Абрамченко заявила о «не очень зеленых» временах для Европы

Период отказа от российских газа и нефти станут «не очень зелеными» временами для Европы, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«Если Великобритания всерьез задумалась о том, что нужно открывать шахты, закрытые Маргарет Тетчер и срочно искать, где обучить шахтеров непростому ремеслу, то, конечно, ни о какой зеленой повестке говорить не приходится», – заявила в интервью РБК Виктория Абрамченко.

По словам совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона, сейчас европейские компании думают «не как бы сделать зеленую экономику, а как бы сделать ее менее черной».

«Например, по прошлому году в электроэнергетике Европы доля угля выросла на 6%. Эти разумные в кавычках санкции в отношении российского газа приводят к обратному результату», – предупредил он.

Так, сама компания НОВАТЭК работает по развитию зеленых проектов. Недавно компания оформила три лицензии на захоронение диоксида углерода.

Правительство также сохраняется и продолжает финансировать все программы, касающиеся экологической повестки, добавила Абрамченко.

«В том числе недавно скорректировали постановление № 1600, где предусмотрены региональные меры поддержки в рамках проекта «Чистый воздух» – это субсидирование перехода частных домовладений с угольного отопления на газ или электричество», – подчеркнула она.

Общий бюджет нацпроекта «Экология» на 2018–2024 годы – около 4 трлн руб., из них на 2022 год – около 900 млрд руб.

В прошлый вторник глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по сниженным ценам. Днем ранее в Британии усомнились в эффективности санкций ЕС против российской нефти, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился.

Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.