и Минобрнауки России. «Знаю, что две недели назад завершилась переподготовка первого потока педагогов-историков из донецких и луганских вузов, и эта переподготовка проходила на базе Южного федерального университета. Большое значение имела и инициатива Минобрнауки России по созданию логистического центра «Наше слово» в Донском государственном техническом университете», – сказал Нарышкин.

Напомним, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования.