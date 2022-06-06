Эксперт поставил под сомнение эффективность санкций ЕС против поставок нефти из России

Эффективность санкций ЕС против российской нефти вызывает большие сомнения, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился, заявили эксперты газете Independent.

По данным СМИ, больше всего возможностями извлечь прибыль из-за тарифов пользуются компании из Греции, Мальты и Кипра, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

Так, в феврале компании и суда, связанные с этими странами, перевезли 31 млн баррелей нефти из России. В мае это число увеличилось до 58 млн баррелей. С конца февраля танкеры Греции, Мальты и Кипра вывозили около трети нефти из российских портов, в мае – уже более половины.

Старший консультант Global Witness Луис Годдард заявил изданию, что танкеры Греции, Малты и Кипра «делают посмешище» из санкционных попыток ЕС.

Согласно прогнозу вице-президента Института международных финансов Клэя Лоури, в 2022 году приток денежных средств от экспортной выручки в России составит беспрецедентные 250 млрд долларов.

Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.