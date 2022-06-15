Нефть подорожала в ожидании снижения запасов в США

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15 июня, среда | Последнее обновление — 08:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии
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И никто из сторонников принципа невмешательства во внутренние дела Украины не задался вопросом: а кому нужна такая Украина, преступившая все человеческие законы? Может, без такой Украины мир был бы лучше?
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Успех Жан-Люка Меланшона на парламентских выборах – это интересно. Во Франции почему-то всегда сочувствуешь левым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются.
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Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нефть подорожала в ожидании снижения запасов в США
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Мировые цены на нефть в среду утром слабо растут, инвесторы ожидают итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также снижения коммерческих запасов сырья в стране.
По состоянию на 7.27 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,12%, до 121,31 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,13%, до 119,08 доллара, передает РИА «Новости».
Рынки ожидают позднее в среду еженедельной статистики запасов нефти минэнерго США. Аналитики считают, что снижение коммерческих запасов составит 1,3 млн баррелей. Тем временем в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку, согласно которой показатель поднялся на 0,7 млн баррелей.
Тем временем главным событием недели остается очередное заседание ФРС. По данным CME Group, почти 97% аналитиков ожидают, что по его итогу учётная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов. Таким образом, увеличение ставки из-за высокой инфляции может стать третьим подряд и продолжит череду ускорения ужесточения монетарной политики после повышения в марте на 25 базисных пунктов и на 50 базисных пунктов в мае.
А ужесточение монетарной политики ФРС позитивно для курса доллара, к которому чувствительны сырьевые товары. Укрепление американской валюты делает нефть менее доступной для покупки в другой валюте.
Соответственно, этот фактор также способен поддержать повышательную динамику на нефтяном рынке.
В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского Шольцу
Читатели немецкого издания ZDF заступились за Россию и обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего федерального канцлера Олафа Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой.
«Этот кровопийца должен наконец оставить нас, немцев, в покое. У Германии в любом случае нет его наглости. По крайней мере, то, что нужно стране, мы получаем из России. Почему немецкий народ должен отказываться от своего процветания? Нам нужна Россия», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
Другой пользователь напомнил, что Россия обладает крупнейшими запасами газа, урана и нефти; на нее приходится 19,67% мирового производства зерна. «Без Украины Германия справится, а без России нет», – считает он.
Еще один читатель заявил, что в Германии любят Россию. «ЕС не нужно еще одно коррумпированное государство в блоке», – отметил он. «Если он не хочет балансировать, мы должны выбрать Россию, которая может многое предложить, а не только требовать, как этот коррумпированный украинский нищий», – возмутился читатель.
«Россия – самая большая страна в мире, с огромным запасом природных ресурсов и богатой историей. Украина – очень молодая нация, история которой попахивает нацизмом», – высказал мнение другой пользователь.
«Поддержка Украины дорого обходится и без необходимости ставит под угрозу процветание нашей страны. Украину лучше бы бросить», – считает один из комментаторов.
Другой читатель удивился словам Зеленского: «Настали удивительные времена! Зеленский требует что-то от Шольца. Актер, играющий президента коррумпированной страны, диктует канцлеру самого могущественного государства Европы. Это было немыслимо еще год назад».
При этом комментаторы заключили, что «комик становится все более дерзким и возмутительным».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Зеленский считает, что Шольц должен определиться со своей позицией.
Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что время играет на Россию, а не на Украину, и призвал действовать.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Зеленский невольно признал успех российской спецоперации.
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Зеленский заявил, что время играет на Россию
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что время играет на Россию, а не на Украину, и призвал действовать.
«Необходимо действовать, время играет на врага, а не на нас», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский добавил, что Украина «потеряет все, если потерпит поражение от России в этой войне». «У нас нет сомнений, мы готовы вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова прекратить войну», – сказал президент.
По его словам, Украину сначала никто не поддерживал, но сейчас он «благодарен всем партнерам за поддержку». Вместе с тем, по его словам, «у Украины было бы больше шансов», если бы к нему прислушались ранее.
«Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены предварительные санкции, чтобы остановить президента России в превентивном порядке?» – сказал Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Зеленский невольно признал успех российской спецоперации.
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Европейские предприятия начали закрываться без российских энергоресурсов
Некоторые европейские предприятия вынуждены закрыться из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей на своем рынке, пишет The Wall Street Journal.
По информации газеты, эти фабрики не могут выдержать конкуренции на глобальном рынке с американскими и ближневосточными фабриками, поскольку цены там на энергоносители значительно ниже, чем в Европе. В настоящее время цены на газ в Европе почти в три раза выше, чем на рынке США, передает ТАСС текст статьи WSJ.
При этом европейские предприятия пытаются найти альтернативы российским энергоносителям, поскольку опасаются, что Москва якобы может внезапно прекратить поставки газа.
В то же время отмечается, что европейская индустрия может оказаться в невыгодном конкурентном положении в долгосрочной перспективе из-за поэтапного отказа от российских энергоносителей, если предприятия Европы не смогут внедрить технологии, позволяющие резко сократить потребление ископаемого топлива. При этом эти технологии потребуют больших инвестиций, указывает газета.
2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге одобрили шестой пакет санкций против России. Его ключевым пунктом стал запрет на поставки российской нефти морским путем, который должен вступить в силу через полгода. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, теперь запрещается предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере.
Макаревич пожаловался на «ад» на концерте Галкина в Израиле
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, как побывал на концерте Максима Галкина в Израиле.
«Интересное наблюдение. Меня всегда несколько коробило, когда незнакомый человек на улице громогласно просит с тобой сфотографироваться и еще, не дай бог, кладет тебе при этом руку на плечо. Израиль этим страдает примерно как Одесса. В общем, меня пригласили на концерт Галкина (работает отлично!). Придя заранее в фойе большого зала, я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад», – написал Макаревич в своем Telegram-канале.
«Самое трогательное, когда совершенно незнакомый человек подходит к тебе и просто начинает беседу с середины. Терпел как мог. И вдруг понял: дело не в невоспитанности и не в местечковости (хотя хочется свалить именно на это) – дело в том, что народ этой маленькой удивительной страны, народ, переживший такое, что другому народу не пожелаешь, этот народ сегодня настолько сконсолидирован, что подсознательно ощущает себя одной семьей. А в семье и отношения семейные. Близкие. И я успокоился)», – заключил он.
Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.
Газпром заявил о проблеме с прокачкой газа по «Северному потоку»
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Газпром снизил прокачку газа по «Северному потоку» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», – сообщается в Telegram-канале Газпрома.
Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Ранее на платформе CEGH REMIT сообщалось, что доступные мощности для прокачки газа по «Северному потоку» будут снижены с 3 по 17 июня из-за запланированной регулярной инспекции трубопровода.
Ежегодная инспекция «Северного потока» запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство.
Экспортный газопровод из России в Европу «Северный поток» совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Оператором выступает компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию Газпрома, по 15,5% – германским Wintershall Dea и E.ON, еще по 9% – нидерландской N. V. Nederlandse Gasuie и французской Engie.
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В Госдуме объяснили смысл отзыва признания независимости Литвы
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«Если у Литвы отозвать признание независимости, то страна не сможет больше входить в состав НАТО. Это вопрос статуса территории и безопасности России», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Федоров, разъясняя собственную инициативу об отзыве признания независимости стран Прибалтики и Украины.
«Выход Литвы, Латвии и Эстонии из состава Советского Союза произошел с нарушением ряда норм, поскольку не были урегулированы отношения с другими членами объединения. В связи с этим, на мой взгляд, мы имеем полное юридическое право отменить признание независимости. Это можно сделать через суд или за счет законопроекта», – сказал депутат Госдумы Евгений Федоров.
По словам собеседника, «Литва является самым наглядным примером». «Принятие такого решения в отношении государства будет означать невозможность дальнейшего нахождения страны в НАТО. Дело в том, что тогда Литва станет спорной территорией, как, например, Косово. И у Москвы будет возможность добиться ее исключения из альянса, поскольку в их уставе четко сказано, что спорные территории не могут быть его участниками», – пояснил депутат, отметив что инициатива поможет решить вопросы безопасности России.
«У Литвы были самые серьезные обязательства при выходе из СССР. Согласно закону 1990 года «О вопросах выхода из состава СССР», спорными остаются Клайпеда, Игналина и район АЭС, а также район Вильюса. Официально эти территории подлежат особому статусу определения принадлежности. То есть после урегулирования вопроса выхода они могут быть переданы Белоруссии, России или другим государствам, ранее входившим в СССР», – рассуждает парламентарий.
«Восстановление справедливости через закон поможет нам урегулировать ряд конфликтов. И у нас есть право на применение таких мер в отношении Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Этот механизм запускается там, где другими способами снять угрозу не получается. Замечу, что с дружественными странами этого делать не приходится. Здесь же мы можем опираться лишь на торжество закона и верховенство права», – заключил Федоров.
Ранее Федоров заявил, что Россия может в будущем отозвать свое признание трех стран. По словам параментария, именно на примере Литвы лучше всего работает закон 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», потому что «с Литвой есть конкретная территориальная проблема».
8 июня Федоров внес на рассмотрение в парламент законопроект, в соответствии с которым постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы может быть признано недействительным. По мнению депутата, подобная инициатива позволит РФ оспорить членство Литвы в НАТО.
По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Федоров «не отличается политической серьезностью», однако его законопроект о денонсации признания независимости республики литовская сторона расценивает как серьезную угрозу. Министр подчеркнул, что считает Россию опасным соседом, передает «Коммерсант».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить русских во всем мире. В частности, проживающих в Латвии, Литве, Украине и других странах, где притесняется все русское, сносят памятники советским воинам и отправляют в тюрьму за освещение происходящих событий с «пророссийской точки зрения».
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Вучич подтвердил задержание экс-генерала СБУ Наумова в Сербии
Задержанным за контрабанду валюты и драгоценностей является гражданин Украины, экс-генерал СБУ Андрей Наумов, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Отвечая на вопрос журналиста, располагает ли он информацией о задержанном на македонско-сербской границе гражданине Украины, Вучич заявил: «Вы имеете в виду господина Наумова? У меня есть [такая] информация», – приводит ТАСС слова сербского президента.
Ранее сербские правоохранители задержали граждан Украины и Германии, которые пытались перевезти через македонско-сербскую границу драгоценные камни и валюту. СМИ сообщали, что речь, вероятно, идет об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумове.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Шольц призвал жителей Германии анонимно сообщать об активах россиян
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Власти ФРГ намерены ввести горячую линию для сбора анонимных сведений об активах в стране, которые могут подпадать под европейские санкции против России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии международной организации Financial Action Task Force.
«Агрессия России против Украины показала, что санкции срочно должны стать более действенными, особенно против олигархов и скрытых активов... Кроме того, мы создадим специальную горячую линию для анонимных осведомителей», – приводит издание Spiegel слова Шольца, передает РИА «Новости».
Кроме того, предполагается ввести национальный реестр, в который, помимо прочего, будут внесены данные об активах, которые подлежат санкционному режиму или же чье происхождение точно не установлено.
Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что не одобряет идею изъятия личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.
До этого сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Медведев: Паровоз западной экономики и цифровых валют летит в стену на полных парах
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Страны, которые ввели санкции против России, поняли, что не смогут выжить без российских ресурсов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Как заявил Медведев в Telegram: «Тут выяснилось, что до особо одаренных персонажей, о которых я писал, начало доходить, что Россия – это наша любимая Родина. А еще дошло то, что без нашей страны им никак не выжить». Он подчеркнул, что без России эти «персонажи» не смогут получить «еду для своих граждан; удобрения для производства еды для своих граждан; источники энергии для производства еды и обогрева своих граждан; металлы и иную продукцию для производства машин и механизмов для своих граждан; топливо для европейских и американских АЭС, которые дают 20–40% электроэнергии их гражданам». Медведев отметил, что «список можно продолжать».
«Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», – заявил он, добавив, что не станет «напоминать» про «инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик».
По его словам, «все данные в открытом доступе», а идет «только первый месяц лета». «Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» – заявил он. Кроме того, Медведев опубликовал фото кота, сопроводив фотографию подписью: «В ожидании очередного пакета санкций».
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
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Siemens объяснила проблему с оборудованием для «Северного потока»
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Одну из газовых турбин для «Северного потока — 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России, заявили в компании Siemens Energy.
Капремонт турбины в настоящее время проводится в Монреале. «В связи с санкциями, введенными Канадой, Siemens Energy в настоящее время не может отгружать отремонтированные турбины заказчику. На этом фоне мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над приемлемым решением», – приводит комментарий Siemens Energy РБК.
В Siemens Energy уточнили, что для бесперебойной эксплуатации газопровода турбины нужно регулярно ремонтировать. Одна из них была доставлена в Монреаль, поскольку только там было возможно это сделать.
Siemens Energy в 2009 году поставила газовые турбины для компрессорной станции трубопровода «Северный поток – 1» в Россию. Речь идет о так называемых аэродеривативных газовых турбинах, которые производятся в Канаде и используются уже более 10 лет. Они приводят в действие компрессоры с целью повышения давления в газопроводе.
Как сообщает «Коммерсант», для компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает нагнетание газа в газопровод «Северный поток» длиной 1,2 тыс. км, в 2008 году были закуплены восемь ГПА, разработанных на основе газовых турбин Rolls-Royce. Базой для этих турбин стали авиационные двигатели, из-за чего власти Канады сейчас рассматривают их как товар двойного назначения. Кроме того, Канада ввела прямые санкции в отношении Газпрома. По данным газеты, у остальных находящихся в эксплуатации ГПА также заканчивается ресурс, который можно продлить еще примерно на пять тысяч часов (208 суток).
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
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Грузинский боевик назвал численность иностранных наемников на Украине
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На стороне Украины воюют 20 тыс. иностранных боевиков, заявил Sky News грузинский командир Мамука Мамулашвили, который в настоящий момент участвует в боевых действиях на Украине в составе иностранных войск.
«От 70% до 80% боевиков проходят через грузинское подразделение», – заявил Мамуашвили британскому изданию. По его словам, из 20 тыс. наемников 3 тыс. – подданные Британии, граждане США составляют третью по величине группу. Сама Украина официально не афиширует количество солдат, воюющих на ее стороне, пишет Ura.ru.
По словам Мамулашвили, большая часть иностранных боевиков приехала работать военными инструкторами. По его словам, батальон формируется в более мелкие подразделения спецназа для борьбы с ВС РФ.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Минобороны сообщило о расстреле украинскими карателями 32 военнослужащих 54-й бригады ВСУ в спину
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В ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери. Особо отмечу, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«После проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться», – сообщил Конашенков.
«Занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.
В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.
Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего», – подытожили в Минобороны.
Ранее стало известно, что солдат ВСУ бросили в Херсоне без довольствия и возможности отступить.
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Украинке велели убрать флаг «Азова» на турнире по боксу в Венгрии
Украинской участнице международного юношеского турнира «Мемориал Гергея Борнемиссы» по боксу в Венгрии Диане Петренко пришлось убрать флаг с символикой нацполка «Азов» (против его боевиков в России возбуждены уголовные дела), сообщают информационные агентства.
Петренко заняла второе место на соревнованиях в весовой категории до 50 кг. Во время церемонии награждения она развернула флаг, но один из организаторов подошел к ней и что-то сказал. После этого Петренко свернула флаг, передает РИА «Новости».
Напомним, пользователи платформы Reddit резко раскритиковали публикацию британского издания The Times, в которой утверждается, что батальон «Азов», на боевиков которого в России заведены уголовные дела, якобы отказался от нацистской символики.
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Американист объяснил изменение риторики США в отношении Украины
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«Изменению позиции Белого дома в отношении Украины пока еще рано придавать серьезное значение. Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах, – уже хорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров.
«Заявления Белого дома и даже самого Байдена о том, что им хотелось бы начать переговорный процесс, мы слышим уже некоторое время. Россия готова к любым переговорам, но что нам могут предложить США?» – задается вопросом политолог.
«Предложения «давайте начнем переговоры» идут рука об руку с другим требованием – отвести наши войска на позиции до 24 февраля. Эта идея декларируется уже месяц-полтора, как только для них стало очевидным, что Украина проигрывает. Но Россия на такие условия, конечно же, не пойдет», – отметил собеседник.
«Поэтому я бы не расценивал это заявление как желание проводить реальные переговоры. К этой фазе мы тоже придем, но попозже, после тотального разгрома украинской армии. Тогда западный мир будет без особых требований договариваться с нами о будущем украинского проекта», – подчеркнул Дудаков.
«Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах – это уже хорошо. Слова Жан-Пьер – это официальная линия Белого дома. Понятно, что в Госдепе и в Пентагоне есть «голуби» – то есть те, кто готов идти на переговоры сейчас, без особых предварительных требований. Есть и представители ястребиных взглядов, периодически мы слышим их заявления и комментарии в прессе, и это оказывает влияние на позицию Украины», – рассказал американист.
«А чтобы в позиции Украины что-то поменялось, должен случиться либо тотальный разгром украинской армии, что уже крайне близко, либо окончательное прекращение поставок западного оружия, которое и так все реже и реже прибывает на Украину. И тут, конечно, многое зависит от Вашингтона», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров, но пока не видит готовности Москвы к таким переговорам. США намерены «продолжать оказывать помощь Украине и помогать защищать ее демократию».
В качестве приоритетов Белого дома Жан-Пьер назвала вопрос экспорта зерна с Украины и проблемы глобальной продовольственной безопасности, которые, по ее утверждению, якобы обостряет Россия.
В то же время французский портал AgoraVox заметил, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Журналист AgoraVox подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о «неудачах» Москвы. Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии в Донбассе».
В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».
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ФСБ задержала жительницу Москвы по подозрению в госизмене
Следователи ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в госизмене, они направили в суд ходатайство о заключении ее под стражу, заявили в правоохранительных органах.
«Органами ФСБ задержана жительница Москвы, гражданка России Завалишина Е. С. Она подозревается в госизмене. Следствие требует ее ареста», – цитирует ТАСС собеседника агентства.
Позже в Лефортовском суде Москвы подтвердили, что туда поступили материалы ФСБ на избрание Завалишиной меры пресечения в виде заключения под стражу, ей вменяют ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), дело пока не рассмотрено.
Ранее бывший глава райотдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков был приговорен к 13 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. Он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как украинские спецслужбы вербуют российских чиновников.
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